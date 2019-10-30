Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спасибо. Читая это, очень наглядно увидел корень -- когда *... (гос-во, власть) понад усе* реально ставится понад усе.
Чудаки на букву М хотели любой ценой сохранить себя, свою власть. Искали наилучший для себя способ решения. Кем-то нужно было жертвовать. Не пролетариатом же, на который опирались. Выбор пал, точнее и выбора-то и не осталось, кроме селян. Одним ударом убили трёх зайцев: экспроприировали (ограбили) себе ресурсы, уничтожили зажиточных, создав базу для колхозов.
По сути комми и пролетариат заменил помещиков и занялся сам эксплуатацией селян. Правда, с маленьким оправданием - чтобы выжить самим, своей власти и своему государству. Тоже своего рода - понад усе...
Понад усе - всегда за счёт кого-то ... на практике получается.
Волгарь написав:Это не домыслы современных ученых грантоедов, а рапорт, созданный 80+ лет назад по данным записей ЗАГСов того времени.
І з його ж документу:
Между тем есть ряд оснований утверждать о неполноте регистрации рождений и особенно смертей, что вызвано, главным образом, возможностью похоронения трупов без справок ЗАГС и следовательно, без регистрации (особенно в сельских местностях)
В любому випадку не можна 100% довіряти СССР-кій "статистиці" того часу. А тим більше з політичним підтекстом. Адже це факт що СССР приховував голодомор.
Волгарь написав:Не по данным вченых/ВВС/Вики, а именно ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Именно поэтому 7 млн. жертв голода на Украине - МИФ, выдуманный через 50 лет после этих событий!. Очень советую всем почитать http://istmat.info/documents?tid_theme= ... le=&page=4 Особенно вот это Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг. http://istmat.info/node/18150 Саратов 1933-ий родившиеся 3 425 умершие 23 552 7 К 1!!! В городе, где зерно никто не отбирал!
Висновки вчених, про кількість жертв Голодомора не з пальця висмоктують, а на підставі архівних документів:
Голодомор 1932-1933 років забрав життя одного мільйона дітей віком до десяти років, через нього в Україні не народилося ще 600 тисяч дітей. Такі дані оприлюднили вчені Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.
Дані різних науковців часто різняться і варіюються від 2,6 млн до 7 млн людей. Демограф Наталя Левчук каже, що причини таких розбіжностей полягають у браку даних і їхньому некоректному використанні.
Група вчених з Інституту демографії отримала доступ до величезного масиву статистичних даних, закритих раніше, зокрема і з російських архівів.
"Ми не лише зібрали і систематизували архівні відомості, а і зробили їхню критичну оцінку - реконструювали демографічну динаміку України за 12 років між переписами 1926 і 1939 років - кількість народжених, померлих, міграцію населення", - розповіла ВВС Україна про хід дослідження пані Левчук.
За її словами, такий підхід дозволив отримати точну оцінку втрат від Голодомору, дослідити вік і стать жертв.
За підрахунками вчених, всього у 1932-1934 роках від Голодомору померло 4,5 мільйонів людей. З них прямі втрати - це 3,9 млн.
Вот они - ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ АРХИВЫ. ВСЕ СОВСЕКРЕТНО, ВСЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ. Читайте. Тут подлинная переписка Сталина с Кагановичем, материалы о том, как погиб Киров, письма Молотова о разбазаривании зерна, с которых и начался отъем хлеба, и множество других ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, опровергающих мифы, созданные за последние 30 лет. Беда в том, что СОВЕТСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 30-50-ых ГОДОВ БЫЛА ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ ЛЮБЫХ МИФОВ. А вот многие цифры УЖЕ ПРИДУМАЛИ ПОТОМ. И заодно, очень советую - НЕ ЧИТАЙТЕ ТРУДОВ ПО ИСТОРИИ СССР, написанных за пооледние 30 лет. ПРАВДА - ТОЛЬКО В ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ!!!
shapo написав:А так,конечно, ну что такое свастика на еврейском кладбище или синагоге- древний арийский символ характеризующий вечное движение и примененный мелким хулиганом с соответствующим наказанием.
Та розстріляти їх на місці треба, як посібників нацистів, за смерть 6 мільйонів євреїв. Заразом треба розстріляти і сатанистів, бо п'ятикінечна зірка видає їх, як посібників Голодомору, за смерть 7 млн українців. Вандали паплюжать багато пам'ятників, і не тільки жертвам Голокосту, але винуватці відбуваються тільки штрафами http://khpg.org/index.php?id=1570720334
Расстреливать не надо. За ссылку спасибо. Хорошая статья. Там ещё и такое:
Але, на жаль, немає щодо цього й належного осуду від суспільства. Вітчизняні ЗМІ практично обходять мовчанкою такі випадки. Не звертають уваги на ці факти і державні посадовці, місцеві ради.
О чём я и писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Понад усе - всегда за счёт кого-то ... на практике получается.
