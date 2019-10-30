Это, конечно же, всё меняет, и никакого геноцида не было - правильно?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:39
Это, конечно же, всё меняет, и никакого геноцида не было - правильно?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:46
А один из моих еврейских прадедов умерший в полтавском подвале от голода в какую статистику входил? Или его украинцем посчитали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:50
По поводу дискуссии о Голодоморе - тошно читать обе стороны!
Волгарь уменьшает количество жертв, как будто если это 4 млн, то это одно преступление, а если 2 млн, то другое (или вообще не преступление). А мефала игнорирует жертв среди других народов, как будто голодали исключительно украинцы...
Был ли это геноцид украинцев - полагаю, что да. Был ли это геноцид только украинцев - полагаю, что нет. Это был геноцид всех больших и малых народов, проживающих на территориях СССР, где население занималось натуральным хозяйством. Большинство жертв были украинцами
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:58
Re: Політичні дискусії
Які вирощували зернові. Почитайте, з чого все це починалось
Оце і є офіційний документ, де чітко поставлена мета і методи Голодомору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:02
Спасибо, почитаю. Но твое определение более точное - это я и без документа готов признать. Потому что натуральное животноводство после Голодомора никуда не исчезло, а вот с натуральным растениеводством было, действительно, покончено
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:09
Ну так иди в санитары, медбратья или что-нибудь подобное. СлабО? Тогда нечего других поучать и посылать на фронт.
А по поводу произошедшего на Донбассе моё мнение таково:
Одно дело - если бы были только выступления против новой киевской власти, так сказать, "верните Яныка, требуем выборов". Это политический протест. Нет возражений.
Другое - "не хотим больше жить в Украине", референдум, республики и всё такое. Называется сепаратизм. Можно обсуждать. Как в Испании-Каталонии.
Но произошло третье - "путин, приди", сдача городов гиркиным и флаги РФ. Это называется государственная измена и призыв войск РФ на территорию Украины.
Поэтому оставшиеся в Лугандоне - не ждите прощения от меня. Пенсионеры - не пенсионеры - мне до лампочки, я сам пенсионер почтенного возраста.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:30
Тут есть один принципиальный момент. Зверства Гитлера официально осуждены на самом высоком международном уровне. Зверства Сталина – нет. Именно поэтому в путинской России «присутній імперіалізм», именно поэтому в умах миллионов россиян (и русскоговорящих украинцев, в т.ч. и на этом форуме) существует как бы два Советских Союза:
- «плохой» - кровавый и бесчеловечный, с «красным террором», голодоморами разных лет, раскулачиванием, массовой высылкой отдельных групп населения («кулаков» и «подкулачников») и даже целых народов скопом, репрессиями и ГУЛАГом и т.д. и т.п. Существовал он до середины 50-х, а после смерти Сталина вдруг стал
- «хороший», уже без всего вышеперечисленного, ну было малость репрессий, чуть-чуть, в виде мордовского лагеря на несколько сот заключенных, а в остальном, прекрасная маркиза… И жилье бесплатное, и медицина, и работа всем была, и вообще ВВП УССР … ну, вы знаете. Хотя такой страны не существовало на карте мира, со всеми экономическими вытекающими.
Именно поэтому совкофилы всех мастей, и местные и из-за поребрика, против знака равенства между коммунизмом и нацизмом. И именно поэтому различие между ними – это не история (которую следует оставить историкам) а самая что ни на есть злободневность.
Пока в умах сохраняется память о «хорошем» СССР, - Голодомор, ОУН-УПА, принудительное выселение населения из ЗУ или Крыма и прочие преступления советского режима, будут восприниматься раздраженно-непонимающе – «опять у них там что-то трапилось» или «историю переписывают снова».
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:53
Что-то Вы намудрили
Ведь видно, что в дискуссиях оппоненты приводят аргументы *хорошего* СССР не отдельно, а в качестве контраргументации показывающим только *плохой* СССР.
Ну и по классике)) - в США тоже был *плохой* США с неграми и Вьетнамом. То есть в этой двойственности держав нет ничего особенного.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:56
Геноцида именно украинцев не было. БЫЛ ГЕНОЦИД ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ СССР из-за действий преступного большевистского режима, обернувшегося смертью миллионов. В УСС/СКК (Северо-Кавказском крае)/НВК (Нижневолжском крае) он усугубился принятыми большевистским руководством решением о возврате крестьянами-колхозниками излишне полученным из колхозов зерна. На самом деле никаких излишков не было - не выполнялся план хлебозаготовок, и у крестьян отбирали все подчистую, в первую очередь в хлебопроизводящих р-онах
Теперь, насчет разрыва Крумана. Вот ее подлинный текст
Докладная записка
О естественном движении населения в период между
двумя переписями 17.12.1926 - 6.01.1937 гг.
А ВОТ И ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ИЗ ДОКЛАДА
Т,е. возможен НЕДОУЧЕТ СМЕРТЕЙ В 1 МЛН, ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВСЕГО СССР!
Зам. Начальника Отдела населения
и здравоохранения
М.В. Курман
14.03.1937 г.
Еще раз повторюсь -это именно тот доклад, на который ссылается пан Puente в оригинале. Не по данным вченых/ВВС/Вики, а именно ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Именно поэтому 7 млн. жертв голода на Украине - МИФ, выдуманный через 50 лет после этих событий!.
Очень советую всем почитать
Особенно вот это
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
Саратов 1933-ий
родившиеся 3 425
умершие 23 552
7 К 1!!! В городе, где зерно никто не отбирал!
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:04
Re: Політичні дискусії
Висновки вчених, про кількість жертв Голодомора не з пальця висмоктують, а на підставі архівних документів:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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