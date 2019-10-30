Додано: Чет 31 жов, 2019 14:30

budivelnik написав: Звірства Гітлера чи Сталіна чи Пол-пота - можуть бути різними Звірства Гітлера чи Сталіна чи Пол-пота - можуть бути різними

Тут есть один принципиальный момент. Зверства Гитлера официально осуждены на самом высоком международном уровне. Зверства Сталина – нет. Именно поэтому в путинской России «присутній імперіалізм», именно поэтому в умах миллионов россиян (и русскоговорящих украинцев, в т.ч. и на этом форуме) существует как бы два Советских Союза:- «плохой» - кровавый и бесчеловечный, с «красным террором», голодоморами разных лет, раскулачиванием, массовой высылкой отдельных групп населения («кулаков» и «подкулачников») и даже целых народов скопом, репрессиями и ГУЛАГом и т.д. и т.п. Существовал он до середины 50-х, а после смерти Сталина вдруг стал- «хороший», уже без всего вышеперечисленного, ну было малость репрессий, чуть-чуть, в виде мордовского лагеря на несколько сот заключенных, а в остальном, прекрасная маркиза… И жилье бесплатное, и медицина, и работа всем была, и вообще ВВП УССР … ну, вы знаете. Хотя такой страны не существовало на карте мира, со всеми экономическими вытекающими.Именно поэтому совкофилы всех мастей, и местные и из-за поребрика, против знака равенства между коммунизмом и нацизмом. И именно поэтому различие между ними – это не история (которую следует оставить историкам) а самая что ни на есть злободневность.Пока в умах сохраняется память о «хорошем» СССР, - Голодомор, ОУН-УПА, принудительное выселение населения из ЗУ или Крыма и прочие преступления советского режима, будут восприниматься раздраженно-непонимающе – «опять у них там что-то трапилось» или «историю переписывают снова».