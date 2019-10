Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 4434443544364437> Додано: Сер 30 жов, 2019 01:30 zРадио написав:

Для меня идеи национализма просто бессмыслены (человечество уже преодолело эпоху, когда этнические и национальные объединения давали преимущества в развитии - сегодня глобализм и космополитизм двигают мир вперед).



Обесценивают те пусть и морально устаревшие, но искренние позывы к процветанию, которые может нести безвредный национализм.

Так, вірно. Ідея націоналізму в сучасному світі сприймається, як щось застаріле. Бо глобалізація скрізь Але ця ідея потребує деякої модернізації. Особливо актуальною вона стає, коли бачиш проблеми з мігрантами в Європі. Все ж недарма нації боролися за своє місце під сонцем. Бо конфлікти завжди існують в цьому світі, різні інтереси. Тому саме на певній території і в певній державі люди створюють свої правила співжиття, свої традиції, мову, віру. Щоб захистити саме свій спосіб життя і бачення світу, будують свою хату. Це не заперечує чужинців на цій території, але по нормальному, вони повинні асимілюватися, на це повинна бути направлена політика держави. Держава повинна захищати економічні права саме українців (не лише по крові, а й по духу), культуру, мову, дбати про біологічне і духовне відтворення нації. Тоді така держава міцна, якщо міцна всередині. І жодний ворог не нападе, коли є така міць зсередини.Інакше взагалі держави потрібні? Треба тоді мати одну державу на всій Землі. Кожен українець повинен чітко усвідомлювати, що він захищає, за що готовий померти в разі агресії зовні. Це повинно бути духовне й бойове братерство. Чого не спостерігаємо. Нація розколота. Люди не усвідомлюють своїх інтересів, своєї спорідненості. Я сповідую ідею такого націоналізму. Багато цікавого є у Свободи, але деякі особи і засоби реалізації відштовхують від неї, хоча в цілому багато нормальних ідей. Тому остаточно, я б таку ідею не відкидав. Думаю її ренесанс настане. Так, вірно. Ідея націоналізму в сучасному світі сприймається, як щось застаріле. Бо глобалізація скрізь Але ця ідея потребує деякої модернізації. Особливо актуальною вона стає, коли бачиш проблеми з мігрантами в Європі. Все ж недарма нації боролися за своє місце під сонцем. Бо конфлікти завжди існують в цьому світі, різні інтереси. Тому саме на певній території і в певній державі люди створюють свої правила співжиття, свої традиції, мову, віру. Щоб захистити саме свій спосіб життя і бачення світу, будують свою хату. Це не заперечує чужинців на цій території, але по нормальному, вони повинні асимілюватися, на це повинна бути направлена політика держави. Держава повинна захищати економічні права саме українців (не лише по крові, а й по духу), культуру, мову, дбати про біологічне і духовне відтворення нації. Тоді така держава міцна, якщо міцна всередині. І жодний ворог не нападе, коли є така міць зсередини.Інакше взагалі держави потрібні? Треба тоді мати одну державу на всій Землі.Кожен українець повинен чітко усвідомлювати, що він захищає, за що готовий померти в разі агресії зовні. Це повинно бути духовне й бойове братерство. Чого не спостерігаємо. Нація розколота. Люди не усвідомлюють своїх інтересів, своєї спорідненості. Я сповідую ідею такого націоналізму. Багато цікавого є у Свободи, але деякі особи і засоби реалізації відштовхують від неї, хоча в цілому багато нормальних ідей. Тому остаточно, я б таку ідею не відкидав. Думаю її ренесанс настане. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

#<1 ... 4434443544364437> Додано: Сер 30 жов, 2019 01:30 zРадио написав:



В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан Украины - данные исследования социологической группой Рейтинг



Странно, кто эти люди - 66 процентов. В моем окружении не осталось ни одного зелелюба, и это при том, что всего лишь в апреле, многие проголосовали за него.

