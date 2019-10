Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 4434443544364437 Додано: Сер 30 жов, 2019 02:58 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ...........

Флаги и гербы третьего Рейха и СССР имеют вполне конкретные характеристики, и запрещена именно эта символика именно в этом виде. ...........Флаги и гербы третьего Рейха и СССР имеют вполне конкретные характеристики, и запрещена именно эта символика именно в этом виде.

Не буду сейчас начинать дискуссию о правомерности приравнивания нацизма и коммунизма.

Хотя когда-то уже писал, что надо различать теорию и её практическую реализацию.

У церкви много грехов. Но мы же не обвиняем христианство в человеконенавистничестве.

Так же и здесь.

Нацизм - человеконенавистническая теория.

Коммунизм (теория) - нет.

Сталинский социализм (практика) это совсем другое. Вы же не скажете, например, что сегодняшний КНР строит коммунизм.



Но по логике Вашей фразы рисование свастики, например, на синагоге это безобидная шутка? Но почему-то нигде в мире это так не воспринимается и вызывает резкое осуждение.

Не буду сейчас начинать дискуссию о правомерности приравнивания нацизма и коммунизма.

Хотя когда-то уже писал, что надо различать теорию и её практическую реализацию.

У церкви много грехов. Но мы же не обвиняем христианство в человеконенавистничестве.

Так же и здесь.

Нацизм - человеконенавистническая теория.

Коммунизм (теория) - нет.

Сталинский социализм (практика) это совсем другое. Вы же не скажете, например, что сегодняшний КНР строит коммунизм.



Но по логике Вашей фразы рисование свастики, например, на синагоге это безобидная шутка? Но почему-то нигде в мире это так не воспринимается и вызывает резкое осуждение.

Или что Вы называете "вполне конкретными характеристиками"?



Я именно потому употребил термин "советский коммунизм". И это не утопическая марксовская идеология, а вполне конкретная тоталитарная с изначальной заложенной идеей насилия, методы "классовой борьбы" были наглядно продемонстрированы почти сразу, разжигание революции в мировом масштабе оставалось основной идеей до конца существования союза.

КНР вообще никакого коммунизма не строит, остались просто вывески на кабинетах.



Есть описания флагов и гербов, это и называется конкретными характеристиками. Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне - это ж вполне конкретно? Немножко ж не то же самое, что элементы в виде свастик на писанках и вышиванках? Там никакой цели пропагды нацизма точно нет и не может быть.



Я именно потому употребил термин "советский коммунизм". И это не утопическая марксовская идеология, а вполне конкретная тоталитарная с изначальной заложенной идеей насилия, методы "классовой борьбы" были наглядно продемонстрированы почти сразу, разжигание революции в мировом масштабе оставалось основной идеей до конца существования союза.

КНР вообще никакого коммунизма не строит, остались просто вывески на кабинетах.



Есть описания флагов и гербов, это и называется конкретными характеристиками. Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне - это ж вполне конкретно? Немножко ж не то же самое, что элементы в виде свастик на писанках и вышиванках? Там никакой цели пропагды нацизма точно нет и не может быть.



С синагогой, само собой, не надо себя обманывать, с какой целью такое могло было бы быть сделано, тут мотив и намек очевиден.

Раз Вы различаете "советский коммунизм" (я бы всё же пользовался термином "сталинский", после его смерти изменения были сильными) и "марксистскую идеологию" и признаёте, что в КНР "просто вывески на кабинетах", то Вы не должны бы приравнивать коммунизм к нацизму. Нацистская практика вполне соответствовала идеологии. "Сталинский коммунизм" - нет, точнее, соответствовал только частично.



Классовая борьба реально в мире существует и существовала.

"Мировая революция"... Любая молодая (особенно) идеология стремится к экспансии.

Так было, например, и с христианством, и с мусульманством.

А насчёт синагог , конечно, всё понятно. Тем не менее Ваших "конкретных характеристик" - "Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне" - там явно нет. Т.е. это не нацизм???



P.s. "разжигание революции в мировом масштабе оставалось основной идеей до конца существования союза".

