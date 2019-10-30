Пропаганда на пропаганде.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:22
Пропаганда на пропаганде.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:24
1) этого хотят все, но сие зависит не только от нас
2) уже обсуждали - это почти нереально
3-4) у нас рыночная экономика, как при этом снизить цены?
5) где деньги, Зин?
6) это не нужно ни космолотам, ни девчатам, им и так неплохо
7) на фига это нужно инвестору, который в таиландах/индонезиях просто поставит жестяной ангар (без капитальных стен, фундамента, расходов на отопление), привезет станки и специалистов, а работать будут местные за зарплату не выше нынешней средней украинской, которые привыкли слушаться начальства и не ходят протестовать под АП или ВР
9) и кто на таких условиях будет строить?
10) при таком налоге - проще купить налоговиков.
Наивный вы человек.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:25
AlexxK
Вы почему-то перешли к рашке и путину.
Они могут считать и использовать СССР, как угодно им.
Инструмент можно использовать, как угодно...
Те же *дедывоевали*.
Они (деды) на самом деле воевали. Слава им и почёт.
Были и *плохо* воевавшие.
Негатив-то не в воевавших делах (явлении, факте), а в негативно использующих данное явление.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:29
Боюсь, что не дождемся.
Трудно даже четко сформулировать эту цену, в нее входит слишком много факторов.
И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.[/quote]
Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.
А для этого нужно определиться.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33
Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:34
Козак-характерник
Территории официально определы, как ОРДЛО.
Ничего в этом сепаратистского нет.
Жители по простому -- ордловцы.
Нет в этом ничего сепаратистского.
Это не отделение, а определение.
Как дончане, киевляне и т.д.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:36
Все одно ріже вухо. Краще так я я запропонував. І так як раніше і було. Не треба вдруге винаходити лісапєд.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:38
Re: Політичні дискусії
Це шана жертвам, шана загиблим родичам. Вірмени теж навряд чи дочекаються компенсації від Туреччини.
Через більші жертви, там і русифікація більша:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:39
Первое и второе тоже ответы.
А местные националисты, не знаю, как сейчас, а вначале расходились достаточно сильно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42
Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.
И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.
Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.
Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
|