Особо зелененавистником стала моя жена, но она человек далёкий от политики - сейчас ее кредо стало - все политики пи дорасы. Даже не разговариваю с ней на тему политики, без ужина останусь. В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан Украины - данные исследования социологической группой РейтингСтранно, кто эти люди - 66 процентов. В моем окружении не осталось ни одного зелелюба, и это при том, что всего лишь в апреле, многие проголосовали за него.Особо зелененавистником стала моя жена, но она человек далёкий от политики - сейчас ее кредо стало - все политики пи дорасы. Даже не разговариваю с ней на тему политики, без ужина останусь.

Дякую! Підняли настрій! Дружині привіт! Її кредо є абсолютно вірним не тільки в нашій славній Україні, а й в будь-якій країні нашої прекрасної планети. Справа зосталась за малим - навчитися вибирати найменше зло з цих, як Ви сказали, "пі дорасів".

P.s. На жаль в Україні 73% так і не навчилися цьому... Дякую! Підняли настрій! Дружині привіт! Її кредо є абсолютно вірним не тільки в нашій славній Україні, а й в будь-якій країні нашої прекрасної планети. Справа зосталась за малим - навчитися вибирати найменше зло з цих, як Ви сказали, "пі дорасів".P.s. На жаль в Україні 73% так і не навчилися цьому... Кармелюк 1

Козак-характерник написав: Думаю її ренесанс настане. Думаю її ренесанс настане.



Не успеет, ИМХО. Не за горами технологическая сингулярность. Но это - тема отдельной ветки Не успеет, ИМХО. Не за горами технологическая сингулярность. Но это - тема отдельной ветки zРадио

Повідомлень: 3972 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 01:52 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: 55% одобряэ 55% одобряэ В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан Украины - данные исследования социологической группой Рейтинг

Странно, кто эти люди - 66 процентов. В моем окружении не осталось ни одного зелелюба, и это при том, что всего лишь в апреле, многие проголосовали за него.

Думаю, что в вашем окружении нет зубожилих и уставших от войны.

А отчаявшийся нарiд всё еще надеется на доброго царя, отсюда и 66% (если не наш Зеля, то кто?)



У нас в семье (включая семьи сыновей) разговоры на тему политики запрещены специальным меморандумом . Знаю только, что жена во 2 туре голосовала протывсих, наверное, это было самым мудрым решением. Я же всегда голосую против мнения толпы, недаром пан Шапо назвал меня диссидентом Думаю, что в вашем окружении нет зубожилих и уставших от войны.А отчаявшийся нарiд всё еще надеется на доброго царя, отсюда и 66% (если не наш Зеля, то кто?)У нас в семье (включая семьи сыновей) разговоры на тему политики запрещены специальным меморандумом. Знаю только, что жена во 2 туре голосовала протывсих, наверное, это было самым мудрым решением. Я же всегда голосую против мнения толпы, недаром пан Шапо назвал меня диссидентом

О! То я ще й везунчик! У мене з дружиною і дітьми в поглядах на політику майже немає протиріч! Ну так, дрібнички деколи проскакують, а в цілому, глобально ми однодумці і останні років 20 голосуємо однаково. О! То я ще й везунчик! У мене з дружиною і дітьми в поглядах на політику майже немає протиріч! Ну так, дрібнички деколи проскакують, а в цілому, глобально ми однодумці і останні років 20 голосуємо однаково. Кармелюк 1

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless, я задавал вопрос.

Возможно, удалили раньше, чем Вы успели увидеть. Поэтому повторяю.

"Україна понад усе! Україна для українців! Всі інші нехай підлаштовуються, а не гавкають з вимогами, як їм погано живеться."

Как-то очень похоже на "Германия превыше всего! Германия для немцев!".

Не заслуживает пожизненного бана?

И вопрос к Faceless"у.

Это уже нацизм, национализм или ещё патриотизм, по Вашему мнению? , я задавал вопрос.Возможно, удалили раньше, чем Вы успели увидеть. Поэтому повторяю.



