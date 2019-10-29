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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4430443144324433 Додано: Вів 29 жов, 2019 23:19 mephala написав: ЛАД написав: И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить. И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.

мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.

а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею? мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею? Тому що в Делi це давня релiгiя, яка iснує тисячi рокiв i нiкуди нiколи не зникала. I друга свiтова на территорiї Iндiї не палала. Для них нацизм це щось дуже далеке.

Надеюсь, у Вас хватит сообразительности всё это понять.

И, кстати, Вы нашли, в каком храме я видел эти свастики? Тому що в Делi це давня релiгiя, яка iснує тисячi рокiв i нiкуди нiколи не зникала. I друга свiтова на территорiї Iндiї не палала. Для них нацизм це щось дуже далеке.Надеюсь, у Вас хватит сообразительности всё это понять.И, кстати, Вы нашли, в каком храме я видел эти свастики? Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 жов, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:25 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Передавая речь неграмотной Оксаны. Передавая речьОксаны.

це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотний

чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові? це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотнийчи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?

Бли-и-ин!

Вы никогда не слышали выражение "неграмотная речь"?

Продолжайте защищать "охвицеров" и "копитанов".

Можете даже сами так говорить. Бли-и-ин!Вы никогда не слышали выражение "неграмотная речь"?Продолжайте защищать "охвицеров" и "копитанов".Можете даже сами так говорить.

а я повинен чути щось на щелепній мові?

от ви і давайте пояснення до словосполучення "неграмотная речь"

і доречі щось мені підказує що "речь неграмотной Оксаны" це може бути не те саме що "неграмотная речь Оксаны"

хоча щелепні мабуть більше в своїй мові розбираються то чекаю пояснень що ж таке "неграмотная речь" а я повинен чути щось на щелепній мові?от ви і давайте пояснення до словосполучення "неграмотная речь"і доречі щось мені підказує що "речь неграмотной Оксаны" це може бути не те саме що "неграмотная речь Оксаны"хоча щелепні мабуть більше в своїй мові розбираються то чекаю пояснень що ж таке "неграмотная речь" mephala Повідомлень: 5795 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:33 lapay написав: Якщо Лугандон хоче розвести війська Якщо Лугандон хоче розвести війська

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26905 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:35 а я повинен чути щось на щелепній мові?

Господа модераторы!

Ирина_ и Faceless/

Это тоже не "разжигание"?

Или вы трактуете это как-то иначе? Господа модераторы!Это тоже не "разжигание"?Или вы трактуете это как-то иначе? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:37 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: mephala

Можете доказывать и дальше, что правильно "вп'ять, салдати, охвицеры, копитан".

Это как раз соответствует Вашему уровню, в т.ч. и уровню знания укр. языка.

Но если Вы появитесь в Харькове со свастикой на груди, думаю, быстро получите по морде. И Ваши рассказы о "вере предков" Вам не помогут.

Можете доказывать и дальше, что правильно "вп'ять, салдати, охвицеры, копитан".Это как раз соответствует Вашему уровню, в т.ч. и уровню знания укр. языка.Но если Вы появитесь в Харькове со свастикой на груди, думаю, быстро получите по морде. И Ваши рассказы о "вере предков" Вам не помогут.

Вот это щас прозвучало не в пользу харковчан, на самом деле. Звучит точно так же, как угроза хипстерам соваться на ХТЗ, местная гопота быстро отметелит (сказано чисто для примера, на ХТЗ давно не был, думаю он уже куда более спокойнее как район) Вот это щас прозвучало не в пользу харковчан, на самом деле. Звучит точно так же, как угроза хипстерам соваться на ХТЗ, местная гопота быстро отметелит (сказано чисто для примера, на ХТЗ давно не был, думаю он уже куда более спокойнее как район)

Простите, на ХТЗ такого слова (хипстер) не знали.

Я уже как-то спрашивал о Вашем возрасте и объяснял, что это помогло бы понять Вас.

Мое поколение уже послевоенное. Но наши отцы воевали. И мы ещё помним разбомбленные здания (в т.ч. и университета). И помним рассказы родителей (хотя они не очень любили говорить о войне). И помним братские могилы - одна была в сквере в рядом с моим домом, в 100 м от моего подъезда. И помним, сколько родственников, погибших на войне, вспоминали родители. И хорошо помню, как моя тётя, пережившая блокаду, до смерти сметана со стола крошки - и в рот.

И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.

Сегодня Ирина в очередной раз удалила мой пост, где я писал о Пересе. Его пост тоже. Но его за "разжигание" не забанили даже на полдня.

Толерантность это хорошо.но не к нацизму. Даже если его пытаются протащить под видом "древних традиций".

Я прощаю немцев, но они (как нация) раскаялись и к нацизму сегодня относятся достаточно жёстко. Рисование свастики там рассматривают как преступление.

Но защитники свастики у нас ... В стране, понесшей такие потери в той войне.

Простите, не понимаю. Точнее, понимаю, как попытки возрождения нацизма.

Или Вы мне будете рассказывать, что мефала верит в Ярилу и ему свастика нужна для поклонения древним и давно забытым богам?

