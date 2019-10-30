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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4447444844494450 Додано: Сер 30 жов, 2019 21:55 ЛАД написав: pesikot написав: ....

Вот и у вас каждой второй-третий пост о национализме или о нацизме в Украине. ....Вот и у вас каждой второй-третий пост о национализме или о нацизме в Украине.

За анекдот спасибо, вспомнил.

Спасибо также за внимание к моим постам.

Но было бы хорошо, если бы Вы обратили внимание на то, что я эти темы ни разу (почти?) не начинал сам.

Исключительно в ответ на посты Переса, мефалы или ещё кого.

Пропускать такое не могу и не буду. За анекдот спасибо, вспомнил.Спасибо также за внимание к моим постам.Но было бы хорошо, если бы Вы обратили внимание на то, что я эти темы ни разу (почти?)сам.Исключительно в ответ на посты Переса, мефалы или ещё кого.Пропускать такое не могу и не буду.

я тим паче не піднімаю ці теми першим.

пишу виключно у відповідь на пости лада або зрадіо або ще кого коли все перекручують.

таке пропускати не можу і не буду. я тим паче не піднімаю ці теми першим.пишу виключно у відповідь на пости лада або зрадіо або ще кого коли все перекручують.таке пропускати не можу і не буду. mephala Повідомлень: 5803 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 22:32

Faceless написав: Если вам так хочется сравнить союз и нацистскую Германию, то небольшой пример: смертность в ряде ИТЛ (исправительно-трудовых лагерях) ещё до войны превышала смертность в нацистских лагерях смерти. Если вам так хочется сравнить союз и нацистскую Германию, то небольшой пример: смертность в ряде ИТЛ (исправительно-трудовых лагерях) ещё до войны превышала смертность в нацистских лагерях смерти.



Вы это серьезно пишите?

После того как в нацистских концлагерях целые эшелоны с евреями направляли по прибытии сразу в газовую камеру.

Принципиальная разница между советскими и нацистскими лагерями - советские были в первую очередь экономическим образованием ,вторые - в основном средством уничтожения.

От того, что в конце 30-х в советских лагерях практиковались гаранинские расстрелы, а в немецких еще не стали применять газовые камеры суть не меняется.



Faceless написав: Официальная политика СССР от момента создания была политика "экспорта революции", а известных лозунг "пролетарии всех стран - объединяйтесь" из марксовского манифеста, где однозначно сказано, что их цель - насильственное ниспровержение всего общественного строя в мире, а в ленинской трактовке это буквально означало истребление целых классов общества в мировом масштабе. Это тот базис, на котором ссср создавался. Официальная политика СССР от момента создания была политика "экспорта революции", а известных лозунг "пролетарии всех стран - объединяйтесь" из марксовского манифеста, где однозначно сказано, что их цель - насильственное ниспровержение всего общественного строя в мире, а в ленинской трактовке это буквально означало истребление целых классов общества в мировом масштабе. Это тот базис, на котором ссср создавался.

Ничего подобного.

Идеи мировой революции Ленина-Троцкого заглохли вместе с смертью первого и высылкой второго.

СССР построен Сталиным как продолжение Российской империи на новой риторике в которую сам Сталин не верил и поэтому всякие Интернационалы рассматривал просто как своих агентов влияния.







Faceless написав: Советикусы - собирательный образ всех перечисленных - от революционеров-идеологов до сталинистов и всего того сброда подонков, порожденных неограниченной властью партийного аппарата в ссср. Советикусы - собирательный образ всех перечисленных - от революционеров-идеологов до сталинистов и всего того сброда подонков, порожденных неограниченной властью партийного аппарата в ссср.



Советикусы - это все, кто родился в СССР и прожил при нем некоторую часть своей жизни и потому инфицирован ей навсегда.

И чем более они хотят от своей прошлой жизни отречься, тем больше она проявляется.

А читать подобные перлы от людей которые вовсе не противостояли советской системе как недавно умерший диссидент В Буковский, а элементарно приспосабливались как и абсолютное большинство,просто смешно.