У Саркози была "Франция для французов", у Монро "Америка для американцев", про страны Балтии и так понятно вроде. К нацистам их не причисляли. Национализм? Вероятно. Ничего не имею против У Саркози была "Франция для французов", у Монро "Америка для американцев", про страны Балтии и так понятно вроде. К нацистам их не причисляли. Национализм? Вероятно. Ничего не имею против

Простите, я отношусь к Вам с уважением, не уподобляйтесь мефале.

Монро "Америка для американцев" это вообще не о том .

Из Вики:

Идея провозглашения американского континента зоной, закрытой для вмешательства европейских держав, принадлежала Джону Куинси Адамсу, государственному секретарю в администрации президента Монро. Непосредственным поводом для этого послужили обсуждавшиеся на Веронском конгрессе (конец 1822 года) планы Священного союза восстановить испанское господство над латиноамериканскими колониями, объявившими о своей независимости.

.....

В президентском послании был выдвинут принцип разделения мира на европейскую и американскую системы государственного устройства, провозглашена концепция невмешательства США во внутренние дела европейских стран и, соответственно, невмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария.

Не говоря уж о том, что это было 200 лет назад. Тогда многое было иначе.

Саркози не аргумент. Почему Вы не приводите в пример Ле Пен? Или Ле Пен можно, а Саркози нельзя быть крайне правым?

Кроме того, "Франция для французов" Саркози тоже несколько другое. Там речь идёт о приезде массы "чужаков" с совершенно отличным менталитетом. Это сильно обостряется тем, что масса этих чужаков не работает, но получает довольно приличные пособия, новогодние подарки (приличные суммы денег), но при этом недовольны - считают, что мало. К Саркози нет идеи: "Франция превыше всего!". Да и "Франция для французов имеет у него несколько другой смысл. Можно было бы ещё писать, но не буду.

Думаю, идея понятна - нельзя проводить слишком прямые параллели. У нас нет "чужаков", нет разницы менталитетов, нет разичия религий и этики. Различие в полит. взглядах есть в любых странах и как-то все с этим живут. Тем более, что восток Украины вообще и Донбасс, в частности, давно не выступает против ЕС. Другое дело, что и отношения с Россией рвать не хотели - слишком большие потери в промышленности и, сответственно, огромные потери рабочих мест и доходов населения. А промышленность была больше именно на востоке.

С разницей в языке можно жить и многие страны вполне живут, просто не надо слишком сильно обострять этот вопрос, как это делали наши политики (именно политики, а не народ).

Ну и не стоит слишком часто пользоваться "правом народа" на насильственное изменение госполитики. Это подрывает основы государства. Если можно это делать раз-другой в одну сторону, то почему бы не проделать в другую?



Так что Ваш ответ не о том.



