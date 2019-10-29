Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:...... Лад, уж вы то ленинские труды читали точно, и не надо тут сказки рассказывать о мирной идеологии, на которой строился союз. Классовая борьба то была и есть, а призывы к революции, репрессиям, войне - это то, на чем идеологически строился СССР, и то, что, пусть и формально, оставалось для него стратегической целью до самого распада.
Естественно, читал и даже конспектировал. В универе этим занимались 4 курса. Причём, если правильно помню, 3 семестра истории КПСС.
Официально призывов к революции и, тем более, войне не было. Говорилось о неизбежности мировой революции и её победы. О неизбежности войны говорилось в сталинские времена. О необходимости репрессий в теории тоже не было. Говорилось о необходимости подавления сопротивления враждебных классов. Это всё же не репрессии. И если Вы признаете реальность классовой борьбы, то должны признать и реальность сопротивления революции и необходимость подавления. Это даже не говоря о том, что подавление одна из основных функций любого государства. Кстати, о репрессиях. Надеюсь, Вы слышали, что в программе РКП(б) был запрет смертной казни и такой закон был действительно принят одним из первых. Правда, очень быстро был отменён. Позже был товарищ Сталин с теорией "усиления класс. борьбы с укреплением социализма". Признайте, что сталинские репрессии и "репрессии" в хрущевские и последующие времена "несколько" различаются. Они были до конца, но такие репрессии есть во всех государствах.
Ещё раз подчёркиваю - надо различать теорию Маркса (и даже Ленина) и последующую практику в Союзе. Если Вы признаете, что в Китае от коммунизма только вывески на кабинетах, то почему не хотите признать то же в сталинском Союзе? Там, конечно, многие черты социализма были, но всё же это был не социализм.
Нацисты хоть были честны перед самими собой. Совктикусы же подлые и лживые скоты, проводившие геноцид своего же населения под тотальное вранье. Уже то, что они оказались в роли победителей и потому получили возможность избежать такого же порицания, как и проигравшие нацисты, делает их идеи ещё более опасными и отвратительными.
1. Большое спасибо наци за их честность. 2. Уточните, пожалуйста, кто такие советикусы. Марксисты, коммунисты, сталинисты, вертухаи? 3. Враньё, безусловно, было и было много. Но не тотальное. Всё же было и много правды.
Но мы ушли далеко в теорию. Был конкретный вопрос о свастике.
А насчёт синагог , конечно, всё понятно. Тем не менее Ваших "конкретных характеристик" - "Чёрная свастика на белой окружности на красном фоне" - там явно нет. Т.е. это не нацизм???
Вы его почему-то пропустили.
Ну и в посте Переса было не только "Украина для украинцев". Так что, когда Вы меня упрекаете, что я упускаю контекст, могу вернуть этот упрёк Вам. Ненависть к Союзу и России вызывает некоторую аберрацию зрения. Как, впрочем, любая ненависть. Если бы мы с Вами были на фронте, я бы с большой ненавистью уничтожал захватчиков. На форуме это не нужно. Нужно и можно выступать против явно реакционных взглядов. Я бы ещё как-то понял мефалу с защитой свастики, если бы он заявил, что он родновер. Во всех остальных ситуациях это протаскивание нацизма тихой сапой. Вы меня всё же втянули в обсуждение Союза, чего я хотел избежать - слишком большая и сложная тема. Да и не очень актуальная сегодня.
P.s. Добавлю только, что признание преступлений товарища Сталина не уменьшает преступления партайгеноссе Гитлера. Да и по количеству жертв Гитлер перещеголял Сталина, учитывая все потери во 2 мировой, развязанной всё же по факту Гитлером. А Вы всё время переводите разговор с преступлений нацизма на преступления сталинизма. Угрозы сталинизма на сегодня в Украине (и в мире) не существует. Нашу компартию во главе с Симоненко всерьёз воспринимать нельзя. Угроза нацизма не исчезла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД Ви в якомусь невідомому світі живете . Про загрози нацизму в Україні за останні років 20 говорили виключно прихильники "Русского мира" . Більше ніхто такого не бачив чомусь . Фаєри чомусь їх дуже сильно лякали . Свастики - ага ... В якийсь момент всі вони дуже стали боятися Правого сектора - якого ні до того , ні після того ніхто не бачив ... Ви пробували порахувати кількість ультра яких небуть взагалі у нас ? Настільки мізерні кількості - що немає про що говорити . Страшні бандерівці ... Слово "нацики" я чув тільки від росіян , причому явно шовіністичних поглядів ...
Puente Вообще-то, угроза нацизма существует во всём мире. К сожалению. У нас, к счастью, таких, действительно, не много (очень мало). И я не раз писал об этом. Крайне правые, радикалы набирали у нас всегда не больше 2-3 % голосов. Но это не значит, что их можно игнорировать. Гитлер тоже далеко не сразу смог собирать толпы народа. Кроме того, они слишком шумные и обращают на себя внимание. Ну и, надеюсь, Вы не будете спорить, что во взглядах, например, бывшей коммунистки Фарион есть кое-что от нацизма? Правый сектор до и после никто не видел. Но когда надо было, они появились и сыграли очень немалую роль. Очень интересно было бы узнать, откуда они так бурно появились и куда исчезли. Слово "нацики" я, вроде, не употреблял. Писал "наци". Такой термин употреблялся давно и достаточно часто.
P.s. Кстати, уже писал, голосовал против По, потому что он под конец и, особенно, во время избирательной компании начал быстро сдвигаться вправо. Он, безусловно, бесконечно далек от нацизма, но со сдвигом вправо всей системы усиливается опасность сдвинуться ещё правее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 жов, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. «В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов», - подытожил президент.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли[
Бубочка вообще не понимает значение слова инвестиции
Так, на первом этапе необходимо завершение «горячей стадии» конфликта и прекращение огня. Вторым неотъемлемым этапом, считает президент, является примирение людей и поиск консенсуса. В то же время третьим неотъемлемым этапом президент назвал реинтеграцию.
4)
90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!
Козак-характерник написав:З приводу пенсій. Це на основі якого закону позбавляти громадянина пенсії?
Про пенсии вообще.
Уже в который раз повторяю. В Украине солидарная система - работающие сбросились в общий пенсионный котёл, из которого получают свои пенсии пенсионеры. Размер пенсии для пенсионера вычисляется на основании того, сколько было уплачено страховых взносов, когда пенсионер был работающим.
У нас нет такой пенсии, когда работающий откладывает свои деньги на пенсионный счет, а после выхода на пенсии, получает накопленные деньги или сразу, или по частям. Это накопительная пенсия.
Вот и получается, для жителей ОРДЛО пенсии насчитываются и выплачиваются, если пенсионер приехал/приезжает на подконтрольную территорию. При этом с территории ОРДЛО в Пенсионный Фонд Украины не поступает ни копейки. Это дополнительная нагрузка на ПФ и бюджет Украины.
Пример с пенсионером, который уехал на заработки в Европу и получает пенсию - не корректный. С места его жительства Украины платится ЕСВ другими жителями. И пенсию такой пенсионер получит или по возвращению в Украину, или постоянно на пенсионную карту. С территории ОРДЛО не платится ничего. К тому же, в ОРДЛО с пенсионной картой делать нечего.
Возить туда деньги для выплаты пенсий ? Кто сможет гарантировать безопасность инкассаторов ? Никто Перечислять деньги в ОРДЛО ? На основании чего ? Где гарантия, что пенсия будет выплачена ?
Вот и получается, что теперешний вариант - выплата пенсий на подконтрольной территории, самый компромиссный.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой