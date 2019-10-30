Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вы это серьезно пишите? После того как в нацистских концлагерях целые эшелоны с евреями направляли по прибытии сразу в газовую камеру. Принципиальная разница между советскими и нацистскими лагерями - советские были в первую очередь экономическим образованием ,вторые - в основном средством уничтожения.
Серьезно. Читал на эту тему исследование, основанное на архивах лагерей, и это непосредвенный вывод, сделанный там. Само собой, это касалось не всех лагерей в системе, я и написал - отдельных, но по статистике эти "исправительно-трудовые" обогнали даже немецкие лагеря смерти.
shapo написав:Ничего подобного. Идеи мировой революции Ленина-Троцкого заглохли вместе с смертью первого и высылкой второго. СССР построен Сталиным как продолжение Российской империи на новой риторике в которую сам Сталин не верил и поэтому всякие Интернационалы рассматривал просто как своих агентов влияния.
Идеи революции просто превратились в идею мирового господства, в первую очередь за счет войны, которую СССР готовил, и собственно к тому и пришел
ЛАД написав:И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)?
Ну то есть тут вы уже не отрицаете потоки вранья в СМИ.
ЛАД написав:Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет. Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах. Ваша оценка. Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется? Или, если рядом с синагогой, то нацизм, а если подальше, то нормально? На каком расстоянии уже можно? 20 м? 50? 100? Дальше?
Не, разрисовывание стен - это админ правонарушение. За разрисовывание стен надо наказывать. А уж нюансы, был ли мотив пропаганды нацизма, или ксенофобии, или еще чего - если найдется особо обиженные, для этого есть суд и пусть суд разбирает мотивацию.
ЛАД написав:Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ. Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть).
Я писал о нацизме в РФ. Нацизм и фишизм разные вещи.
ЛАД написав:Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм.
Это ваше личное мнение. Я же вижу в упорстве не видеть этого равества (или подобия) - попытку оправдать преступления СССР.
ЛАД написав:P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может.
Да какая разница, дорог или нет, тем более он далеко не только славянский. Просто истерики по поводу символа как такового похожи на мракобесие.
shapo написав:Вы это серьезно пишите? После того как в нацистских концлагерях целые эшелоны с евреями направляли по прибытии сразу в газовую камеру. Принципиальная разница между советскими и нацистскими лагерями - советские были в первую очередь экономическим образованием ,вторые - в основном средством уничтожения.
Серьезно. Читал на эту тему исследование, основанное на архивах лагерей, и это непосредвенный вывод, сделанный там. Само собой, это касалось не всех лагерей в системе, я и написал - отдельных, но по статистике эти "исправительно-трудовые" обогнали даже немецкие лагеря смерти.
Найдите хоть один лагерь в ГУЛАГе от Колымских до Воркуты и Караганды сравнимых с Аушвицем или приведите суммарно убитых в немецких лагерях с 1933 по 1945г и советских с 1928 по 1954г и тогда можно будет говорить о статистике как не о лжи и большой лжи.
shapo написав:Ничего подобного. Идеи мировой революции Ленина-Троцкого заглохли вместе с смертью первого и высылкой второго. СССР построен Сталиным как продолжение Российской империи на новой риторике в которую сам Сталин не верил и поэтому всякие Интернационалы рассматривал просто как своих агентов влияния.
Faceless написав:Идеи революции просто превратились в идею мирового господства, в первую очередь за счет войны, которую СССР готовил, и собственно к тому и пришел
Мировое господство умозрительный термин более относящийся к после-сталинскому периоду холодной войны с противостоянием СССР с США на всех континентах. А кремлевский горец продолжал строить российскую империю в европе и азии, особенно там где она была ранее. К войне и готовился, и участвовал как и набиравшая обороты после Версальского мира Германия. Тем более что подготовкой к войне всегда легче сплачивать недоедающее население.
Faceless написав:Да какая разница, дорог или нет, тем более он далеко не только славянский. Просто истерики по поводу символа как такового похожи на мракобесие.
В современной Украине истерики случаются и по более мелким поводам. А так,конечно, ну что такое свастика на еврейском кладбище или синагоге- древний арийский символ характеризующий вечное движение и примененный мелким хулиганом с соответствующим наказанием.
zРадио написав:Поэтому парубиев-свинарчуков и обвиняют по сомнительным с точки зрения уголовной перспективы фактам. В судах обвинение будет разбито. А если несмотря на это суд вынесет обвинительные приговоры, это будет что-то вроде политического преследования
Навіть у цьому очікування з-е-лекторату мають сумнівні шанси:
Карл Волох Затримання колишнього нардепа Сергія Пашинського і першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олега Гладковського – це піар чи задоволення запиту на справедливість?
