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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4447444844494450>
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:47

  ЛАД написав:Не понял, к чему Вы это?
Вроде как подтверждаете то, что я писал - в Европе за это преследуют.

Так преследуют, что Ле Пенн получает 20-30-40% поддержки на выборах.
Чего украинским "националистам" и не снилось.
Так что, в Украине нет нацизма и национализма, в сравнении с той же Францией.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:49

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
Про Беню такое же написать можешь ?
Или про Ахметова ?
:)


Про Ахметова много раз писал - о коррупции с зелеными тарифами для промышленных электростанций ВИЭ и о Роттердам+.

А по Коломойскому - обязательно напишу. У меня религиозных ограничений нет (как у тебя) :mrgreen: Просто Коломойский при Порохе был далек от корыта, а приблизился к нему (снова) недавно при Зеленском

Слился топ-менеджер
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57

  Перес де Куэльяр написав:А от теперішні будуть сидіти за Державну зраду, руйнування єдиного вищого законодавчого і виконавчого органу ВРУ в особливий період


Дык теперешних избрал народ на демократических выборах. То что они фотографы и повара, к кому вопрос? К ним, или избирателям? :D Ты фотографа будешь линчевать за то, что он, будучи фотографом, не смыслящим в управлении государством, выдвинул свою кандидатуру? :mrgreen:

  Перес де Куэльяр написав: Мабуть все ж таки в Ізраіль квиток ЗАМОВЛЕНИЙ?

У кого и почему в Израиль? Это снова была угроза, или мне показалось?

PS: насчет "особого периода" - я уже писал в ноябре прошлого года, что если выбирать оборонительную стратегию, то нужно объявлять военное положение не на месяц, а надолго, и со всеми вытекающими, в том числе переносом выборов. Но Порошенко ж звезда (в его понимании) - думал, что итак победит... А при военном положении, разумеется, никаких рошенок в РФ быть не может - хотел и рыбку съесть, и на ... не сесть. Так не бывает!

А теперь неопытный Зеленский - Президент, а в окружении - вообще непонятно кто...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 жов, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58

Re: Політичні дискусії

30.10.19 20:15 Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош

Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, так как без него страна обречена на силовое противостояние. При этом неуважение к украинским бойцам и волонтерам может расцениваться как предательство украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош.

"Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.

Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.

"Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.https://censor.net.ua/news/3156913/ukra ... nie_yarosh
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:04

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
Про Беню такое же написать можешь ?
Или про Ахметова ?
:)


Про Ахметова много раз писал - о коррупции с зелеными тарифами для промышленных электростанций ВИЭ и о Роттердам+.

А по Коломойскому - обязательно напишу. У меня религиозных ограничений нет (как у тебя) :mrgreen: Просто Коломойский при Порохе был далек от корыта, а приблизился к нему (снова) недавно при Зеленском

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Ткну тебя носом в пост про Беню. Не теряйся только :mrgreen: А то библиотекаря уже не видно...
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:22

  freeze написав:
  pesikot написав:Вы голосовали за ЗЕ!


Вы поддерживали оппоблок на выборах, я отчетливо помню как вы описывали ситуацию на одном из округов черниговщины в пользу оппоблока.

Ви не з Одеси? Одеський гумор. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:4)

90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!


https://www.facebook.com/ze2019official ... 4457580460
Оказывается, интернет у нас появился только благодаря ЗЕ!-команде.

Вы невнимательно прочитали новость:
підписали Меморандум про забезпечення якісного мобільного зв’язку та швидкісного Інтернету на всій території України.

Документ підписали:

⁃ президент компанії «Інтернаціональні комунікації» Борис Акулов
⁃ директор з корпоративного управління та контролю Vodafone Україна Ольга Дейнега
⁃ директор компанії Lifecell Ісмет Язиджи
⁃ президент компанії «Київстар» Олександр Комаров
⁃ Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
...
Реалізація положень Меморандуму сприятиме розвитку цифрової інфраструктури в Україні, буде забезпечене покриття швидкісним мобільним Інтернетом на всіх міжнародних і національних автошляхах країни.


Т.е. подписали только мобильные операторы.
*«Інтернаціональні комунікації» = Интертелеком

Даже на страницах этого форума неоднократно писали, что на автодорогах (за пределами городов) отсутствует даже мобильная связь, а в небольших поселках/селах Интернет очень часто только 2G.

Хотя
на всіх міжнародних і національних автошляхах країни

говорит о том, что на всех остальных дорогах положение с Интернетом и мобильной связью останется на прежнем уровне.

И еще,
90% українців роками не мали доступу до інтернету

это уже лично ваше изменение текста заметки. На цитируемой вами странице на самом деле написано
Багато українців роками не мали доступу до інтернету

Багато не равно 90%.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:33

  pesikot написав:
  freeze написав:Я вам как чукча на оленях описал окрестности, а вы мне приписали, что я согласен с плохой погодой в окрестностях.

Вас швыряет в мыслях, как маркитантскую лодку

Швыряет, как маркитанскую лодку - это когда сначала в мыслях Порошенко один из предателей Украины, а потом - наоборот.
Вот это точно швыряет))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:50

весьма....
про зе, по и ситуацию сегодня
Зеленский подставился или его подставили? Порошенко атакует: Гладких
https://www.youtube.com/watch?v=8kEYmTmB88c

особенно с 31мин
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 30 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:51

  Перес де Куэльяр написав:30.10.19 20:15 Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош

Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, так как без него страна обречена на силовое противостояние. При этом неуважение к украинским бойцам и волонтерам может расцениваться как предательство украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош.

"Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.

Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.

"Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.https://censor.net.ua/news/3156913/ukra ... nie_yarosh

Очень удобно чмырить ЗЕ.
Он конечно заслуживает, но тогда пусть Ярош и т.п. выдвигают претензии Генштабу, руководству ООС.
Которые воевали и заслуженные ветераны, специалисты.
Считаются таковыми по крайней мере.

Ведь они (эти специалисты) утверждают, что отвод ничем не грозит.
А ЗЕ уже базирует свои хотелки на этих гарантиях.

Почему Ярош и Ко не двигают претензии к военным специалистам?
(которые можно сказать, получается, вводят в заблуждение президента).
detroytred
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