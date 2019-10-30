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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:43
detroytred написав:
Но не видно основной цели Голодомора.
Я її написав. Велика Депресія обвалила ціни на зерно, СРСР, щоб зберегти приток валюти, різко збільшив експорт зерна, що і призвело до Голодомору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:46
ви ще не зрозуміли які цілі він переслідує коли тут знаходиться?
всі його дописи - це принизити або очорнити Україну. все.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:48
lapay написав: detroytred написав:
Но не видно основной цели Голодомора.
Я її написав. Велика Депресія обвалила ціни на зерно, СРСР, щоб зберегти приток валюти, різко збільшив експорт зерна, що і призвело до Голодомору.
Вы не понимаете. О чём я вообще веду речь.
А я от объяснений воздержусь.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:54
Козак-характерник написав:
Я пропоную відв'язати статус переселенця від отримання пенсії. Її повинні отримувати всі на вільній території України, коли їм буде зручно. Для цього, додатково до скасування прив'язки виплати пенсій до статуса переселенця, треба скасувати норму про обов'язкове перетинання лінії розмежування раз на 59 днів. Бо займатися контролем місця проживання громадян виключно по регіональній ознаці, це по перше дискримінація, бо багато людей проживають не за місцем реєстрації і ніхто за ними так не пильнує
Пенсіонери отримують пенсію, по місцю проживання, якщо через пошту. Через банки немає такої прив'язки, але, якщо людина живе на підконтрольній території, вона не може фінансувати терористів, а, коли отримують через картку, то ці гроші часто знімають ліві люди, з купою пенсійних карток. І ці гроші можуть потрапити до терористів.
Тому бажано, щоб пенсіонер особисто отримував пенсію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:55
lapay написав: Волгарь написав:
Вот они - ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ АРХИВЫ. ВСЕ СОВСЕКРЕТНО, ВСЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ. Читайте. Тут подлинная переписка Сталина с Кагановичем, материалы о том, как погиб Киров, письма Молотова о разбазаривании зерна, с которых и начался отъем хлеба, и множество других ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, опровергающих мифы, созданные за последние 30 лет. Беда в том, что СОВЕТСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 30-50-ых ГОДОВ БЫЛА ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ ЛЮБЫХ МИФОВ. А вот многие цифры УЖЕ ПРИДУМАЛИ ПОТОМ.
И заодно, очень советую - НЕ ЧИТАЙТЕ ТРУДОВ ПО ИСТОРИИ СССР, написанных за пооледние 30 лет. ПРАВДА - ТОЛЬКО В ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ!!!
Ви самі розумієте, що пишите? Ви знайшли якійсь документ, і, на його підставі, заперечуєте результат праці професійних вчених, які обробили тисячі документів? Вчені не фантазують, вони використовують загальноприйняті методики підрахунку руху населення.
Ну, если вспомнить, ЧТО ПИСАЛИ ИМЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЧЕНЫЕ (о шумерах/Будде/погонщиках мамонтов, например), то тогда, конечно, да. Увы, конъюнктура - далеко не самый лучший помощник историков. А абсолютное большинство трудов, которые Вы приводите - КОНЪЮНКТУРЩИКИ.
Короче, читайте исторические документы - там все есть (обо всем)
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