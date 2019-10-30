Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Сподіваюся, що доніс максимально чітко свою думку.
Я працюю тут і сплачую ЄСВ і з цих сплат моя мама отримує пенсію... В пенсіонерки ОРДЛО є також її син , який працює в ОРДЛО і ні копійки не платить в український бюджет.... Питання на засипку Чому мама ОРДЛОвця має отримувати дві пенсії, а моя тільки одну та й то розполовинену за рахунок виплат мамі ОРДЛОвця? Я чітко доніс свою думку?
Карасёв чётко обозначил -- это и прочее цена возвращения, единства. И без неё никак. Поэтому в обществе необходимо поставить вопрос и решить: хотим ли мы платить оную или нет? Чтобы не президент или улица решали, а всё общество. Президенту и улице (активистам) тогда нужно будет принять решение большинства.
Боюсь, что не дождемся. Трудно даже четко сформулировать эту цену, в нее входит слишком много факторов. И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.
shapo написав:1) казахи не считают, что голод в Казахстане убивал только казахов 2) у них есть чувство благодарности к СССР за созданную в ее годы промышленность, образование,науку. 3) при власти там бессменно уже 30 лет Н.Назарбаев который не дает развернуться местным националистам на этой теме
Третє, і четверте (Путін) і є відповіддю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:Ну Ви даєте... Гроші - приватна власність. Людина може витрачати на що хоче і де хоче. Невже Ви дійсно вірите, що пенсіонер ті гроші витратить на фінансування сепаратистів? Так, можна погодитися, що опосередковано він підтримує ту псевдоекономіку там. Але й Україна торгує з агресором, навіть на окупованих територіях є українські товари. Якщо вже так гіперболізувати моральний аспект такої "співпраці" з агресором, то рубати треба будь які зв'язки. Підірвати трубу газову, наприклад. Закрити ліпецьку Рошен і інші бізнеси можновладців в Рф. Але цього не роблять. Це те саме, що пішла мода звинувачувати артистів, що вони в РФ гастролюють. Подвійна мораль.
Для ТПО питань немає - вони повноцінні громадяни, з правом виборчого голосу. Для мешканців ОРДЛО діють дещо інші правила. Зелені хочуть це змінити, але, сумніваюсь, що приймуть такі зміни:
Члени комітету разом з представниками громадянського суспільства обговорили законодавчі ініціативи щодо відновлення права на отримання пенсій мешканцями ОРДЛО, що постійно проживають на окупованих територіях Донбасу, повідомляє пресслужба Апарату ВР.
Учасники робочої зустрічі під час обговорення звертали увагу на необхідність внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи.
Крім того, представники громадських організацій заявили, що вважають доцільним спростити порядок отримання пенсій для таких осіб, скасувавши норму щодо припинення пенсійних виплат у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи понад 60 днів за місцем проживання. Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.
Вітаю таку ініціативу! Цілком розумно! Відчуття прям, що мої дописи тут прочитали...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав: В "высококультурной" Германии за несколько лет наци из маргиналов превратились в главенствующую силу.
Их поддержали Круппы и Ко как "наиболее последовательных борцов с большевизмом". Октябрь 1917 и реакция на него европейских пролетариев и леваков типа Бернарда Шоу сильно напугали тогдашних олигархов всего мира. А натравить зубожилих на кого угодно (евреев, большевиков, англосаксонских плутократов) - дело техники и денег.
Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США,но нацизм там почему-то не прошел. Гитлер пришел на комплексе проигравшией первую мировую войну, обложенной репарациями и лишившейся многих территорий Германии. А виновниками во всех бедах объявили евреев которые якобы предали страну.
Puente написав:Ну Ви ж повинні розуміти - що мета ніколи не буває одна . І часто вирішуються попутні питання і проблеми . Згідно статистики ( навіть по Волгарю ) переважна більшість смертей в 32-33 роках ( крім казахів - вони окремо ) - село в Україні і на Кубані . От і мета - може і попутна ...
Давно задавал себе этот вопрос. "Некому защитить" - вряд ли. Когда Украина подняла вопрос о Голодомора нас тоже некому было защитить. Что казахи лучше относятся к России и русским, тоже очень сомнительно. Честно говоря, почему мы так стремимся доказать, что это геноцид и так много говорим об этом, не очень понимаю. Знать об этом надо. Это была огромная трагедия независимо от того, был это геноцид, или требовался рост экспорта, или ещё что. Но столько внимания и споров... Или мы рассчитываем получить компенсацию от РФ?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 31 жов, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"Он устал... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает… Он сильно из-за этого переживает. Он действительно измучен".
Надо же, какой чувствительный бубочка. На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался. А бубочка за 5 месяцев устал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав:И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.
Ну це вже конкретна постановка питання. А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це.
П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як відновлення законності і суверенітету.
П.С.2. Пропоную вживати не ОРДЛО, а тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей України.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 31 жов, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Starikan написав:И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО?
это во многом зависит от того в какую Украину возвращаться и на каких условиях?...
Без жодних умов. Мене все влаштовувало, як раніше, так і зараз. Повне відновлення законності і територіальної цілісності України. Без усіляких особливих статусів. Я є за це.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.