Надеюсь, Вы пошутили.

Раз Вы различаете "советский коммунизм" (я бы всё же пользовался термином "сталинский", после его смерти изменения были сильными) и "марксистскую идеологию" и признаёте, что в КНР "просто вывески на кабинетах", то Вы не должны бы приравнивать коммунизм к нацизму. Нацистская практика вполне соответствовала идеологии. "Сталинский коммунизм" - нет, точнее, соответствовал только частично.

Классовая борьба реально в мире существует и существовала.

"Мировая революция"... Любая молодая (особенно) идеология стремится к экспансии.

Так было, например, и с христианством, и с мусульманством.

А насчёт синагог , конечно, всё понятно. Тем не менее Ваших "конкретных характеристик" - "Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне" - там явно нет. Т.е. это не нацизм???

P.s. "разжигание революции в мировом масштабе оставалось основной идеей до конца существования союза".

Надеюсь, Вы пошутили.

Какая там идея мировой революции в конце Союза! Старая риторика и не больше. Ни в какую мировую революцию лет за 20 до конца Союза никто в верхушке не верил.

Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 жов, 2019 04:14, всього редагувалось 1 раз.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

ЛАД
2
Повідомлень: 14595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4291 раз.
Подякували: 3983 раз.
Профіль
2
2
5
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 03:43
Козак-характерник написав:

Але це не громадянська війна українців проти українців. Ти паче, що правляча верхівка не є національною. Або чужозеці, або манкурти. Тобто задачею революції є як позбавлення від національного, так і соціального гніту. Гасла революції повинні по суті бути економічними, а задля підтримки всіх соціальних груп, за формою, одночасно забарвлюватися національними гаслами. Але спонсорувати революцію таку, буржуазну, можуть лише буржуа, бути її рушійною силою. Вони повинні усвідомити спільність свої інтересів, повинні навчитися домовлятися між собою, довіряти один одному, створювати єдині правила і закони. Не допускати гіпертрофованої монополізації влади і економіки в одних руках. В такій боротьбі і формується нація і національна держава. Пануючим стає середній клас, що й виробляє більшу частину національного продукту, впливає на формування влади. А не олігархи впливають.

Таки в основном "війна українців проти українців".

Национальности правящей верхушки значения не имеют. "Гасла революції" могут быть и полностью национальными (националистическими). Но скрываться за ними будут экономические интересы правящих классов/групп. И эти экономические интересы для верхушки гораздо важнее национальности. Если им будет выгодно, то они завтра станут хоть щирыми украинцами, хоть русскими, хоть евреями. Даже при необходимости сделают пластику - узкие глаза, и станут китайцами. Вот с неграми чуть сложнее.

"Пануючим" средний класс пока ещё не был ни в одной стране никогда.



Вкотре наголошую на тому, що заморозки ніхто не обіцяє. З чого всі розглядають заморозку як щось, на що погодиться пуйло? Мені здається, що це просто самозаспокоєння. Або від безсилля. Триватиме війна чи ні, вирішуватиме ворог. Тому, або битися до кінця, або миритися, але на не вигідних умовах. Звісно, виторговувати по максимуму. Не просто лапки вгору.

Решают всегда 2 стороны.

На что "погодиться пуйло" не знает никто, и мы с вами, тем более. Чтобы это узнать, надо хотя бы попробовать договориться.

Выторговывать по максимуму - безусловно.

Более того, если требования будут совершенно неприемлемые, можно и разорвать переговоры и остаться в существующей ситуации.

Таки в основном "війна українців проти українців".

Национальности правящей верхушки значения не имеют. "Гасла революції" могут быть и полностью национальными (националистическими). Но скрываться за ними будут экономические интересы правящих классов/групп. И эти экономические интересы для верхушки гораздо важнее национальности. Если им будет выгодно, то они завтра станут хоть щирыми украинцами, хоть русскими, хоть евреями. Даже при необходимости сделают пластику - узкие глаза, и станут китайцами. Вот с неграми чуть сложнее.

"Пануючим" средний класс пока ещё не был ни в одной стране никогда.

