Додано: Чет 31 жов, 2019 18:24

Долярчик написав: EvgCapp написав: Вас далеко уже не 73% Вас далеко уже не 73%

... та знаю.... - найбільш нетерплячі(які хочуть "все і зразу"), вийшли на першій зупитнці....

- а от, міцні духом і вірою - чекають, ще як мінімум, до весни на покращення!

...хоч один з цик пунктів:

1) - припинення війни!

2) - посадки/ув'язнення хоч 2-3 високопосадових корупціонерів!

3) - урегулювання/зниження цін на продукти і ліки!

4) - зменшення тарифів на комуналь!

5) - підвищення пенсій!(х2)

6) - легалізувати космолоти і послуги дівчат!

7) - заманити закордонних інвесторів, щоб будували тут фабрики/заводи/фермерські господарства і т. п.

- скасувати РРО для 1 і 2 групи ФОПів, але придумати, як "обілетити акул бізнесу" - ФОПів з великими оборотами товару!

9) - доступна іпотека для молодих сімей з дітьми!(чим більше дідей у сім'ї, тим менший % по іпотеці)

10) - податок на нерухомість! - скільки дітей в сім'ї, стільки і квартир маєте право мати БЕЗ податку! - все що зверху - жорсткий податок! (5-10% на рік від вартості квартири) ... та знаю.... - найбільш нетерплячі(які хочуть "все і зразу"), вийшли на першій зупитнці....- а от, міцні духом і вірою - чекають, ще як мінімум, до весни на покращення!...хоч один з цик пунктів:1) - припинення війни!2) - посадки/ув'язнення хоч 2-3 високопосадових корупціонерів!3) - урегулювання/зниження цін на продукти і ліки!4) - зменшення тарифів на комуналь!5) - підвищення пенсій!(х2)6) - легалізувати космолоти і послуги дівчат!7) - заманити закордонних інвесторів, щоб будували тут фабрики/заводи/фермерські господарства і т. п.- скасувати РРО для 1 і 2 групи ФОПів, але придумати, як "обілетити акул бізнесу" - ФОПів з великими оборотами товару!9) - доступна іпотека для молодих сімей з дітьми!(чим більше дідей у сім'ї, тим менший % по іпотеці)10) - податок на нерухомість! - скільки дітей в сім'ї, стільки і квартир маєте право мати БЕЗ податку! - все що зверху - жорсткий податок! (5-10% на рік від вартості квартири)

1) этого хотят все, но сие зависит не только от нас2) уже обсуждали - это почти нереально3-4) у нас рыночная экономика, как при этом снизить цены?5) где деньги, Зин?6) это не нужно ни космолотам, ни девчатам, им и так неплохо7) на фига это нужно инвестору, который в таиландах/индонезиях просто поставит жестяной ангар (без капитальных стен, фундамента, расходов на отопление), привезет станки и специалистов, а работать будут местные за зарплату не выше нынешней средней украинской, которые привыкли слушаться начальства и не ходят протестовать под АП или ВР9) и кто на таких условиях будет строить?10) при таком налоге - проще купить налоговиков.Наивный вы человек.