Faceless написав: Умудрились настолько промыть мозги населению, что даже сейчас, спустя более 70 лет после второй мировой, большинство не может за лживой лепниной "отечественной войны" увидеть, что во второй мировой войне союз был ее разжигателем, начав ее совместно с нацистами как союзники и только благодаря тому, что в итоге оказался среди победителей, смог "заштукатурить" неудобные для себя моменты этой самой "ВОВ", в которой выставил себя невинной жертвой. Умудрились настолько промыть мозги населению, что даже сейчас, спустя более 70 лет после второй мировой, большинство не может за лживой лепниной "отечественной войны" увидеть, что во второй мировой войне союз был ее разжигателем, начав ее совместно с нацистами как союзники и только благодаря тому, что в итоге оказался среди победителей, смог "заштукатурить" неудобные для себя моменты этой самой "ВОВ", в которой выставил себя невинной жертвой.



Не один Советский Союз заштриховывал свою участие в ВМВ.

Роль ее первой жертвы Польши,Франции,Англии, да и США перед 1939г совсем не однозначны.

Шла большая игра в которой каждый хотел получить свои дивиденты, так что ангелов тогда не было,как нет и сейчас, в новых условиях через 70 лет.





Faceless написав: Сейчас она наиболее высока со стороны нашего соседа, РФ взращивает у себя какую-то мутировавшую его версию, скрестив с ортодоксальным мракобесием. А в Украине нет никаких угроз нацизма и близко. Даже учитывая наличие организаций со схожей идеологией - такие организации, общества есть практически в любой стране, но ни там, ни у нас, они не играют сколько нибудь значимой роли и не имеют сколько нибудь заметного влияния. Сейчас она наиболее высока со стороны нашего соседа, РФ взращивает у себя какую-то мутировавшую его версию, скрестив с ортодоксальным мракобесием. А в Украине нет никаких угроз нацизма и близко. Даже учитывая наличие организаций со схожей идеологией - такие организации, общества есть практически в любой стране, но ни там, ни у нас, они не играют сколько нибудь значимой роли и не имеют сколько нибудь заметного влияния.



Здесь вы, мягко говоря,лукавите.

В России продолжается ее 400-летняя имперская политика и нацизм ей без надобности.

А вот в Украине в погоне за новыми национальными символами как раз скатывание к нацистским символам случается гораздо чаще.

Причина в том, что на щит поднята очень близкая к немецким нацистам на начальном этапе ВМВ ОУН-УПА и батальоны ваффен СС. Не мог пройти мимо и потому несколько ремарок.Вы это серьезно пишите?После того как в нацистских концлагерях целые эшелоны с евреями направляли по прибытии сразу в газовую камеру.Принципиальная разница между советскими и нацистскими лагерями - советские были в первую очередь экономическим образованием ,вторые - в основном средством уничтожения.От того, что в конце 30-х в советских лагерях практиковались гаранинские расстрелы, а в немецких еще не стали применять газовые камеры суть не меняется.Ничего подобного.Идеи мировой революции Ленина-Троцкого заглохли вместе с смертью первого и высылкой второго.СССР построен Сталиным как продолжение Российской империи на новой риторике в которую сам Сталин не верил и поэтому всякие Интернационалы рассматривал просто как своих агентов влияния.Советикусы - это все, кто родился в СССР и прожил при нем некоторую часть своей жизни и потому инфицирован ей навсегда.И чем более они хотят от своей прошлой жизни отречься, тем больше она проявляется.А читать подобные перлы от людей которые вовсе не противостояли советской системе как недавно умерший диссидент В Буковский, а элементарно приспосабливались как и абсолютное большинство,просто смешно.Не один Советский Союз заштриховывал свою участие в ВМВ.Роль ее первой жертвы Польши,Франции,Англии, да и США перед 1939г совсем не однозначны.Шла большая игра в которой каждый хотел получить свои дивиденты, так что ангелов тогда не было,как нет и сейчас, в новых условиях через 70 лет.Здесь вы, мягко говоря,лукавите.В России продолжается ее 400-летняя имперская политика и нацизм ей без надобности.А вот в Украине в погоне за новыми национальными символами как раз скатывание к нацистским символам случается гораздо чаще.Причина в том, что на щит поднята очень близкая к немецким нацистам на начальном этапе ВМВ ОУН-УПА и батальоны ваффен СС. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2223 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 23:30 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: Кажете крадії-мародери, де докази? А мітлою тут ляпати наводить на мислення про розповсюдження фейку закинутого ізза Порєбріка. Ви зомбований, вибачте. Кажете крадії-мародери, де докази? А мітлою тут ляпати наводить на мислення про розповсюдження фейку закинутого ізза Порєбріка. Ви зомбований, вибачте.



