Додано: Сер 30 жов, 2019 17:15

Faceless написав: ......

Лад, уж вы то ленинские труды читали точно, и не надо тут сказки рассказывать о мирной идеологии, на которой строился союз.

Классовая борьба то была и есть, а призывы к революции, репрессиям, войне - это то, на чем идеологически строился СССР, и то, что, пусть и формально, оставалось для него стратегической целью до самого распада. ......Лад, уж вы то ленинские труды читали точно, и не надо тут сказки рассказывать о мирной идеологии, на которой строился союз.Классовая борьба то была и есть, а призывы к революции, репрессиям, войне - это то, на чем идеологически строился СССР, и то, что, пусть и формально, оставалось для него стратегической целью до самого распада.

призывов

неизбежности

любого

Нацисты хоть были честны перед самими собой. Совктикусы же подлые и лживые скоты, проводившие геноцид своего же населения под тотальное вранье.

Уже то, что они оказались в роли победителей и потому получили возможность избежать такого же порицания, как и проигравшие нацисты, делает их идеи ещё более опасными и отвратительными.

А насчёт синагог , конечно, всё понятно. Тем не менее Ваших "конкретных характеристик" - "Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне" - там явно нет. Т.е. это не нацизм???

Естественно, читал и даже конспектировал. В универе этим занимались 4 курса. Причём, если правильно помню, 3 семестра истории КПСС.Официальнок революции и, тем более, войне не было. Говорилось омировой революции и её победы. О неизбежности войны говорилось в сталинские времена.О необходимости репрессий в теории тоже не было. Говорилось о необходимости подавления сопротивления враждебных классов. Это всё же не репрессии. И если Вы признаете реальность классовой борьбы, то должны признать и реальность сопротивления революции и необходимость подавления. Это даже не говоря о том, что подавление одна из основных функцийгосударства.Кстати, о репрессиях. Надеюсь, Вы слышали, что в программе РКП(б) был запрет смертной казни и такой закон был действительно принят одним из первых. Правда, очень быстро был отменён.Позже был товарищ Сталин с теорией "усиления класс. борьбы с укреплением социализма".Признайте, что сталинские репрессии и "репрессии" в хрущевские и последующие времена "несколько" различаются. Они были до конца, но такие репрессии есть во всех государствах.Ещё раз подчёркиваю - надо различать теорию Маркса (и даже Ленина) и последующую практику в Союзе.Если Вы признаете, что в Китае от коммунизма только вывески на кабинетах, то почему не хотите признать то же в сталинском Союзе? Там, конечно, многие черты социализма были, но всё же это был не социализм.1. Большое спасибо наци за их честность.2. Уточните, пожалуйста, кто такие советикусы.Марксисты, коммунисты, сталинисты, вертухаи?3. Враньё, безусловно, было и было много. Но не тотальное. Всё же было и много правды.Но мы ушли далеко в теорию. Был конкретный вопрос о свастике.Вы его почему-то пропустили.Ну и в посте Переса было не только "Украина для украинцев". Так что, когда Вы меня упрекаете, что я упускаю контекст, могу вернуть этот упрёк Вам.Ненависть к Союзу и России вызывает некоторую аберрацию зрения. Как, впрочем, любая ненависть.Если бы мы с Вами были на фронте, я бы с большой ненавистью уничтожал захватчиков. На форуме это не нужно.Нужно и можно выступать против явно реакционных взглядов.Я бы ещё как-то понял мефалу с защитой свастики, если бы он заявил, что он родновер. Во всех остальных ситуациях это протаскивание нацизма тихой сапой.Вы меня всё же втянули в обсуждение Союза, чего я хотел избежать - слишком большая и сложная тема. Да и не очень актуальная сегодня.P.s. Добавлю только, что признание преступлений товарища Сталина не уменьшает преступления партайгеноссе Гитлера. Да и по количеству жертв Гитлер перещеголял Сталина, учитывая все потери во 2 мировой, развязанной всё же по факту Гитлером.А Вы всё время переводите разговор с преступлений нацизма на преступления сталинизма. Угрозы сталинизма на сегодня в Украине (и в мире) не существует. Нашу компартию во главе с Симоненко всерьёз воспринимать нельзя.Угроза нацизма не исчезла.