P.s. Балтия несколько другая ситуация. Но, во-первых, не очень ориентируюсь, особо не интересовался. Во-вторых. насколько слышал, их политика вызывала довольно сильное осуждение в странах "старой Европы". Простите, я отношусь к Вам с уважением, не уподобляйтесь мефале.Монро "Америка для американцев" этоИз Вики:Не говоря уж о том, что это было 200 лет назад. Тогда многое было иначе.Саркози не аргумент. Почему Вы не приводите в пример Ле Пен? Или Ле Пен можно, а Саркози нельзя быть крайне правым?Кроме того, "Франция для французов" Саркози тоже несколько другое. Там речь идёт омассы "чужаков" с совершенно отличным менталитетом. Это сильно обостряется тем, что масса этих чужаков не работает, но получает довольно приличные пособия, новогодние подарки (приличные суммы денег), но при этом недовольны - считают, что мало. К Саркози нет идеи: "Франция превыше всего!". Да и "Франция для французов имеет у него несколько другой смысл. Можно было бы ещё писать, но не буду.Думаю, идея понятна - нельзя проводить слишком прямые параллели. У нас нет "чужаков", нет разницы менталитетов, нет разичия религий и этики. Различие в полит. взглядах есть в любых странах и как-то все с этим живут. Тем более, что восток Украины вообще и Донбасс, в частности, давно не выступает против ЕС. Другое дело, что и отношения с Россией рвать не хотели - слишком большие потери в промышленности и, сответственно, огромные потери рабочих мест и доходов населения. А промышленность была больше именно на востоке.С разницей в языке можно жить и многие страны вполне живут, просто не надо слишком сильно обострять этот вопрос, как это делали наши политики (именно политики, а не народ).Ну и не стоит слишком часто пользоваться "правом народа" на насильственное изменение госполитики. Это подрывает основы государства. Если можно это делать раз-другой в одну сторону, то почему бы не проделать в другую?Так что Ваш ответ не о том.P.s. Балтия несколько другая ситуация. Но, во-первых, не очень ориентируюсь, особо не интересовался. Во-вторых. насколько слышал, их политика вызывала довольно сильное осуждение в странах "старой Европы". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 02:08 Кармелюк написав: На жаль в Україні 73% так і не навчилися цьому... На жаль в Україні 73% так і не навчилися цьому...

Тому в душі, я за просвітницький абсолютизм. Лайт версія Піночету. Король і лицарі круглого столу. В нашому випадку гетьман і козацька старшина. Просвіщаємо темний народ, в разі потреби даємо копняка гетьману, якщо бєрєга поплутав... Чорних рад не треба збирати. Справжня еліта повинна чути народ і так. Знати і чути. Давати їм світ і життя. Але назовні це повинно виглядати так, що начебто є демократія.

Тому в душі, я за просвітницький абсолютизм.Лайт версія Піночету. Король і лицарі круглого столу. В нашому випадку гетьман і козацька старшина.Просвіщаємо темний народ, в разі потреби даємо копняка гетьману, якщо бєрєга поплутав...Чорних рад не треба збирати. Справжня еліта повинна чути народ і так. Знати і чути. Давати їм світ і життя. Але назовні це повинно виглядати так, що начебто є демократія. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 02:27 Козак-характерник написав: freeze написав: Вопрос только в определении, гражданская война это, когда от комроты и ниже командировочные, или от комбата и ниже. Вопрос только в определении, гражданская война это, когда от комроты и ниже командировочные, или от комбата и ниже.

Точно не громадянська. Війна громадянська повинна мати під собою економічну основу, тобто протистояння соціальних груп за перерозподіл прав власності. Все інше, релігія, мова, світогляд, не є корінними причинами громадянських війн. Є базис - економіка. А є надбудова. Під певний базис економічно правляча верхівка підводить ідеологію відповідну, задля збереження свого панування. Матеріальні вигоди - економічно панівному класу, ідеологію кидають жебракам, щоб виправдати їх загибель на війнах, дати їм стимул воювати. Багатий з багатим ніколи напряму битися не будуть. Лише через посилання на війну дітей жебраків. Тому маємо в основі своєї війну олігархату між собою, не пересічних людей.

......... Точно не громадянська. Війна громадянська повинна мати під собою економічну основу, тобто протистояння соціальних груп за перерозподіл прав власності. Все інше, релігія, мова, світогляд, не є корінними причинами громадянських війн. Є базис - економіка. А є надбудова. Під певний базис економічно правляча верхівка підводить ідеологію відповідну, задля збереження свого панування. Матеріальні вигоди - економічно панівному класу, ідеологію кидають жебракам, щоб виправдати їх загибель на війнах, дати їм стимул воювати. Багатий з багатим ніколи напряму битися не будуть. Лише через посилання на війну дітей жебраків. Тому маємо в основі своєї війну олігархату між собою, не пересічних людей..........

Всё верно Вы написали.