Случаев воровства очень много. Доказать, действительно, непросто - в крупных размерах воруют с помощью изменения законодательства. А закон, как известно, обратной силы не имеет - даже прикрыв коррупционную лавочку, притянуть бенефициаров к ответственности практически невозможно.



Но мошенническую суть, тем не менее, не спрятать. Вот неопровержимый пример:



открываем отчетность МХП, компании дружбана Порошенко - Косюка (который по совместительству еще и замглавы АП Ложкина был), и смотрим чистую прибыль за 2017-й год:



230 млн долларов, или 6 млрд грн. При этом в течение 2017-го года МХП получил безвозмездных дотаций от государства в размере 1,4 млрд грн.



Что это значит - без дотаций компания получила бы чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн, или 175 млн долларов. Гигантские деньги! И речь именно о чистой, а не операционной прибыли - т.е. с учетом всех понесенных инвестиций в развитие, амортизаций активов и расходов на обслуживание долга.



Государство подарило миллиардеру, бизнес которого итак супер-эффективен, более 50 млн долларов за один только 2017-й год! Фактически, это деньги налогоплательщиков в яхты, самолеты и другие дикости частного лица, связанного с Президентом.



Но по закону нарушений нет - все формальности прикрыты голосованием Рады и постановлениями Кабмина...



https://www.mhp.com.ua/library/file/pre ... 17-ukr.pdf

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/7/642408/ Случаев воровства очень много. Доказать, действительно, непросто - в крупных размерах воруют с помощью изменения законодательства. А закон, как известно, обратной силы не имеет - даже прикрыв коррупционную лавочку, притянуть бенефициаров к ответственности практически невозможно.Но мошенническую суть, тем не менее, не спрятать. Вот неопровержимый пример:открываем отчетность МХП, компании дружбана Порошенко - Косюка (который по совместительству еще и замглавы АП Ложкина был), и смотрим чистую прибыль за 2017-й год:230 млн долларов, или 6 млрд грн. При этом в течение 2017-го года МХП получилдотаций от государства в размере 1,4 млрд грн.Что это значит - без дотаций компания получила бы чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн, или 175 млн долларов. Гигантские деньги! И речь именно о чистой, а не операционной прибыли - т.е. с учетоминвестиций в развитие, амортизаций активов и расходов на обслуживание долга.Государство подарило миллиардеру, бизнес которого итак супер-эффективен, более 50 млн долларов за один только 2017-й год! Фактически, это деньги налогоплательщиков в яхты, самолеты и другие дикости частного лица, связанного с Президентом.Но по закону нарушений нет - все формальности прикрыты голосованием Рады и постановлениями Кабмина... Це все маячня і доміркування. Щоб галасливо заявляти, повинен бути суд і вирок - вкрав. Тому припиніть ці ОБС. А от теперішні будуть сидіти за Державну зраду, руйнування єдиного вищого законодавчого і виконавчого органу ВРУ в особливий період. Мабуть все ж таки в Ізраіль квиток ЗАМОВЛЕНИЙ? Це все маячня і доміркування. Щоб галасливо заявляти, повинен бути суд і вирок - вкрав. Тому припиніть ці ОБС. А от теперішні будуть сидіти за Державну зраду, руйнування єдиного вищого законодавчого і виконавчого органу ВРУ в особливий період. Мабуть все ж таки в Ізраіль квиток ЗАМОВЛЕНИЙ?

Вот интересно, пост оппонента с конкретными цифрами это ОБС, причём без споров и доказательств.