Я утром писал, что в случае прихода таких как Перес к власти, вы будете не в первой очереди в концлагере, а во второй или третьей, но от этого вам будет не легче.

А пока... Можете продолжать защищать таких ребят и довольно лицемерно изображать "политическую нейтральность".

Извините, пост, возможно, грубоватый, но тема такая. Простите, на ХТЗ такого слова (хипстер) не знали.Я уже как-то спрашивал о Вашем возрасте и объяснял, что это помогло бы понять Вас.Мое поколение уже послевоенное. Но наши отцы воевали. И мы ещё помним разбомбленные здания (в т.ч. и университета). И помним рассказы родителей (хотя они не очень любили говорить о войне). И помним братские могилы - одна была в сквере в рядом с моим домом, в 100 м от моего подъезда. И помним, сколько родственников, погибших на войне, вспоминали родители. И хорошо помню, как моя тётя, пережившая блокаду, до смерти сметана со стола крошки - и в рот.И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.Сегодня Ирина в очередной раз удалила мой пост, где я писал о Пересе. Его пост тоже. Но его за "разжигание" не забанили даже на полдня.Толерантность это хорошо.но не к нацизму. Даже если его пытаются протащить под видом "древних традиций".Я прощаю немцев, но они (как нация) раскаялись и к нацизму сегодня относятся достаточно жёстко. Рисование свастики там рассматривают как преступление.Но защитники свастики у нас ... В стране, понесшей такие потери в той войне.Простите, не понимаю. Точнее, понимаю, как попытки возрождения нацизма.Или Вы мне будете рассказывать, что мефала верит в Ярилу и ему свастика нужна для поклонения древним и давно забытым богам?Я утром писал, что в случае прихода таких как Перес к власти, вы будете не в первой очереди в концлагере, а во второй или третьей, но от этого вам будет не легче.А пока... Можете продолжать защищать таких ребят и довольно лицемерно изображать "политическую нейтральность".Извините, пост, возможно, грубоватый, но тема такая.



Слова "хипстер" конечно не знали, просто не пришло в голову аналога, чтобы понятно было.

Мне все равно, в кого верит Мефала (это даже смешно звучит с его ником). И не о нем речь.

Истеричность касательно отношения к свастике как символу говорит лишь об ограниченности и не более, и не надо сюда приплетать могилы погибших - их предостаточно от рук обоих сторон. У меня целый ряд родственников попали под раскулачивания, репрессии, расстрелы интеллигенции, и даже "благодарность родины" в виде лагерей в "награду" за то, что за неё же воевали с немцами. Для меня совкофилы, особенно оправдывающие преступления НКВД, ещё большие подонки, чем нацисты.

Советский коммунизм (определим его так) ничем не лучше нацизма, просто оказался в победителях, и использовал этот статус для "отбеливания" репутации и сокрытия своих преступлений.

В частности, исходя из этого, я вообще считаю лицемерным истеричную реакцию на нацистскую символику при лояльном отношении к советской.

Но если говорить о символах вообще - свастике и звезде, то тут вообще глупо бездумно их приравнивать к пропаганде нацизма/коммунизма. Оба - древнейшие символы, прослеживающиеся в ряде культур. А то так можно докатиться, что печать бафомета считать пропагандой коммунизма, и сатанистов зачислить в октябрята

То же, кстати, касается и рунического письма, то, что СС отдельные руны позаимствовало для своей символики, не делает руны символами нацизма.

Флаги и гербы третьего Рейха и СССР имеют вполне конкретные характеристики, и запрещена именно эта символика именно в этом виде. Слова "хипстер" конечно не знали, просто не пришло в голову аналога, чтобы понятно было.Мне все равно, в кого верит Мефала (это даже смешно звучит с его ником). И не о нем речь.Истеричность касательно отношения к свастике как символу говорит лишь об ограниченности и не более, и не надо сюда приплетать могилы погибших - их предостаточно от рук обоих сторон. У меня целый ряд родственников попали под раскулачивания, репрессии, расстрелы интеллигенции, и даже "благодарность родины" в виде лагерей в "награду" за то, что за неё же воевали с немцами. Для меня совкофилы, особенно оправдывающие преступления НКВД, ещё большие подонки, чем нацисты.Советский коммунизм (определим его так) ничем не лучше нацизма, просто оказался в победителях, и использовал этот статус для "отбеливания" репутации и сокрытия своих преступлений.В частности, исходя из этого, я вообще считаю лицемерным истеричную реакцию на нацистскую символику при лояльном отношении к советской.Но если говорить о символах вообще - свастике и звезде, то тут вообще глупо бездумно их приравнивать к пропаганде нацизма/коммунизма. Оба - древнейшие символы, прослеживающиеся в ряде культур. А то так можно докатиться, что печать бафомета считать пропагандой коммунизма, и сатанистов зачислить в октябрятаТо же, кстати, касается и рунического письма, то, что СС отдельные руны позаимствовало для своей символики, не делает руны символами нацизма.Флаги и гербы третьего Рейха и СССР имеют вполне конкретные характеристики, и запрещена именно эта символика именно в этом виде. Faceless

Модератор Повідомлень: 25813 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6059 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:37 Re: Політичні дискусії mephala написав: ЛАД написав: И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить. И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.

мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.

а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею? мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею?



Ну если вы под древнеславянские песнопения будете ходить вокруг костра со свастикой славян, я вам даже подпою.

А если вы под свастикой будете петь на концерте Сокиры Перуна песню про Рудольфа Гесса вместе с Гончаруком, то тут другое отношение, если бы не уголовный кодекс, я бы вас прибил в темном углу. Так же как и все радикальные муслимы или кавказские сталинисты в ту же мусорку. Ну если вы под древнеславянские песнопения будете ходить вокруг костра со свастикой славян, я вам даже подпою.А если вы под свастикой будете петь на концерте Сокиры Перуна песню про Рудольфа Гесса вместе с Гончаруком, то тут другое отношение, если бы не уголовный кодекс, я бы вас прибил в темном углу. Так же как и все радикальные муслимы или кавказские сталинисты в ту же мусорку. Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 жов, 2019 23:41, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13298 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3730 раз. Подякували: 5482 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:41 Faceless, я задавал вопрос.

Возможно, удалили раньше, чем Вы успели увидеть. Поэтому повторяю.

"Україна понад усе! Україна для українців! Всі інші нехай підлаштовуються, а не гавкають з вимогами, як їм погано живеться."

Как-то очень похоже на "Германия превыше всего! Германия для немцев!".

Не заслуживает пожизненного бана?

И вопрос к Faceless"у.

Это уже нацизм, национализм или ещё патриотизм, по Вашему мнению? , я задавал вопрос.Возможно, удалили раньше, чем Вы успели увидеть. Поэтому повторяю. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 жов, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:42 ЛАД написав: Вы знаете, меня такой вариант тоже не особо вдохновляет но на сегодня это, похоже, лучший из реально возможных вариантов. Вы знаете, меня такой вариант тоже не особо вдохновляет но на сегодня это, похоже, лучший из реально возможных вариантов.

Вкотре наголошую на тому, що заморозки ніхто не обіцяє. З чого всі розглядають заморозку як щось, на що погодиться пуйло? Мені здається, що це просто самозаспокоєння. Або від безсилля. Триватиме війна чи ні, вирішуватиме ворог. Тому, або битися до кінця, або миритися, але на не вигідних умовах. Звісно, виторговувати по максимуму. Не просто лапки вгору. Вкотре наголошую на тому, що заморозки ніхто не обіцяє. З чого всі розглядають заморозку як щось, на що погодиться пуйло? Мені здається, що це просто самозаспокоєння. Або від безсилля. Триватиме війна чи ні, вирішуватиме ворог. Тому, або битися до кінця, або миритися, але на не вигідних умовах. Звісно, виторговувати по максимуму. Не просто лапки вгору. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 29 жов, 2019 23:44, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26905 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:42 zРадио написав: mephala написав: а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?

той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?

то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника лада



ЗІ

доречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный" а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника ладаЗІдоречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный"



Уймись уже - ты продолжаешь себя закапывать.



"Ми люди темні, неписьменні!" (с) Леся Украинка. Даже великая поэтесса так о себе и окружении отзывалась. А читать, писать и говорить она умела получше тебя!



Но и у тебя была возможность стать грамотным - не нужно было уроки прогуливать с 6-го класса



На этом заканчиваю флуд - больше тебе меня не спровоцировать! Уймись уже - ты продолжаешь себя закапывать."Ми люди темні, неписьменні!" (с) Леся Украинка. Даже великая поэтесса так о себе и окружении отзывалась. А читать, писать и говорить она умела получше тебя!Но и у тебя была возможность стать грамотным - не нужно было уроки прогуливать с 6-го классаНа этом заканчиваю флуд - больше тебе меня не спровоцировать!

і вп’ять зрадіо всрався.

шукаємо в інеті вказану цитату - і ой

виявляється Леся Українка це не про себе казала а це з її твору

Руфін і Прісцілла

а тепер пошукаємо де міг це взяти зрадіо:

"НЕПИСЬМЕ́ННИЙ, а, е. Який не вміє читати й писати. Ми люди темні, неписьменні! (Леся Українка, II, 1951, 489); Ягідка зовсім неписьменний. Не вмів навіть розписатись (Олесь Гончар, III, 1959, 343)"

http://sum.in.ua/s/nepysjmennyj

от лопушара. і вп’ять зрадіо всрався.шукаємо в інеті вказану цитату - і ойвиявляється Леся Українка це не про себе казала а це з її творуа тепер пошукаємо де міг це взяти зрадіо:"НЕПИСЬМЕ́ННИЙ, а, е. Який не вміє читати й писати. Ми люди темні, неписьменні! (Леся Українка, II, 1951, 489); Ягідка зовсім неписьменний. Не вмів навіть розписатись (Олесь Гончар, III, 1959, 343)"от лопушара. mephala Повідомлень: 5795 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4430443144324433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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