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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:39

  Волгарь написав:...
Возможно, несколько сот тысяч смертей (как и смерти десятков тысяч высланных в 30-31-ом годах крестьян) в итоге и не попали в него, но в любом случае НЕ МИЛЛИОНЫ.


Это, конечно же, всё меняет, и никакого геноцида не было - правильно?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:46

  mephala написав:по перше українці жили не тільки в УРСР і а на Кубані де також був голод.
геноцид був спрямований не проти УРСР а проти українського народу.
так що загальна кількість українців які загинули від голоду більша ніж кількість померлих від голоду в УРСР

А один из моих еврейских прадедов умерший в полтавском подвале от голода в какую статистику входил? Или его украинцем посчитали?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:50

По поводу дискуссии о Голодоморе - тошно читать обе стороны!

Волгарь уменьшает количество жертв, как будто если это 4 млн, то это одно преступление, а если 2 млн, то другое (или вообще не преступление). А мефала игнорирует жертв среди других народов, как будто голодали исключительно украинцы...

Был ли это геноцид украинцев - полагаю, что да. Был ли это геноцид только украинцев - полагаю, что нет. Это был геноцид всех больших и малых народов, проживающих на территориях СССР, где население занималось натуральным хозяйством. Большинство жертв были украинцами
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это был геноцид всех больших и малых народов, проживающих на территориях СССР, занимавшихся натуральным хозяйством

Які вирощували зернові. Почитайте, з чого все це починалось https://www.alexanderyakovlev.org/fond/ ... oc/1015494
Оце і є офіційний документ, де чітко поставлена мета і методи Голодомору.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Это был геноцид всех больших и малых народов, проживающих на территориях СССР, занимавшихся натуральным хозяйством

Які вирощували зернові. Почитайте, з чого все це починалось https://www.alexanderyakovlev.org/fond/ ... oc/1015494
Оце і є офіційний документ, де чітко поставлена мета і методи Голодомору.


Спасибо, почитаю. Но твое определение более точное - это я и без документа готов признать. Потому что натуральное животноводство после Голодомора никуда не исчезло, а вот с натуральным растениеводством было, действительно, покончено
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:09

  Козак-характерник написав: І вже писав, мені релігія не дозволяє вбивати.

Ну так иди в санитары, медбратья или что-нибудь подобное. СлабО? Тогда нечего других поучать и посылать на фронт.

А по поводу произошедшего на Донбассе моё мнение таково:
Одно дело - если бы были только выступления против новой киевской власти, так сказать, "верните Яныка, требуем выборов". Это политический протест. Нет возражений.
Другое - "не хотим больше жить в Украине", референдум, республики и всё такое. Называется сепаратизм. Можно обсуждать. Как в Испании-Каталонии.
Но произошло третье - "путин, приди", сдача городов гиркиным и флаги РФ. Это называется государственная измена и призыв войск РФ на территорию Украины.
Поэтому оставшиеся в Лугандоне - не ждите прощения от меня. Пенсионеры - не пенсионеры - мне до лампочки, я сам пенсионер почтенного возраста.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:30

  budivelnik написав:Звірства Гітлера чи Сталіна чи Пол-пота - можуть бути різними

Тут есть один принципиальный момент. Зверства Гитлера официально осуждены на самом высоком международном уровне. Зверства Сталина – нет. Именно поэтому в путинской России «присутній імперіалізм», именно поэтому в умах миллионов россиян (и русскоговорящих украинцев, в т.ч. и на этом форуме) существует как бы два Советских Союза:
- «плохой» - кровавый и бесчеловечный, с «красным террором», голодоморами разных лет, раскулачиванием, массовой высылкой отдельных групп населения («кулаков» и «подкулачников») и даже целых народов скопом, репрессиями и ГУЛАГом и т.д. и т.п. Существовал он до середины 50-х, а после смерти Сталина вдруг стал
- «хороший», уже без всего вышеперечисленного, ну было малость репрессий, чуть-чуть, в виде мордовского лагеря на несколько сот заключенных, а в остальном, прекрасная маркиза… И жилье бесплатное, и медицина, и работа всем была, и вообще ВВП УССР … ну, вы знаете. Хотя такой страны не существовало на карте мира, со всеми экономическими вытекающими.

Именно поэтому совкофилы всех мастей, и местные и из-за поребрика, против знака равенства между коммунизмом и нацизмом. И именно поэтому различие между ними – это не история (которую следует оставить историкам) а самая что ни на есть злободневность.

Пока в умах сохраняется память о «хорошем» СССР, - Голодомор, ОУН-УПА, принудительное выселение населения из ЗУ или Крыма и прочие преступления советского режима, будут восприниматься раздраженно-непонимающе – «опять у них там что-то трапилось» или «историю переписывают снова».
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:53

  AlexxK написав:
  budivelnik написав:Звірства Гітлера чи Сталіна чи Пол-пота - можуть бути різними

Тут есть один принципиальный момент. Зверства Гитлера официально осуждены на самом высоком международном уровне. Зверства Сталина – нет. Именно поэтому в путинской России «присутній імперіалізм», именно поэтому в умах миллионов россиян (и русскоговорящих украинцев, в т.ч. и на этом форуме) существует как бы два Советских Союза:
- «плохой» - кровавый и бесчеловечный, с «красным террором», голодоморами разных лет, раскулачиванием, массовой высылкой отдельных групп населения («кулаков» и «подкулачников») и даже целых народов скопом, репрессиями и ГУЛАГом и т.д. и т.п. Существовал он до середины 50-х, а после смерти Сталина вдруг стал
- «хороший», уже без всего вышеперечисленного, ну было малость репрессий, чуть-чуть, в виде мордовского лагеря на несколько сот заключенных, а в остальном, прекрасная маркиза… И жилье бесплатное, и медицина, и работа всем была, и вообще ВВП УССР … ну, вы знаете. Хотя такой страны не существовало на карте мира, со всеми экономическими вытекающими.

Именно поэтому совкофилы всех мастей, и местные и из-за поребрика, против знака равенства между коммунизмом и нацизмом. И именно поэтому различие между ними – это не история (которую следует оставить историкам) а самая что ни на есть злободневность.

Пока в умах сохраняется память о «хорошем» СССР, - Голодомор, ОУН-УПА, принудительное выселение населения из ЗУ или Крыма и прочие преступления советского режима, будут восприниматься раздраженно-непонимающе – «опять у них там что-то трапилось» или «историю переписывают снова».

Что-то Вы намудрили :D

Ведь видно, что в дискуссиях оппоненты приводят аргументы *хорошего* СССР не отдельно, а в качестве контраргументации показывающим только *плохой* СССР.

Ну и по классике)) - в США тоже был *плохой* США с неграми и Вьетнамом. То есть в этой двойственности держав нет ничего особенного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:56

  galadriel написав:
  Волгарь написав:...
Возможно, несколько сот тысяч смертей (как и смерти десятков тысяч высланных в 30-31-ом годах крестьян) в итоге и не попали в него, но в любом случае НЕ МИЛЛИОНЫ.


Это, конечно же, всё меняет, и никакого геноцида не было - правильно?

Геноцида именно украинцев не было. БЫЛ ГЕНОЦИД ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ СССР из-за действий преступного большевистского режима, обернувшегося смертью миллионов. В УСС/СКК (Северо-Кавказском крае)/НВК (Нижневолжском крае) он усугубился принятыми большевистским руководством решением о возврате крестьянами-колхозниками излишне полученным из колхозов зерна. На самом деле никаких излишков не было - не выполнялся план хлебозаготовок, и у крестьян отбирали все подчистую, в первую очередь в хлебопроизводящих р-онах
Теперь, насчет разрыва Крумана. Вот ее подлинный текст
http://istmat.info/node/28768
Докладная записка
О естественном движении населения в период между
двумя переписями 17.12.1926 - 6.01.1937 гг.
1926 - 147 млн., 1937 - 162 млн.
Разница - 15 млн.
По данным регистрации рождений и смертей прирост населения за тот же период составляет 21,3 млн. человек или на 6,3 млн. больше.

А ВОТ И ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ИЗ ДОКЛАДА
На основе имеющихся материалов можно считать, что в 1933 г. недоучтено около 1 млн. случаев смерти (по данным отдела населения число смертей в 1933 г. составляло около 5,7 млн., а с прибавлением недоучета около 6,7 млн. человек (15% недоучета). Такой процент для 1933 г. возможен.

Т,е. возможен НЕДОУЧЕТ СМЕРТЕЙ В 1 МЛН, ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВСЕГО СССР!
Зам. Начальника Отдела населения
и здравоохранения
М.В. Курман
14.03.1937 г.
Еще раз повторюсь -это именно тот доклад, на который ссылается пан Puente в оригинале. Не по данным вченых/ВВС/Вики, а именно ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Именно поэтому 7 млн. жертв голода на Украине - МИФ, выдуманный через 50 лет после этих событий!.
Очень советую всем почитать
http://istmat.info/documents?tid_theme= ... le=&page=4
Особенно вот это
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
http://istmat.info/node/18150
Саратов 1933-ий
родившиеся 3 425
умершие 23 552
7 К 1!!! В городе, где зерно никто не отбирал!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:04

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Не по данным вченых/ВВС/Вики, а именно ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Именно поэтому 7 млн. жертв голода на Украине - МИФ, выдуманный через 50 лет после этих событий!.
Очень советую всем почитать
http://istmat.info/documents?tid_theme= ... le=&page=4
Особенно вот это
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
http://istmat.info/node/18150
Саратов 1933-ий
родившиеся 3 425
умершие 23 552
7 К 1!!! В городе, где зерно никто не отбирал!

Висновки вчених, про кількість жертв Голодомора не з пальця висмоктують, а на підставі архівних документів:
Голодомор 1932-1933 років забрав життя одного мільйона дітей віком до десяти років, через нього в Україні не народилося ще 600 тисяч дітей. Такі дані оприлюднили вчені Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.

Дані різних науковців часто різняться і варіюються від 2,6 млн до 7 млн людей. Демограф Наталя Левчук каже, що причини таких розбіжностей полягають у браку даних і їхньому некоректному використанні.

Група вчених з Інституту демографії отримала доступ до величезного масиву статистичних даних, закритих раніше, зокрема і з російських архівів.

"Ми не лише зібрали і систематизували архівні відомості, а і зробили їхню критичну оцінку - реконструювали демографічну динаміку України за 12 років між переписами 1926 і 1939 років - кількість народжених, померлих, міграцію населення", - розповіла ВВС Україна про хід дослідження пані Левчук.

За її словами, такий підхід дозволив отримати точну оцінку втрат від Голодомору, дослідити вік і стать жертв.

За підрахунками вчених, всього у 1932-1934 роках від Голодомору померло 4,5 мільйонів людей. З них прямі втрати - це 3,9 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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