Но "протистояння соціальних груп" это не обязательно противостояние классов (буржуазия vs феодалов, рабочие vs буржуазии). Это вполне может быть противостояние внутри одного класса между различными его группами. У нас именно это и произошло. Сначала. Этим моментом очень хорошо воспользовалась РФ, продвигая свои интересы благодаря пропаганде и прямому вмешательству.

В результате наши олигархи более или менее успешно продолжают умножать капиталы на территории Украины, а страдает народ. Как всегда. Всё верно Вы написали.Но "протистояння соціальних груп" это не обязательно противостояние классов (буржуазия vs феодалов, рабочие vs буржуазии). Это вполне может быть противостояние внутри одного класса между различными его группами. У нас именно это и произошло. Сначала. Этим моментом очень хорошо воспользовалась РФ, продвигаяинтересы благодаря пропаганде и прямому вмешательству.В результате наши олигархи более или менее успешно продолжают умножать капиталы на территории Украины, а страдает народ. Как всегда. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 02:38 ЛАД написав: "протистояння соціальних груп" это не обязательно противостояние классов (буржуазия vs феодалов, рабочие vs буржуазии). Это вполне может быть противостояние внутри одного класса между различными его группами. У нас именно это и произошло. "протистояння соціальних груп" это не обязательно противостояние классов (буржуазия vs феодалов, рабочие vs буржуазии). Это вполне может быть противостояние внутри одного класса между различными его группами. У нас именно это и произошло.

Але це не громадянська війна українців проти українців. Ти паче, що правляча верхівка не є національною. Або чужозеці, або манкурти. Тобто задачею революції є як позбавлення від національного, так і соціального гніту. Гасла революції повинні по суті бути економічними, а задля підтримки всіх соціальних груп, за формою, одночасно забарвлюватися національними гаслами. Але спонсорувати революцію таку, буржуазну, можуть лише буржуа, бути її рушійною силою. Вони повинні усвідомити спільність свої інтересів, повинні навчитися домовлятися між собою, довіряти один одному, створювати єдині правила і закони. Не допускати гіпертрофованої монополізації влади і економіки в одних руках. В такій боротьбі і формується нація і національна держава. Пануючим стає середній клас, що й виробляє більшу частину національного продукту, впливає на формування влади. А не олігархи впливають. Але це не громадянська війна українців проти українців. Ти паче, що правляча верхівка не є національною. Або чужозеці, або манкурти. Тобто задачею революції є як позбавлення від національного, так і соціального гніту. Гасла революції повинні по суті бути економічними, а задля підтримки всіх соціальних груп, за формою, одночасно забарвлюватися національними гаслами. Але спонсорувати революцію таку, буржуазну, можуть лише буржуа, бути її рушійною силою. Вони повинні усвідомити спільність свої інтересів, повинні навчитися домовлятися між собою, довіряти один одному, створювати єдині правила і закони. Не допускати гіпертрофованої монополізації влади і економіки в одних руках. В такій боротьбі і формується нація і національна держава. Пануючим стає середній клас, що й виробляє більшу частину національного продукту, впливає на формування влади. А не олігархи впливають. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 30 жов, 2019 02:44, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 02:43 freeze написав: ............

Обьективно самое мудрое решение было бы, если бы Порошенко реализовал операцию преемник, какое нибудь новое незапятнанное лицо, не участвовавшее ни в малейших склоках, или дерибанах, но с идеологией того же Порошенко.

Всего лишь за 50 000 долларов, я бы за неделю нашел бы это лицо, которое победило бы на выборах.

Причем и Грынив прямо предлагал Порошенко пойти по этому пути, и Ковальчук в лицо Порошенко говорил, но излишние амбиции Пети типа я никогда не проигрывал все пустили прахом. ............Обьективно самое мудрое решение было бы, если бы Порошенко реализовал операцию преемник, какое нибудь новое незапятнанное лицо, не участвовавшее ни в малейших склоках, или дерибанах, но с идеологией того же Порошенко.Всего лишь за 50 000 долларов, я бы за неделю нашел бы это лицо, которое победило бы на выборах.Причем и Грынив прямо предлагал Порошенко пойти по этому пути, и Ковальчук в лицо Порошенко говорил, но излишние амбиции Пети типа я никогда не проигрывал все пустили прахом.

Мне проще, чем Вам.

Относительно Зе у меня не было особых иллюзий. Поэтому пока ещё нет и особых разочарований.

Пока что он делает +- то, что я ожидал. Естественно, с ошибками, но пока не смертельными и не слишком грубыми.

Если бы По "реализовал операцию преемник", то выбрал бы лицо "с идеологией того же Порошенко". А меня именно это и не устроило.

По чем дальше, тем больше и быстрее начал уходить вправо. Армовир как программа меня не устраивало. А он сделал это единственным лозунгом и до конца избир. кампании только усиливал упор на этом.

Формально он вроде "шёл в Европу", но фактически он шёл в Европу где-то 100-летней (или больше) давности. В идейном смысле. С такими подходами Европе мы не нужны. Они уже получили Венгрию. Наелись. Мы были бы для них ещё хуже.



Причем я как либеральный человек уже согласен и с радикальными националистами, и с коммунистами, и с шовинистами, да задрали вы уже все, пять лет срача , может кто то выроботать национальную стратегию поведения относительно ОРДЛО, пусть уж артист или сам решит, или на референдум вынесет, но не возможно десятилетия жить с непонятными целями, и с руганью внутри общества.

Как-то Вы скромно - "пять лет срача".

Срач у нас продолжается гораздо дольше. Практически с самого начала. Меняются только поводы и темы. Хотя темы не очень. Мне проще, чем Вам.Относительно Зе у меня не было особых иллюзий. Поэтому пока ещё нет и особых разочарований.Пока что он делает +- то, что я ожидал. Естественно, с ошибками, но пока не смертельными и не слишком грубыми.Если бы По "реализовал операцию преемник", то выбрал бы лицо "с идеологией того же Порошенко". А меня именно это и не устроило.По чем дальше, тем больше и быстрее начал уходить вправо. Армовир как программа меня не устраивало. А он сделал это единственным лозунгом и до конца избир. кампании только усиливал упор на этом.Формально он"шёл в Европу", но фактически он шёл в Европу где-то 100-летней (или больше) давности. В идейном смысле. С такими подходами Европе мы не нужны. Они уже получили Венгрию. Наелись. Мы были бы для них ещё хуже.Как-то Вы скромно - "пять лет срача".Срач у нас продолжается гораздо дольше. Практически с самого начала. Меняются только поводы и темы. Хотя темы не очень. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 жов, 2019 03:12, всього редагувалось 3 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 02:54 ЛАД написав: Если бы По "реализовал операцию преемник", то выбрал бы лицо "с идеологией того же Порошенко". А меня именно это и не устроило.

По чем дальше, тем больше и быстрее начал уходить вправо. Армовир как программа меня не устраивало. А он сделал это единственным лозунгом и до конца избир. кампании только усиливал упор на этом.

Если бы По "реализовал операцию преемник", то выбрал бы лицо "с идеологией того же Порошенко". А меня именно это и не устроило.По чем дальше, тем больше и быстрее начал уходить вправо. Армовир как программа меня не устраивало. А он сделал это единственным лозунгом и до конца избир. кампании только усиливал упор на этом.

Порох - мародьор і зрадник. Цього достатньо, щоб зрозуміти все. По нормальному, будь який солдат міг розстріляти його на місці і був би правий в умовах військового часу. Без суда і слідства. Можливо тому він і не оголосив військовий стан.

Порох - мародьор і зрадник. Цього достатньо, щоб зрозуміти все. По нормальному, будь який солдат міг розстріляти його на місці і був би правий в умовах військового часу. Без суда і слідства. Можливо тому він і не оголосив військовий стан. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 30 жов, 2019 03:12, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

