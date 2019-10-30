Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
... та знаю.... - найбільш нетерплячі(які хочуть "все і зразу"), вийшли на першій зупитнці.... - а от, міцні духом і вірою - чекають, ще як мінімум, до весни на покращення! ...хоч один з цик пунктів: 1) - припинення війни! 2) - посадки/ув'язнення хоч 2-3 високопосадових корупціонерів! 3) - урегулювання/зниження цін на продукти і ліки! 4) - зменшення тарифів на комуналь! 5) - підвищення пенсій!(х2) 6) - легалізувати космолоти і послуги дівчат! 7) - заманити закордонних інвесторів, щоб будували тут фабрики/заводи/фермерські господарства і т. п. - скасувати РРО для 1 і 2 групи ФОПів, але придумати, як "обілетити акул бізнесу" - ФОПів з великими оборотами товару! 9) - доступна іпотека для молодих сімей з дітьми!(чим більше дідей у сім'ї, тим менший % по іпотеці) 10) - податок на нерухомість! - скільки дітей в сім'ї, стільки і квартир маєте право мати БЕЗ податку! - все що зверху - жорсткий податок! (5-10% на рік від вартості квартири)
1) этого хотят все, но сие зависит не только от нас 2) уже обсуждали - это почти нереально 3-4) у нас рыночная экономика, как при этом снизить цены? 5) где деньги, Зин? 6) это не нужно ни космолотам, ни девчатам, им и так неплохо 7) на фига это нужно инвестору, который в таиландах/индонезиях просто поставит жестяной ангар (без капитальных стен, фундамента, расходов на отопление), привезет станки и специалистов, а работать будут местные за зарплату не выше нынешней средней украинской, которые привыкли слушаться начальства и не ходят протестовать под АП или ВР 9) и кто на таких условиях будет строить? 10) при таком налоге - проще купить налоговиков.
Козак-характерник написав:Сподіваюся, що доніс максимально чітко свою думку.
Я працюю тут і сплачую ЄСВ і з цих сплат моя мама отримує пенсію... В пенсіонерки ОРДЛО є також її син , який працює в ОРДЛО і ні копійки не платить в український бюджет.... Питання на засипку Чому мама ОРДЛОвця має отримувати дві пенсії, а моя тільки одну та й то розполовинену за рахунок виплат мамі ОРДЛОвця? Я чітко доніс свою думку?
Карасёв чётко обозначил -- это и прочее цена возвращения, единства. И без неё никак. Поэтому в обществе необходимо поставить вопрос и решить: хотим ли мы платить оную или нет? Чтобы не президент или улица решали, а всё общество. Президенту и улице (активистам) тогда нужно будет принять решение большинства.
Боюсь, что не дождемся. Трудно даже четко сформулировать эту цену, в нее входит слишком много факторов. И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.[/quote]
Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить. А для этого нужно определиться.
detroytred написав: Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.
Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
detroytred написав:Козак-характерник Территории официально определы, как ОРДЛО. Ничего в этом сепаратистского нет. Жители по простому -- ордловцы. Нет в этом ничего сепаратистского.
Это не отделение, а определение. Как дончане, киевляне и т.д.
Все одно ріже вухо. Краще так я я запропонував. І так як раніше і було. Не треба вдруге винаходити лісапєд.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, достигло примерно 70 процентов. …По его (министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев) словам, 10 лет назад, когда был принят Закон «О языках в РК», указанный показатель не превышал 40 процентов[37].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:1) казахи не считают, что голод в Казахстане убивал только казахов 2) у них есть чувство благодарности к СССР за созданную в ее годы промышленность, образование,науку. 3) при власти там бессменно уже 30 лет Н.Назарбаев который не дает развернуться местным националистам на этой теме
Третє, і четверте (Путін) і є відповіддю.
Первое и второе тоже ответы. А местные националисты, не знаю, как сейчас, а вначале расходились достаточно сильно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Поэтому оставшиеся в Лугандоне - не ждите прощения от меня. Пенсионеры - не пенсионеры - мне до лампочки, я сам пенсионер почтенного возраста.
Т.е. если у человека нет здоровья, денег и не к кому ехать, то он, по-вашему, уже преступник что остается в той зоне? Если вам повезло ,вы не стали перед таким выбором и потому кидаетесь такими лозунгами,то это не значит, что будущее у вас будет таким же безоблачным. Никогда не забывайте, что в России от тюрьмы и сумы отказываться не принято.
Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.
И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров. Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.
Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец"