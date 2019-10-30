Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49

pesikot написав: Надо же, какой чувствительный бубочка.

На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.

А бубочка за 5 месяцев устал. Надо же, какой чувствительный бубочка.На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.А бубочка за 5 месяцев устал.

Дык... концерты на Квартал покупают только те, кому этот юмор нравится. Соответственно, с хейтом до политики Зе не сталкивался. Так, немного в ФБ поругали за Кадырова, и все.А Порох - травленный волк из 90-х, когда таких не просто оскорбляли, а заказывали. Поэтому с Порошенко любая критика за 2 минуты сползает. Отряхнулся и пошел. А Зеленский будет ковырять себя до "усталости"Опыта то он наберется, но рейтинг к тому времени будет плинтуса покорять... На самом деле жаль, что Зе себя не проявляет. Ни глотка свежего воздуха - "полный армовир", только без харизмы Порошенко