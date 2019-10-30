Я її написав. Велика Депресія обвалила ціни на зерно, СРСР, щоб зберегти приток валюти, різко збільшив експорт зерна, що і призвело до Голодомору.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:43
Re: Політичні дискусії
Я її написав. Велика Депресія обвалила ціни на зерно, СРСР, щоб зберегти приток валюти, різко збільшив експорт зерна, що і призвело до Голодомору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:46
Re: Політичні дискусії
ви ще не зрозуміли які цілі він переслідує коли тут знаходиться?
всі його дописи - це принизити або очорнити Україну. все.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:48
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:54
Re: Політичні дискусії
Пенсіонери отримують пенсію, по місцю проживання, якщо через пошту. Через банки немає такої прив'язки, але, якщо людина живе на підконтрольній території, вона не може фінансувати терористів, а, коли отримують через картку, то ці гроші часто знімають ліві люди, з купою пенсійних карток. І ці гроші можуть потрапити до терористів.
Тому бажано, щоб пенсіонер особисто отримував пенсію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:55
Ну, если вспомнить, ЧТО ПИСАЛИ ИМЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЧЕНЫЕ (о шумерах/Будде/погонщиках мамонтов, например), то тогда, конечно, да. Увы, конъюнктура - далеко не самый лучший помощник историков. А абсолютное большинство трудов, которые Вы приводите - КОНЪЮНКТУРЩИКИ.
Короче, читайте исторические документы - там все есть (обо всем)
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:57
Re: Політичні дискусії
Не розумію. Голодомор (примусова конфіскація усієї їжі) був як каральних захід, для знищення спротиву хлібозаготівлі. Самі, непомірні плани хлібозаготівлі, витікали із поставленою Сталіним мети, яку він тоді озвучив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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