Решают всегда 2 стороны.

На что "погодиться пуйло" не знает никто, и мы с вами, тем более. Чтобы это узнать, надо хотя бы попробовать договориться.

Выторговывать по максимуму - безусловно.

Более того, если требования будут совершенно неприемлемые, можно и разорвать переговоры и остаться в существующей ситуации.

А обещания... Давно не особо доверяю любым обещаниям . Должны быть оговорены реальные и реализуемые санкции за нарушение договорённостей.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

ЛАД
2
Повідомлень: 14595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4291 раз.
Подякували: 3983 раз.
Профіль
2
2
5
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 03:49

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 03:49 Faceless, спасибо, что обратили моё внимание на ник мефалы.

Когда-то пытался посмотреть перевод, естественно, ничего не понял и бросил.

А сейчас поискал.

Faceless, спасибо, что обратили моё внимание на ник мефалы.

Когда-то пытался посмотреть перевод, естественно, ничего не понял и бросил.

А сейчас поискал.

Комп. играми никогда не увлекался, поэтому не знал. Но ник, действительно, характерный.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

ЛАД
2
Повідомлень: 14595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4291 раз.
Подякували: 3983 раз.
Профіль
2
2
5
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 04:02
ЛАД написав:

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 04:02 ЛАД написав: Таки в основном "війна українців проти українців".

Таки в основном "війна українців проти українців".

Це не війна українців проти українців по суті. Це засіб виживання жебраків. Читали я постив про окопну правду? Це перетворилося на звичайну професію. Олігархи, таким чином, стравлюючи українців між собою, трохи зменшують соціальну напругу в суспільстві, дають можливість заробити, пересрямовують гнів проти економічної експлуатації, гасять соціальне невдоволення. І це трагедія. Але громадянська війна стає такою лише тоді, коли наступає справжня злоба і стервеніння, коли готові руками душити, різати. Цього остєрвєнєнія, кровної помсти не спостерігаємо, можливо лише в окремих випадках, а не масово. Звісно клани всіх мастей намагаються далі стравлювати людей, ділити. Але такої дикої жорстокості, як в інших громадянських війнах, не спостерігаємо. Протистояння штучне, інспіроване зовні, підігріте зсередини. І дай Боже розуму українському народові не увійти в раж взаємного знищення. Зовні цього дуже прагнуть. А правляча верхівка не розуміє одного, що ворог забере в них все. Лише у власному народі треба шукати підтримку. Але вони врємєнщікі.І не з цього народу. Хоча, погоджуюся, що бандит не має національності.



ЛАД написав: А обещания... Давно не особо доверяю любым обещаниям . Должны быть оговорены реальные и реализуемые санкции за нарушение договорённостей. А обещания... Давно не особо доверяю любым. Должны быть оговорены реальные и реализуемыеза нарушение договорённостей.

Це не війна українців проти українців по суті. Це засіб виживання жебраків. Читали я постив про окопну правду? Це перетворилося на звичайну професію. Олігархи, таким чином, стравлюючи українців між собою, трохи зменшують соціальну напругу в суспільстві, дають можливість заробити, пересрямовують гнів проти економічної експлуатації, гасять соціальне невдоволення. І це трагедія. Але громадянська війна стає такою лише тоді, коли наступає справжня злоба і стервеніння, коли готові руками душити, різати. Цього остєрвєнєнія, кровної помсти не спостерігаємо, можливо лише в окремих випадках, а не масово. Звісно клани всіх мастей намагаються далі стравлювати людей, ділити. Але такої дикої жорстокості, як в інших громадянських війнах, не спостерігаємо. Протистояння штучне, інспіроване зовні, підігріте зсередини. І дай Боже розуму українському народові не увійти в раж взаємного знищення. Зовні цього дуже прагнуть. А правляча верхівка не розуміє одного, що ворог забере в них все. Лише у власному народі треба шукати підтримку. Але вони врємєнщікі.І не з цього народу. Хоча, погоджуюся, що бандит не має національності.

