Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Главная политическая новость дня, на которой Газпром подскочил до 264-х рублей за акцию. Permit for the Nord Stream 2 project is granted by the Danish Energy Agency
The Danish Energy Agency has granted a permit to Nord Stream 2 AG to construct a section of the Nord Stream 2 natural gas pipelines on the Danish continental shelf southeast of Bornholm in the Baltic Sea.
всем пофиг, для местных срачей это мелкая и недостойная новость. почти год тут обсуждается колесо генотьбы, а вы тут с всякой фигней лезете, что обойдется Украине всего-то в пару ярдов. Заграница нам поможет!
Прошу прощения - конечно, на фоне переписки депутата с проституткой, это фигня. Но не на пару ярдов. Во-первых, минус 3 миллиарда за транзит. Во- вторых, физический реверс с плечом в 1000 км до точки входа на границе со Словакией/Венгрией из Германии. В третьих, прокачка 5-7 млрд. м3 от границы до Днепровского/Харьковского промрайонов с запада на восток. В-четвертых, заполнение СОБСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ газом ГТС и его расход для газомотокомпрессоров ГТС. Тут будет все 5, а то и 6 миллиардов минуса - от нынешних ПЛЮС ТРЕХ ДО ТРЕХ МИНУС.
budivelnik написав:Через пару років подивитись на результат і прийняти рішення ОРДЛО без умов -вливається на умовах України в Україну Чи Україна без умов- вливається в ОРДЛО
На умовах міфічного ОРДЛО? Чи на умовах РФ? Може статися не той результат, якого очікувати. Ніякого вливання не буде, а остаточне прощавай і втрата територіальної цілісності. Хто на себе візьме таку відповідальність? Хто промовить таку мету, одразу вважай - сєпар. Тоді дійсно, третій Майдан.
З приводу пенсій. Це на основі якого закону позбавляти громадянина пенсії? Хто буде рахувати час перебування, відслідковувати? Проводити виплати згідно такої теорії? Знову штат новий плодити? Знову додаткові витрати на їх утримання?
Не те, куме Ви пропонуєте... Воно як би й складно, але недотепно.
Головне питання...сприятиме це консолідації нації? Я вже навіть про територіальну цілісність мовчу. Відповідь очевидна. Я проти таких кроків.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
budivelnik написав:....... 3 Росії починати будувати вітріну рАССейського мІрА в ОРДЛО , Європі вітрину ЄС в Україні... Росії легше - ордловців менше ЄС ще легше - не-ордловці сплять і бачать себе в ЄС і НАТО
Навряд чи це буде. Хоча подивимось, як буде наповнюватись Фонд, про створення якого проголосив Зе в Марiуполi.
Коли ми перестаємо виконувати - ми починаємо багатіти швидше від них...
На жаль, поки що такого не побачив.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:....... 3 Росії починати будувати вітріну рАССейського мІрА в ОРДЛО , Європі вітрину ЄС в Україні... Росії легше - ордловців менше ЄС ще легше - не-ордловці сплять і бачать себе в ЄС і НАТО
Навряд чи це будет. Хочу подивимось, як буде наповнюватись Фонд,про створення якого проголосив Зе в Марiуполi.
Коли ми перестаємо виконувати - ми починаємо багатіти швидше від них...
На жаль, поки що такого не побачив.
Так, дійсно. Критерій істини - практика. 5 років умовної заморозки це показали. Блокада була помилковим кроком. І не призвела до натподужного прориву на вільній Україні. Бо сєпари і там, і тут. Олігархи навіть заробляють на війні. В першу чергу вони й зацікавлені, щоб вона не припинялася. Це ж такий ласий шмат. Та й для більшості жебраків, вона виявилася способом заробітку. Економіка не розвивається, зате українці вбивають українців і тим заробляють. Це трагедія. Як раніше українці воювали між собою у складі різних імперій, так і зараз рубають бошки один одному. Сумно. Якщо й далі так триватиме, то пуйло досягне своєї мети. Для всіх агресія РФ проти України перетвориться на внутрішньогромадянський конфлікт.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Волгарь написав:Главная политическая новость дня, на которой Газпром подскочил до 264-х рублей за акцию. Permit for the Nord Stream 2 project is granted by the Danish Energy Agency
The Danish Energy Agency has granted a permit to Nord Stream 2 AG to construct a section of the Nord Stream 2 natural gas pipelines on the Danish continental shelf southeast of Bornholm in the Baltic Sea.
Goodman написав: Это трагедия в твоей голове. Там на КПП свободный проход , кто кого может убить? Там лагеря, там гетто?
При чому тут КПП? В арміях з обох боків - українці воюють. І вбивають один одного. Керівний склад переважно росіяни. Є звісно і відпускники з РФ. Але наявність українців там, беззаперечний факт. Я тут раніше постив окопну правду. Не я, а реальні бійці описують ситуацію на фронті. В них теж трагедія в голові? Політичні дискусії
П.С. А головна війна - інформаційна. В головах. Навіть тут на форумі один одного зневажають, ненависті повно, хоча всі українці. Той хто сіє ворожнечу, підіграє пуйлу, вільно чи не вільно. Свідомо чи по дурості.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:. В них теж трагедія в голові?
Ты тут нас за лохов держишь? Зачем темы переводить? ---------------------------------------------------- У всех УКРАИНЦЕВ присяга была , украинец с украинцем может только в морской бой играть. С той стороны "украинцы" с паспортами ОРДЛО И ОРЛО в подчинении свинособак могут быть убиты , что им мешает второй, третий десятый раз изменить "присяге" и сохранить свою жизнь? Что? Мешают мантры Козака , который сидит на западной границе и имеет видение этой русско-украинской войны?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Волгарь написав:Прошу прощения - конечно, на фоне переписки депутата с проституткой, это фигня. Но не на пару ярдов. Во-первых, минус 3 миллиарда за транзит. Во- вторых, физический реверс с плечом в 1000 км до точки входа на границе со Словакией/Венгрией из Германии. В третьих, прокачка 5-7 млрд. м3 от границы до Днепровского/Харьковского промрайонов с запада на восток. В-четвертых, заполнение СОБСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ газом ГТС и его расход для газомотокомпрессоров ГТС. Тут будет все 5, а то и 6 миллиардов минуса - от нынешних ПЛЮС ТРЕХ ДО ТРЕХ МИНУС.
Колега Волгарь живе строго по заветам Ніколаїча: «Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?» Так в нього душа болить за Україну, так болить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.