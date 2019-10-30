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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4461446244634464>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:44

  shapo написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: В "высококультурной" Германии за несколько лет наци из маргиналов превратились в главенствующую силу.

Их поддержали Круппы и Ко как "наиболее последовательных борцов с большевизмом".
Октябрь 1917 и реакция на него европейских пролетариев и леваков типа Бернарда Шоу сильно напугали тогдашних олигархов всего мира.
А натравить зубожилих на кого угодно (евреев, большевиков, англосаксонских плутократов) - дело техники и денег.


Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США,но нацизм там почему-то не прошел.
Гитлер пришел на комплексе проигравшией первую мировую войну, обложенной репарациями и лишившейся многих территорий Германии.
А виновниками во всех бедах объявили евреев которые якобы предали страну.

В США тоже была "Белая партия" и ещё всякое.
Но дело не в этом.
И сейчас при нужде в нацистах найдётся кому поддержать и профинансировать. Всякие секторы, корпусы и пр. не святым духом питаются и не из воздуха возникают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:48

  Starikan написав:
И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.
Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.


Хто рахував? Звідки дані такі? Все це як міряти воду через сито... :P

  Starikan написав:Преступник или нет - не мне решать.

Так, але вирішувати, плекати в собі ненависть чи любов...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 31 жов, 2019 18:53, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49

  pesikot написав:......
Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.

Не за 5 лет.
Килотонны на По лились к концу срока. И чем дальше, тем больше.
В начале такие слова, как сейчас о Зе, вызвали бы бурю возмущения и обвинений в кремлеботстве.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 31 жов, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49

  pesikot написав:Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.


Дык... концерты на Квартал покупают только те, кому этот юмор нравится. Соответственно, с хейтом до политики Зе не сталкивался. Так, немного в ФБ поругали за Кадырова, и все.

А Порох - травленный волк из 90-х, когда таких не просто оскорбляли, а заказывали. Поэтому с Порошенко любая критика за 2 минуты сползает. Отряхнулся и пошел. А Зеленский будет ковырять себя до "усталости" :D

Опыта то он наберется, но рейтинг к тому времени будет плинтуса покорять... На самом деле жаль, что Зе себя не проявляет. Ни глотка свежего воздуха - "полный армовир", только без харизмы Порошенко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:55

  pesikot написав: Зеленский устал. Продолжение тезисов Богдана
"Он устал... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает… Он сильно из-за этого переживает. Он действительно измучен".

Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.

После такого триумфа на выборах он ожидал всеобщего одобрямса и никогда не понимал, насколько тяжела булава.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:57

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:После такого триумфа на выборах он ожидал всеобщего одобрямса и никогда не понимал, насколько тяжела булава.

Так Петро його попереджав, але не повірив, як і зефіли нам, на цьому форумі. :mrgreen:
Востаннє редагувалось lapay в Чет 31 жов, 2019 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:57

  Козак-характерник написав:Немає ніяких ордловців. Вони є українці. І мають ті самі права, що і громадяни на ВІЛЬНІЙ Україні. Хто це заперечує, згідно законодавства України, вважай сепаратист.
В описаній вами категорії людей-тільки права чи є ще й обовязки?
Що там з обовязком сплачувати податки в казну України?
А з обовязком не купувати фальсифіковані товари(особливо підакцизні)
А з обовязком - захищати Україну?

Тому
Права і обовязки-взаємоповязані речі...
Як тільки людина обмежує виконання своїх обовязків по відношенню до Держави - відразу й Держава має аналогічне право зменшити свої обовязки по відношенню до людини...

Простий приклад
Чи зобовязана Держава поважати право людини на недоторканність житла-коли людина УВАГА (підозрюється) у вчиненні злочину?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:58

  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.

Не за 5 лет.
Килотонны на По лились к концу срока. И чем дальше, тем больше.
В начале такие слова, как сейчас о Зе вызвали бы бурю возмущения и обвинений в кремлеботстве.

ЛАД, все 5 лет. "развязал войну", "липецкая фабрика", "наживается на войне", "Порошенко и его окружение собираются бежать". Про якобы сына Порошенко, который голову в унитаз уронил. Мальдивы. Что там ещё было
К концу срока усилилось, тому що выборы. Тогда уже более часто повторялось Свинарчуки, Кузня, торговля на крови
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:58

  Козак-характерник написав:
  Starikan написав: И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.
Ну це вже конкретна постановка питання. :P А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це.
П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як відновлення законності і суверенітету.

Тогда
1) никаких "особых условий"
2) что делать с 40-тысячной армией?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:01

  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.
Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.
Хто рахував? Звідки дані такі? Все це як міряти воду через сито... :P
Як мінімум 30000-40000 в корпусах ОРДЛО - при чому без дозволу від Держави Україна на отримання і носіння зброї....
  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:Преступник или нет - не мне решать.
Так, але вирішувати, плекати в собі ненависть чи любов...
Якщо людина(захерченко)
Заявляє що знищить мене по дорозі до Лондона
Я повинен його любити як людину? чи вважати його поганцем і при першому-ліпшому випадку бажати йому смерті?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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