А собственные бездоказательные, причём гораздо более серьёзные обвинения, это нормально. Вот интересно, пост оппонента с конкретными цифрами это ОБС, причём без споров и доказательств.А собственные бездоказательные, причём гораздо более серьёзные обвинения, это нормально. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14605 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 23:34 Козак-характерник написав: Про солідарну, а не накопичувальну систему, я розумію. Але той факт, що держава не може стягнути гроші з не підконтрольних територій, не позбавляє права пенсіонерів в окупації отримувати пенсію. НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ території. Вони ж в свій час добросовісно перераховували гроші в солідарну систему. Але той факт, що держава не може стягнути гроші з не підконтрольних територій, не позбавляє права пенсіонерів в окупації отримувати пенсію. НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ території. Вони ждобросовісно

Як писав дуже розумний zРадио:"Цей зламався, заносьте наступного." Як писав дуже розумний zРадио:"Цей зламався, заносьте наступного." andrijk777

Повідомлень: 1742 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 23:38 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Про солідарну, а не накопичувальну систему, я розумію. Але той факт, що держава не може стягнути гроші з не підконтрольних територій, не позбавляє права пенсіонерів в окупації отримувати пенсію. НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ території. Вони ж в свій час добросовісно перераховували гроші в солідарну систему. Але той факт, що держава не може стягнути гроші з не підконтрольних територій, не позбавляє права пенсіонерів в окупації отримувати пенсію. НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ території. Вони ждобросовісно

Як писав дуже розумний zРадио:"Цей зламався, заносьте наступного." Як писав дуже розумний zРадио:"Цей зламався, заносьте наступного."

Мав на увазі, що в них були в свій час відрахування в пенсійний фонд із зарплати, коли ще працювали. І за рахунок їх внесків платили пенсії пенсіонерам того часу. Тепер їх черга прийшла отримувати свій пай, згідно контракту поколіннь із пенсійного общака. А те, що з тієї території держава не може стягнути виплати з працюючих, не позбавляє пенсійний фонд обов'язку платити гроші цим пенсіонерам. Мав на увазі, що в них були в свій час відрахування в пенсійний фонд із зарплати, коли ще працювали. І за рахунок їх внесків платили пенсії пенсіонерам того часу. Тепер їх черга прийшла отримувати свій пай, згідно контракту поколіннь із пенсійного общака.А те, що з тієї території держава не може стягнути виплати з працюючих, не позбавляє пенсійний фонд обов'язку платити гроші цим пенсіонерам. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 31 жов, 2019 00:03, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26938 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 23:59 mephala написав: я тим паче не піднімаю ці теми першим.

пишу виключно у відповідь на пости лада або зрадіо або ще кого коли все перекручують.

таке пропускати не можу і не буду. я тим паче не піднімаю ці теми першим.пишу виключно у відповідь на пости лада або зрадіо або ще кого коли все перекручують.таке пропускати не можу і не буду.



Скажи, а я поднимал эту тему без "свежака"? Один раз поднял в ответ на визит Премьера на концерт Сокири Перуна, второй раз поднял в ответ на шеврон Тотенкопф, сфотографированный на церемении празднования Дня УПА.



Ну и на ком вина - на тех, кто создает проблему, или на тех, кто говорит о ее существовании? Не перекладывай, будь добр, с больной головы на здоровую! Скажи, а я поднимал эту тему без "свежака"? Один раз поднял в ответ на визит Премьера на концерт Сокири Перуна, второй раз поднял в ответ на шеврон Тотенкопф, сфотографированный на церемении празднования Дня УПА.Ну и на ком вина - на тех, кто создает проблему, или на тех, кто говорит о ее существовании? Не перекладывай, будь добр, с больной головы на здоровую! zРадио

Повідомлень: 3979 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 00:09 ЛАД написав: Вот интересно, пост оппонента с конкретными цифрами это ОБС, причём без споров и доказательств.

А собственные бездоказательные, причём гораздо более серьёзные обвинения, это нормально. Вот интересно, пост оппонента с конкретными цифрами это ОБС, причём без споров и доказательств.А собственные бездоказательные, причём гораздо более серьёзные обвинения, это нормально.



Я даже не посчитал нужным дальше спорить - уровень оппонирования огорчает...



Хотя, увы, Перес прав в том, что в суд с этим не пойдешь, несмотря на очевидность схемы.



История с дотированием МХП аморальна, но непротивоправна. На сегодня, после изъятия нормы о незаконном обогащении, чиновника нельзя привлечь за использование служебного кресла в корыстных целях - только за прямой факт взяточничества, а так уже давно наверху не работают.



