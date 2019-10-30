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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 44604461446244634464>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:22

  Тракторист написав:
  shapo написав:Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США

через 90 лет США также не стали идеальной страной: 15% населения живёт за чертой бедности и примерно 30 млн. человек получает талоны на бесплатное питание...

Пропаганда на пропаганде.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:24

  Долярчик написав:
  EvgCapp написав:Вас далеко уже не 73%

... та знаю.... - найбільш нетерплячі(які хочуть "все і зразу"), вийшли на першій зупитнці....
- а от, міцні духом і вірою - чекають, ще як мінімум, до весни на покращення!
...хоч один з цик пунктів:
1) - припинення війни!
2) - посадки/ув'язнення хоч 2-3 високопосадових корупціонерів!
3) - урегулювання/зниження цін на продукти і ліки!
4) - зменшення тарифів на комуналь!
5) - підвищення пенсій!(х2)
6) - легалізувати космолоти і послуги дівчат!
7) - заманити закордонних інвесторів, щоб будували тут фабрики/заводи/фермерські господарства і т. п.
8) - скасувати РРО для 1 і 2 групи ФОПів, але придумати, як "обілетити акул бізнесу" - ФОПів з великими оборотами товару!
9) - доступна іпотека для молодих сімей з дітьми!(чим більше дідей у сім'ї, тим менший % по іпотеці)
10) - податок на нерухомість! - скільки дітей в сім'ї, стільки і квартир маєте право мати БЕЗ податку! - все що зверху - жорсткий податок! (5-10% на рік від вартості квартири)


1) этого хотят все, но сие зависит не только от нас
2) уже обсуждали - это почти нереально
3-4) у нас рыночная экономика, как при этом снизить цены?
5) где деньги, Зин?
6) это не нужно ни космолотам, ни девчатам, им и так неплохо 8)
7) на фига это нужно инвестору, который в таиландах/индонезиях просто поставит жестяной ангар (без капитальных стен, фундамента, расходов на отопление), привезет станки и специалистов, а работать будут местные за зарплату не выше нынешней средней украинской, которые привыкли слушаться начальства и не ходят протестовать под АП или ВР
9) и кто на таких условиях будет строить?
10) при таком налоге - проще купить налоговиков.

Наивный вы человек.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:25

AlexxK
Вы почему-то перешли к рашке и путину.
Они могут считать и использовать СССР, как угодно им.
Инструмент можно использовать, как угодно...

Те же *дедывоевали*.
Они (деды) на самом деле воевали. Слава им и почёт.
Были и *плохо* воевавшие.
Негатив-то не в воевавших делах (явлении, факте), а в негативно использующих данное явление.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:29

  Starikan написав:
  detroytred"[quote="4783130:budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Сподіваюся, що доніс максимально чітко свою думку.
Я працюю тут і сплачую ЄСВ і з цих сплат моя мама отримує пенсію...
В пенсіонерки ОРДЛО є також її син , який працює в ОРДЛО і ні копійки не платить в український бюджет....
Питання на засипку
Чому мама ОРДЛОвця має отримувати дві пенсії, а моя тільки одну та й то розполовинену за рахунок виплат мамі ОРДЛОвця?
Я чітко доніс свою думку?
Карасёв чётко обозначил -- это и прочее цена возвращения, единства.
И без неё никак.
Поэтому в обществе необходимо поставить вопрос и решить: хотим ли мы платить оную или нет?
Чтобы не президент или улица решали, а всё общество.
Президенту и улице (активистам) тогда нужно будет принять решение большинства.

Боюсь, что не дождемся.
Трудно даже четко сформулировать эту цену, в нее входит слишком много факторов.
И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.[/quote]


Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.
А для этого нужно определиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33

  detroytred написав:
Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.

Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. :P Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. 8) Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:34

Козак-характерник
Территории официально определы, как ОРДЛО.
Ничего в этом сепаратистского нет.
Жители по простому -- ордловцы.
Нет в этом ничего сепаратистского.

Это не отделение, а определение.
Как дончане, киевляне и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:36

  detroytred написав:Козак-характерник
Территории официально определы, как ОРДЛО.
Ничего в этом сепаратистского нет.
Жители по простому -- ордловцы.
Нет в этом ничего сепаратистского.

Это не отделение, а определение.
Как дончане, киевляне и т.д.

Все одно ріже вухо. Краще так я я запропонував. І так як раніше і було. Не треба вдруге винаходити лісапєд. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:38

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но столько внимания и споров...
Или мы рассчитываем получить компенсацию от РФ?

Це шана жертвам, шана загиблим родичам. Вірмени теж навряд чи дочекаються компенсації від Туреччини.
Через більші жертви, там і русифікація більша:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BD%D0%B5
В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, достигло примерно 70 процентов. …По его (министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев) словам, 10 лет назад, когда был принят Закон «О языках в РК», указанный показатель не превышал 40 процентов[37].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:39

  lapay написав:
  shapo написав:1) казахи не считают, что голод в Казахстане убивал только казахов
2) у них есть чувство благодарности к СССР за созданную в ее годы промышленность, образование,науку.
3) при власти там бессменно уже 30 лет Н.Назарбаев который не дает развернуться местным националистам на этой теме

Третє, і четверте (Путін) і є відповіддю.

Первое и второе тоже ответы.
А местные националисты, не знаю, как сейчас, а вначале расходились достаточно сильно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42

  shapo написав:
  Starikan написав:Поэтому оставшиеся в Лугандоне - не ждите прощения от меня. Пенсионеры - не пенсионеры - мне до лампочки, я сам пенсионер почтенного возраста.
Т.е. если у человека нет здоровья, денег и не к кому ехать, то он, по-вашему, уже преступник что остается в той зоне?
Если вам повезло ,вы не стали перед таким выбором и потому кидаетесь такими лозунгами,то это не значит, что будущее у вас будет таким же безоблачным.
Никогда не забывайте, что в России от тюрьмы и сумы отказываться не принято.

Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.

И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.
Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.

Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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