– Присутні обидві мотивації. Піар влади – це намагання задовольнити суспільний запит на справедливість. З правом у цих ситуацій мало спільного. Що можна назвати більшою самообороною, ніж після удару пляшкою по голові вистрілити нападнику в ногу, як у справі Пашинського? Й одразу викликати "швидку". Це самооборона. Хтось може сказати, що він її перевищив. Але для цієї статті немає запобіжного заходу утримання під вартою. Пашинському інкримінують щось ненормальне, щоб закрити в тюрмі. Він – неоднозначна людина з нелегким характером. Але зробив багато для Революції гідності та оборони країни. Без його енергії багато проектів із переозброєння армії не відбулися б. Має чимало гріхів. Найбільш демонізований із керівників Майдану. В очах суспільства Пашинський – зло. Із ним найпростіше розправитися, народ не вийде за нього на вулиці. Гладковського обрали ціллю з цієї ж причини. Після історії з Укроборонпромом ніхто не наважився б за нього вступитися.
Не вважаєте справу проти Гладковського справедливою?
– Якби це було так, ми почули б звинувачення в корупції у сфері постачання та забезпечення армії. Проте йому інкримінують, що не вніс у декларацію доходи дружини від оренди елітної нерухомості в центрі столиці. (Також підозрюють у зловживанні владою. Нібито за його сприяння до державного оборонного замовлення включили вантажні автомобілі МАЗ 6317 за завищеними цінами. Їх виготовляє "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс", яким керує Гладковський. Держава зазнала збитків на понад 10,62 млн грн. – Країна). Уся ця історія не має підтвердження. Йдеться про те, що син колись просив Олега Володимировича замовити за нього слівце. Це неприємна ситуація. Вона має бути причиною для відставки. Проте не впевнений, що тут є кримінал. Не бачив його й у передачі Бігуса (4 березня у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, імовірно, отримав відкат за постачання деталей для літаків Ан-26. У 2016–2017 роках Укроборонпром закупив російські запчастини за завищеною ціною, за даними журналістів. Україні вони обійшлися у 14,38 млн грн, хоча Москва продала за 2,3 млн грн. – Країна). Я кілька місяців тому говорив із тодішнім керівником Укроборонпрому Павлом Букіним. Він звів мене з людьми, які керують заводами, щоб дізнатися про долю техніки, на яку хлопці возили контрабандні деталі з РФ. Мені розповіли, що на Харківському заводі Малишева стоять 10 танків Т-80, бо не мають необхідної запчастини, яку виробляють тільки в Росії. Ті ж проблеми з БТРами. Патова ситуація. Питання "чому не маємо своїх деталей?" – некоректне. У нас бракує грошей, щоб налагодити виробництво всього на світі. Ніхто не хоче випускати запчастини для застарілої радянської техніки. Не було виходу – тягнули із закордону контрабандою. Звісно, немає нічого світлого у тому, що це робить син заступника керівника РНБО. Але не завозити запчастини взагалі – гірше, ніж отримувати їх контрабандою з РФ.
Чим закінчаться справи проти Гладковського і Пашинського?
– Перший уже вийшов під заставу. Він – бізнесмен, має статки. Пашинському не дали такої можливості, але ця справа розсиплеться у суді. Запропонують частково визнати провину і випустять.
Хто може бути арештований наступним?
– Кажуть, є список. Але я не знаю його змісту. Влада цілиться на Петра Порошенка. Його затримання було б показовою перемогою. Велика частина суспільства аплодувала б. Проте навряд із цього щось вийде. Навіть із суто практичної точки зору: знайти підпис президента під кримінальними оборудками вкрай складно. https://gazeta.ua/articles/opinions-jou ... rvu/935395
shapo написав:А так,конечно, ну что такое свастика на еврейском кладбище или синагоге- древний арийский символ характеризующий вечное движение и примененный мелким хулиганом с соответствующим наказанием.
Та розстріляти їх на місці треба, як посібників нацистів, за смерть 6 мільйонів євреїв. Заразом треба розстріляти і сатанистів, бо п'ятикінечна зірка видає їх, як посібників Голодомору, за смерть 7 млн українців. Вандали паплюжать багато пам'ятників, і не тільки жертвам Голокосту, але винуватці відбуваються тільки штрафами http://khpg.org/index.php?id=1570720334
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.