ЛАД написав:

Санкції? Ні. Лише сила і воля. Рахуються лише з сильним. Можна підписати і договори різні, і санкції прописати...Але якщо немає того, хто із позиції сили спитає з порушника, то все це нічого не вартує. Навіть того папірця, на якому все то прописано.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.

Козак-характерник
2

Повідомлень: 26914
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2064 раз.
Профіль
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:55
freeze написав:

Повідомлень: 26914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 08:55 freeze написав: И вообще как человек много лет проживший в Азии, могу дать палец на отсечение, что муслимы дадут просраться рано или поздно всем славянам, которые тут рыдают за судьбу неких крымских татарах, при выгодной политической ситуации, они плюнут на вас и утекут в Турцию. И вообще как человек много лет проживший в Азии, могу дать палец на отсечение, что муслимы дадут просраться рано или поздно всем славянам, которые тут рыдают за судьбу неких крымских татарах, при выгодной политической ситуации, они плюнут на вас и утекут в Турцию.

Я уже слышал подобное от Либо, Эфира и других персонажей в адрес "русской сволочи", "московитов"... и еще ряд эпитетов.

Я уже слышал подобное от Либо, Эфира и других персонажей в адрес "русской сволочи", "московитов"... и еще ряд эпитетов.

Или "некие крымские татары" должны все ... "куда-то деться", чтобы гарантированно не плюнуть на нас и не утечь в Турцию?

AlexxK
Повідомлень: 64
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:17
lapay написав:

Сепари махають прапорами сусідньої країни і захоплюють держустанови. Каталонці, крім законних мітингів і ходи , не перступаяють межу (кров людська не водиця), а ті, хто переступає за закон, отримує реальні строки. Сепари махають прапорами сусідньої країни і захоплюють держустанови. Каталонці,, не перступаяють межу (кров людська не водиця), а ті, хто переступає за закон, отримує реальні строки.

Не берусь предсказать реакцию каталонцев, если бы на центральной площади Барселоны взорвалось несколько кондиционеров . Но, памятуя о 36-39-ом годах прошлого века в Испании, уверен - ОТВЕТ БЫЛ БЫ адекВАТНЫМ.

Волгарь
Повідомлень: 7235
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 749 раз.
Профіль
ВідповістиЦитата
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:32
Re: Політичні дискусії
freeze написав:

Давайте уберем лозунги, вопли и пропаганду, причина только в этом.

Причем я как либеральный человек уже согласен и с радикальными националистами, и с коммунистами, и с шовинистами, да задрали вы уже все, пять лет срача, может кто то выроботать национальную стратегию поведения относительно ОРДЛО, пусть уж артист или сам решит, или на референдум вынесет, но не возможно десятилетия жить с непонятными целями, и с руганью внутри общества. Главные сепаратисты сегодня - это радикальные националисты, которые по факту категорически не хотят возврата ОРДЛО в лоно матери, поскольку несколько миллионов неправильных избирателей противоречат их целям.Давайте уберем лозунги, вопли и пропаганду, причина только в этом.Причем я как либеральный человек уже согласен и с радикальными националистами, и с коммунистами, и с шовинистами, да задрали вы уже все, пять лет срача, может кто то выроботать национальную стратегию поведения относительно ОРДЛО, пусть уж артист или сам решит, или на референдум вынесет, но не возможно десятилетия жить с непонятными целями, и с руганью внутри общества.

Так Ви напружте мозок хоч зараз, якщо не хотіли цього робити, коли голосували за Зеленського. Що буде після повернення ОРДЛО в лоно України, на умовах Путіна?

Ми, наразі, платимо пенсії лугандонським пенсіонерам, хоч і не отримуємо звідти податків. Після "повернення" ніхто майно Ахметову і Ко не віддасть, і податки так само сюди ніхто платити не буде, бо автономія, особливий статус і так далі.

А з України, в той бік, платежі зростуть в рази - на відновлення Донбасу, на дотації шахтарям, на безкоштовну воду, електрику і газ.

Так як Путін платить Кадирову, так і ми будемо платити Лугандону.