Порошенко, следует признать, мастерски обыграл и выигравших выборы оппонентов, и европейских смотрящих - за время его президентства в Украине появились и анти-коррупционное следствие, и анти-коррупционная прокуратура, и анти-коррупционный суд, но... не появилось статей УК, по которым можно наказывать коррупционеров первой линии, проворачивающих мутки через изменение законов...



Поэтому парубиев-свинарчуков и обвиняют по сомнительным с точки зрения уголовной перспективы фактам. В судах обвинение будет разбито. А если несмотря на это суд вынесет обвинительные приговоры, это будет что-то вроде политического преследования Я даже не посчитал нужным дальше спорить - уровень оппонирования огорчает...Хотя, увы, Перес прав в том, что в суд с этим не пойдешь, несмотря на очевидность схемы.История с дотированием МХП аморальна, но непротивоправна. На сегодня, после изъятия нормы о незаконном обогащении, чиновника нельзя привлечь за использование служебного кресла в корыстных целях - только за прямой факт взяточничества, а так уже давно наверху не работают.Порошенко, следует признать, мастерски обыграл и выигравших выборы оппонентов, и европейских смотрящих - за время его президентства в Украине появились и анти-коррупционное следствие, и анти-коррупционная прокуратура, и анти-коррупционный суд, но... не появилось статей УК, по которым можно наказывать коррупционеров первой линии, проворачивающих мутки через изменение законов...Поэтому парубиев-свинарчуков и обвиняют по сомнительным с точки зрения уголовной перспективы фактам. В судах обвинение будет разбито. А если несмотря на это суд вынесет обвинительные приговоры, это будет что-то вроде политического преследования zРадио

Повідомлень: 3979 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 00:26 zРадио написав: Поэтому парубиев-свинарчуков и обвиняют по сомнительным с точки зрения уголовной перспективы фактам. В судах обвинение будет разбито. А если несмотря на это суд вынесет обвинительные приговоры, это будет что-то вроде политического преследования Поэтому парубиев-свинарчуков и обвиняют по сомнительным с точки зрения уголовной перспективы фактам. В судах обвинение будет разбито. А если несмотря на это суд вынесет обвинительные приговоры, это будет что-то вроде политического преследования

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26938 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 00:49 Faceless написав: ...... ......

Вы упорно втравливаете меня в дискуссию о Союзе.

Писал, что это слишком большой и сложный вопрос. Для его обсуждения надо было бы создавать отдельную тему.

Если для Вас всё так просто и ясно, то я рад за Вас. Мне только было бы интересно, это у Вас срабатывают семейные обиды или более поздние "исторические труды".

Давайте сейчас начнём здесь приводить цитаты Ленина, Сталина и пр. Я начну доказывать, что Ваша цитата недобросовестно выдернута из контекста.

Разведем дискуссию на ... страниц.

Сегодня это далеко не самый актуальный вопрос.



Умудрились настолько промыть мозги населению, что даже сейчас, спустя более 70 лет после второй мировой, большинство не может за лживой лепниной "отечественной войны" увидеть, что во второй мировой войне союз был ее разжигателем, начав ее совместно с нацистами как союзники и только благодаря тому, что в итоге оказался среди победителей, смог "заштукатурить" неудобные для себя моменты этой самой "ВОВ", в которой выставил себя невинной жертвой.

Давайте ещё начнём дискуссию о войне. Я Вам напомню историю с Чехословакией и поведением Союза в то время. Вы почему-то об этом забываете. Напомню, что на Польшу Союз напал, когда она уже фактически потерпела поражение от Гитлера и что отношения с ней были далеко не дружественные. И что, кстати, любимые Вами ОУН-УПА воевали (боролись) с поляками, возможно, больше, чем с Гитлером. Обо всем этом Вы тоже как-то забываете.

Разведем ещё на ... страниц.

Кстати, очень интересно, Какой правды было много у нацистской Германии?

И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)?





ЛАД написав: Но мы ушли далеко в теорию. Был конкретный вопрос о свастике. Но мы ушли далеко в теорию. Был конкретный вопрос о свастике.

