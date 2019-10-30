Затримання колишнього нардепа Сергія Пашинського і першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олега Гладковського – це піар чи задоволення запиту на справедливість?– Присутні обидві мотивації. Піар влади – це намагання задовольнити суспільний запит на справедливість. З правом у цих ситуацій мало спільного. Що можна назвати більшою самообороною, ніж після удару пляшкою по голові вистрілити нападнику в ногу, як у справі Пашинського? Й одразу викликати "швидку". Це самооборона. Хтось може сказати, що він її перевищив. Але для цієї статті немає запобіжного заходу утримання під вартою. Пашинському інкримінують щось ненормальне, щоб закрити в тюрмі. Він – неоднозначна людина з нелегким характером. Але зробив багато для Революції гідності та оборони країни. Без його енергії багато проектів із переозброєння армії не відбулися б. Має чимало гріхів. Найбільш демонізований із керівників Майдану. В очах суспільства Пашинський – зло. Із ним найпростіше розправитися, народ не вийде за нього на вулиці.Гладковського обрали ціллю з цієї ж причини. Після історії з Укроборонпромом ніхто не наважився б за нього вступитися.Не вважаєте справу проти Гладковського справедливою?– Якби це було так, ми почули б звинувачення в корупції у сфері постачання та забезпечення армії. Проте йому інкримінують, що не вніс у декларацію доходи дружини від оренди елітної нерухомості в центрі столиці. (Також підозрюють у зловживанні владою. Нібито за його сприяння до державного оборонного замовлення включили вантажні автомобілі МАЗ 6317 за завищеними цінами. Їх виготовляє "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс", яким керує Гладковський. Держава зазнала збитків на понад 10,62 млн грн. – Країна). Уся ця історія не має підтвердження. Йдеться про те, що син колись просив Олега Володимировича замовити за нього слівце. Це неприємна ситуація. Вона має бути причиною для відставки. Проте не впевнений, що тут є кримінал. Не бачив його й у передачі Бігуса (4 березня у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, імовірно, отримав відкат за постачання деталей для літаків Ан-26. У 2016–2017 роках Укроборонпром закупив російські запчастини за завищеною ціною, за даними журналістів. Україні вони обійшлися у 14,38 млн грн, хоча Москва продала за 2,3 млн грн. – Країна).Я кілька місяців тому говорив із тодішнім керівником Укроборонпрому Павлом Букіним. Він звів мене з людьми, які керують заводами, щоб дізнатися про долю техніки, на яку хлопці возили контрабандні деталі з РФ. Мені розповіли, що на Харківському заводі Малишева стоять 10 танків Т-80, бо не мають необхідної запчастини, яку виробляють тільки в Росії. Ті ж проблеми з БТРами. Патова ситуація.Питання "чому не маємо своїх деталей?" – некоректне. У нас бракує грошей, щоб налагодити виробництво всього на світі. Ніхто не хоче випускати запчастини для застарілої радянської техніки. Не було виходу – тягнули із закордону контрабандою.Звісно, немає нічого світлого у тому, що це робить син заступника керівника РНБО. Але не завозити запчастини взагалі – гірше, ніж отримувати їх контрабандою з РФ.Чим закінчаться справи проти Гладковського і Пашинського?– Перший уже вийшов під заставу. Він – бізнесмен, має статки. Пашинському не дали такої можливості, але ця справа розсиплеться у суді. Запропонують частково визнати провину і випустять.Хто може бути арештований наступним?– Кажуть, є список. Але я не знаю його змісту. Влада цілиться на Петра Порошенка. Його затримання було б показовою перемогою. Велика частина суспільства аплодувала б. Проте навряд із цього щось вийде. Навіть із суто практичної точки зору: знайти підпис президента під кримінальними оборудками вкрай складно.