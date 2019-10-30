Так преследуют, что Ле Пенн получает 20-30-40% поддержки на выборах.
Чего украинским "националистам" и не снилось.
Так что, в Украине нет нацизма и национализма, в сравнении с той же Францией.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:47
Так преследуют, что Ле Пенн получает 20-30-40% поддержки на выборах.
Чего украинским "националистам" и не снилось.
Так что, в Украине нет нацизма и национализма, в сравнении с той же Францией.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:49
Слился топ-менеджер
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57
Дык теперешних избрал народ на демократических выборах. То что они фотографы и повара, к кому вопрос? К ним, или избирателям? Ты фотографа будешь линчевать за то, что он, будучи фотографом, не смыслящим в управлении государством, выдвинул свою кандидатуру?
У кого и почему в Израиль? Это снова была угроза, или мне показалось?
PS: насчет "особого периода" - я уже писал в ноябре прошлого года, что если выбирать оборонительную стратегию, то нужно объявлять военное положение не на месяц, а надолго, и со всеми вытекающими, в том числе переносом выборов. Но Порошенко ж звезда (в его понимании) - думал, что итак победит... А при военном положении, разумеется, никаких рошенок в РФ быть не может - хотел и рыбку съесть, и на ... не сесть. Так не бывает!
А теперь неопытный Зеленский - Президент, а в окружении - вообще непонятно кто...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 жов, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58
Re: Політичні дискусії
30.10.19 20:15 Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош
Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, так как без него страна обречена на силовое противостояние. При этом неуважение к украинским бойцам и волонтерам может расцениваться как предательство украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош.
"Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.
Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.
"Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:04
Ткну тебя носом в пост про Беню. Не теряйся только А то библиотекаря уже не видно...
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:22
Ви не з Одеси? Одеський гумор.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:32
Re: Політичні дискусії
Вы невнимательно прочитали новость:
Т.е. подписали только мобильные операторы.
*«Інтернаціональні комунікації» = Интертелеком
Даже на страницах этого форума неоднократно писали, что на автодорогах (за пределами городов) отсутствует даже мобильная связь, а в небольших поселках/селах Интернет очень часто только 2G.
Хотя
говорит о том, что на всех остальных дорогах положение с Интернетом и мобильной связью останется на прежнем уровне.
И еще,
это уже лично ваше изменение текста заметки. На цитируемой вами странице на самом деле написано
Багато не равно 90%.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:33
Швыряет, как маркитанскую лодку - это когда сначала в мыслях Порошенко один из предателей Украины, а потом - наоборот.
Вот это точно швыряет))
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:50
весьма....
про зе, по и ситуацию сегодня
Зеленский подставился или его подставили? Порошенко атакует: Гладких
особенно с 31мин
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 30 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:51
Очень удобно чмырить ЗЕ.
Он конечно заслуживает, но тогда пусть Ярош и т.п. выдвигают претензии Генштабу, руководству ООС.
Которые воевали и заслуженные ветераны, специалисты.
Считаются таковыми по крайней мере.
Ведь они (эти специалисты) утверждают, что отвод ничем не грозит.
А ЗЕ уже базирует свои хотелки на этих гарантиях.
Почему Ярош и Ко не двигают претензии к военным специалистам?
(которые можно сказать, получается, вводят в заблуждение президента).
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