Я не хочу платити сепаратистам, нічого не отримаючі на взаєм (кілька десятків полонених - максимум). Стріляти перестануть при любому розкладі, швидше чи повільніше - війна неминуче затухне. Інвестиції не в'ялотекучого конфлікту бояться, а коломойських, зі своїми портновими і вовками, і контрабанди через Діру.



Так Ви напружте мозок хоч зараз, якщо не хотіли цього робити, коли голосували за Зеленського. Що буде після повернення ОРДЛО в ло

Кондиціонери самі по собі не вибухають - їх підривють гіркіни. Кондиціонери самі по собі не вибухають - їх підривють гіркіни. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8649 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 09:42 lapay написав: freeze написав: Главные сепаратисты сегодня - это радикальные националисты, которые по факту категорически не хотят возврата ОРДЛО в лоно матери, поскольку несколько миллионов неправильных избирателей противоречат их целям.

Давайте уберем лозунги, вопли и пропаганду, причина только в этом.

Причем я как либеральный человек уже согласен и с радикальными националистами, и с коммунистами, и с шовинистами, да задрали вы уже все, пять лет срача, может кто то выроботать национальную стратегию поведения относительно ОРДЛО, пусть уж артист или сам решит, или на референдум вынесет, но не возможно десятилетия жить с непонятными целями, и с руганью внутри общества. Главные сепаратисты сегодня - это радикальные националисты, которые по факту категорически не хотят возврата ОРДЛО в лоно матери, поскольку несколько миллионов неправильных избирателей противоречат их целям.Давайте уберем лозунги, вопли и пропаганду, причина только в этом.Причем я как либеральный человек уже согласен и с радикальными националистами, и с коммунистами, и с шовинистами, да задрали вы уже все, пять лет срача, может кто то выроботать национальную стратегию поведения относительно ОРДЛО, пусть уж артист или сам решит, или на референдум вынесет, но не возможно десятилетия жить с непонятными целями, и с руганью внутри общества.

Так Ви напружте мозок хоч зараз, якщо не хотіли цього робити, коли голосували за Зеленського. Що буде після повернення ОРДЛО в лоно України, на умовах Путіна?

Ми, наразі, платимо пенсії лугандонським пенсіонерам, хоч і не отримуємо звідти податків. Після "повернення" ніхто майно Ахметову і Ко не віддасть, і податки так само сюди ніхто платити не буде, бо автономія, особливий статус і так далі.

А з України, в той бік, платежі зростуть в рази - на відновлення Донбасу, на дотації шахтарям, на безкоштовну воду, електрику і газ.

Так як Путін платить Кадирову, так і ми будемо платити Лугандону.



Я не хочу платити сепаратистам, нічого не отримаючі на взаєм (кілька десятків полонених - максимум). Стріляти перестануть при любому розкладі, швидше чи повільніше - війна неминуче затухне. Інвестиції не в'ялотекучого конфлікту бояться, а коломойських, зі своїми портновими і вовками, і контрабанди через Діру.



Так що думай-те! Так Ви напружте мозок хоч зараз, якщо не хотіли цього робити, коли голосували за Зеленського. Що буде після повернення ОРДЛО в лоно України, на умовах Путіна?Ми, наразі, платимо пенсії лугандонським пенсіонерам, хоч і не отримуємо звідти податків. Після "повернення" ніхто майно Ахметову і Ко не віддасть, і податки так само сюди ніхто платити не буде, бо автономія, особливий статус і так далі.А з України, в той бік, платежі зростуть в рази - на відновлення Донбасу, на дотації шахтарям, на безкоштовну воду, електрику і газ.Так як Путін платить Кадирову, так і ми будемо платити Лугандону.Я не хочу платити сепаратистам, нічого не отримаючі на взаєм (кілька десятків полонених - максимум). Стріляти перестануть при любому розкладі, швидше чи повільніше - війна неминуче затухне. Інвестиції не в'ялотекучого конфлікту бояться, а коломойських, зі своїми портновими і вовками, і контрабанди через Діру.Так що думай-те!