Є детальна хронографія Голодомору в статті на вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %80%941933) Навіть статистично: Між 1926 і 1939 роками частка українців у населенні України знизилася з 80% до 73%. Внаслідок голоду і депортації українське населення зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,6 млн, тоді як неукраїнське населення зросло на 5,6 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Покажите какую цель Голодомора Вы увидели. И где именно. В данном документе.
Стати, з імпортера зерна, експортером, за рахунок конфіскації зерна.
?
Я думаю, что она была единственно правильной политикой. Она была правильной не только потому, что мы открыли здесь, внутри нашей страны, новые возможности получения хлеба. Она была правильной еще потому, что, обойдясь без импорта хлеба и отбросив прочь разведчиков капиталистического мира, мы укрепили свое международное положение, мы подняли свою кредитоспособность и разбили в пух болтовню о «предстоящей гибели» советской власти...
Волгарь написав:Вот они - ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ АРХИВЫ. ВСЕ СОВСЕКРЕТНО, ВСЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ. Читайте. Тут подлинная переписка Сталина с Кагановичем, материалы о том, как погиб Киров, письма Молотова о разбазаривании зерна, с которых и начался отъем хлеба, и множество других ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, опровергающих мифы, созданные за последние 30 лет. Беда в том, что СОВЕТСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 30-50-ых ГОДОВ БЫЛА ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ ЛЮБЫХ МИФОВ. А вот многие цифры УЖЕ ПРИДУМАЛИ ПОТОМ. И заодно, очень советую - НЕ ЧИТАЙТЕ ТРУДОВ ПО ИСТОРИИ СССР, написанных за пооледние 30 лет. ПРАВДА - ТОЛЬКО В ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ!!!
Ви самі розумієте, що пишите? Ви знайшли якійсь документ, і, на його підставі, заперечуєте результат праці професійних вчених, які обробили тисячі документів? Вчені не фантазують, вони використовують загальноприйняті методики підрахунку руху населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:А те, що з тієї території держава не може стягнути виплати з працюючих, не позбавляє пенсійний фонд обов'язку платити гроші цим пенсіонерам.
Вони і отримують пенсії, якщо живуть на підконтрольній частині України. На окупованих частинах вся відповідальність за соцзабезпечення, лягає на плечі окупантів, згідно міжнародних законів.
Навіщо Ви вириваєте з контексту? Я вам описав, як все є по факту, а не в ідеалі. Отримують і ті, хто не проживає на підконтрольній території. Мало того, отримують додатково до пенсії, ще й виплати від УТСЗН, як переселенці. Я пропоную відв'язати статус переселенця від отримання пенсії. Її повинні отримувати всі на вільній території України, коли їм буде зручно. Для цього, додатково до скасування прив'язки виплати пенсій до статуса переселенця, треба скасувати норму про обов'язкове перетинання лінії розмежування раз на 59 днів. Бо займатися контролем місця проживання громадян виключно по регіональній ознаці, це по перше дискримінація, бо багато людей проживають не за місцем реєстрації і ніхто за ними так не пильнує. Це ж не засуджені, які в певний час повинні прийти і зробити відмітку після звільнення з ув'язнення. По друге, це не ефективно, бо завжди знайдуться лазейки, щоб обійти будь які обмеження. І в чистому залишку маємо той же результат, що і був би без створення перепон цим людям - вони так чи інакше отримують свою пенсію. В кінцевому підсумку маємо лише один результат цих обмежувальних дій - невдоволення населення, яке сприймає такі перепони від держави, як її не лояльність до них. Так навіщо держава дурить сама себе? Платить цим людям, але платить перед тим познущавшись над ними. І тим самим провокує невдоволення людей, не маючи при тому ніяких позитивних результатів від такої політики. І ще один аспект... Багато з тих псевдопереселенців отримують ще й виплати від УТСЗН. І деяка частина з них, оформллює такі виплати лише тому , що пройшли такі кола пекла, в довісок до отримання пенсії. Раз так чи інакше є перевірки, то отримуватиму і пенсію, і виплату від УТСЗН, думає людина. Якщо б держава не створювала такі перепони, то деяка частина таких псевдопереселенців відмовилися від отримання виплат від УТСЗН, банально із за зручності, лише, щоб не підпадати під жодні перевірки, а лише отримувати пенсії. Нехай людина отримує свою чесно зароблену пенсію на ВІЛЬНІЙ Україні, коли їй зручно, особисто в руки, пред'явивши паспорта. Це послабить соціальну напругу, сприятиме більшої лояльності населення окупованих територій до держави. А ось ті, хто дійсно претендує на статус переселенця і отримує виплату від УТСЗН, тут навіть можна посилити контроль за правомірністю призначення такої виплати.
В підсумку, 1)держава розвантажить систему від зайвої, не ефективної роботи, 2) посилить лояльність населення окупованих територій до держави.
А те, що зараз маємо - держава дурить сама себе. До того ж, ця дурість виливається ще й в додаткову копійочку.
Сподіваюся, що доніс максимально чітко свою думку.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.