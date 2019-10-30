Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58

30.10.19 20:15Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, так как без него страна обречена на силовое противостояние. При этом неуважение к украинским бойцам и волонтерам может расцениваться как предательство украинского народа.Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош."Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно."Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.