Все, что я хотел написать по этому вопросу, я написал ранее. Если обстоятельства и контекст дают четко понять, что цель чего бы то ни было (рисунка, надписи) был именно ксенофобским, то тут нечего дополнительно уточнять. Если же цель/мотив не ясны, либо явно не имели цели ни пропаганды нацизма/коммунизма, ни ксенофобии, то претензии к символике обоснованны только если она именно совпадает с запрещенной - флагом, гербом нацистской Германии или союза. Все, что я хотел написать по этому вопросу, я написал ранее. Если обстоятельства и контекст дают четко понять, что цель чего бы то ни было (рисунка, надписи) был именно ксенофобским, то тут нечего дополнительно уточнять. Если же цель/мотив не ясны, либо явно не имели цели ни пропаганды нацизма/коммунизма, ни ксенофобии, то претензии к символике обоснованны только если она именно совпадает с запрещенной - флагом, гербом нацистской Германии или союза.

Ладно, ещё упрощу задачу.

Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.

Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.

Ваша оценка.

Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?



ЛАД написав: P.s. Добавлю только, что признание преступлений товарища Сталина не уменьшает преступления партайгеноссе Гитлера. Да и по количеству жертв Гитлер перещеголял Сталина, учитывая все потери во 2 мировой, развязанной всё же по факту Гитлером. P.s. Добавлю только, что признание преступлений товарища Сталина не уменьшает преступления партайгеноссе Гитлера. Да и по количеству жертв Гитлер перещеголял Сталина, учитывая все потери во 2 мировой, развязанной всё же по факту Гитлером.

Вот тут вы лукавите, ибо развязана Вторая Мировая была ими совместно, они ее начали как союзники и ответственность за число жертв объективно они должны нести совместно. ЛАД написав: А Вы всё время переводите разговор с преступлений нацизма на преступления сталинизма. А Вы всё время переводите разговор с преступлений нацизма на преступления сталинизма.

Нет, я не перевожу разговор. Я ставлю между ними знак равенства. И закон между прочим осуждает оба режима и запрещает пропаганду обоих. Нет, я не перевожу разговор. Я ставлю между ними знак равенства. И закон между прочим осуждает оба режима и запрещает пропаганду обоих.

И все же переводите. Причём, во всех вопросах - и о режиме, и о войне, и о теории, и о практике.

Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.

Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть).

Но знаете, легко бороться с фашизмом в России, находясь в Украине. Правда, бесполезно. Может, всё же лучше заниматься проблемами собственной страны?



Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм.

И это хорошо иллюстрируется банами "за разжигание" на форуме.



P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может. Вы упорно втравливаете меня в дискуссию о Союзе.Писал, что это слишком большой и сложный вопрос. Для его обсуждения надо было бы создавать отдельную тему.Если для Вас всё так просто и ясно, то я рад за Вас. Мне только было бы интересно, это у Вас срабатывают семейные обиды или более поздние "исторические труды".Давайте сейчас начнём здесь приводить цитаты Ленина, Сталина и пр. Я начну доказывать, что Ваша цитата недобросовестно выдернута из контекста.Разведем дискуссию на ... страниц.Сегодня это далеко не самый актуальный вопрос.Давайте ещё начнём дискуссию о войне. Я Вам напомню историю с Чехословакией и поведением Союза в то время. Вы почему-то об этом забываете. Напомню, что на Польшу Союз напал, когда она уже фактически потерпела поражение от Гитлера и что отношения с ней были далеко не дружественные. И что, кстати, любимые Вами ОУН-УПА воевали (боролись) с поляками, возможно, больше, чем с Гитлером. Обо всем этом Вы тоже как-то забываете.Разведем ещё на ... страниц.Кстати, очень интересно, Какой правды было много у нацистской Германии?И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)?Ладно, ещё упрощу задачу.Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.Ваша оценка.Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?Вот тут вы лукавите, ибо развязана Вторая Мировая была ими совместно, они ее начали как союзники и ответственность за число жертв объективно они должны нести совместно.И все же переводите. Причём, во всех вопросах - и о режиме, и о войне, и о теории, и о практике.Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть).Но знаете, легко бороться с фашизмом в России, находясь в Украине. Правда, бесполезно. Может, всё же лучше заниматься проблемами собственной страны?Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм.И это хорошо иллюстрируется банами "за разжигание" на форуме.P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14605 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4447444844494450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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