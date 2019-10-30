Додано: Чет 31 жов, 2019 15:42

lapay написав: Козак-характерник написав: А те, що з тієї території держава не може стягнути виплати з працюючих, не позбавляє пенсійний фонд обов'язку платити гроші цим пенсіонерам. А те, що з тієї території держава не може стягнути виплати з працюючих, не позбавляє пенсійний фонд обов'язку платити гроші цим пенсіонерам.

Вони і отримують пенсії, якщо живуть на підконтрольній частині України. На окупованих частинах вся відповідальність за соцзабезпечення, лягає на плечі окупантів, згідно міжнародних законів. Вони і отримують пенсії, якщо живуть на підконтрольній частині України. На окупованих частинах вся відповідальність за соцзабезпечення, лягає на плечі окупантів, згідно міжнародних законів.

Навіщо Ви вириваєте з контексту? Я вам описав, як все є по факту, а не в ідеалі. Отримують і ті, хто не проживає на підконтрольній території. Мало того, отримують додатково до пенсії, ще й виплати від УТСЗН, як переселенці. Я пропоную відв'язати статус переселенця від отримання пенсії. Її повинні отримувати всі на вільній території України, коли їм буде зручно. Для цього, додатково до скасування прив'язки виплати пенсій до статуса переселенця, треба скасувати норму про обов'язкове перетинання лінії розмежування раз на 59 днів. Бо займатися контролем місця проживання громадян виключно по регіональній ознаці, це по перше дискримінація, бо багато людей проживають не за місцем реєстрації і ніхто за ними так не пильнує. Це ж не засуджені, які в певний час повинні прийти і зробити відмітку після звільнення з ув'язнення. По друге, це не ефективно, бо завжди знайдуться лазейки, щоб обійти будь які обмеження. І в чистому залишку маємо той же результат, що і був би без створення перепон цим людям - вони так чи інакше отримують свою пенсію. В кінцевому підсумку маємо лише один результат цих обмежувальних дій - невдоволення населення, яке сприймає такі перепони від держави, як її не лояльність до них. Так навіщо держава дурить сама себе? Платить цим людям, але платить перед тим познущавшись над ними. І тим самим провокує невдоволення людей, не маючи при тому ніяких позитивних результатів від такої політики. І ще один аспект... Багато з тих псевдопереселенців отримують ще й виплати від УТСЗН. І деяка частина з них, оформллює такі виплати лише тому , що пройшли такі кола пекла, в довісок до отримання пенсії. Раз так чи інакше є перевірки, то отримуватиму і пенсію, і виплату від УТСЗН, думає людина. Якщо б держава не створювала такі перепони, то деяка частина таких псевдопереселенців відмовилися від отримання виплат від УТСЗН, банально із за зручності, лише, щоб не підпадати під жодні перевірки, а лише отримувати пенсії. Нехай людина отримує свою чесно зароблену пенсію на ВІЛЬНІЙ Україні, коли їй зручно, особисто в руки, пред'явивши паспорта. Це послабить соціальну напругу, сприятиме більшої лояльності населення окупованих територій до держави. А ось ті, хто дійсно претендує на статус переселенця і отримує виплату від УТСЗН, тут навіть можна посилити контроль за правомірністю призначення такої виплати.В підсумку, 1)держава розвантажить систему від зайвої, не ефективної роботи, 2) посилить лояльність населення окупованих територій до держави.А те, що зараз маємо - держава дурить сама себе. До того ж, ця дурість виливається ще й в додаткову копійочку.Сподіваюся, що доніс максимально чітко свою думку.