Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав: Тому Права і обовязки-взаємоповязані речі... Як тільки людина обмежує виконання своїх обовязків по відношенню до Держави - відразу й Держава має аналогічне право зменшити свої обовязки по відношенню до людини...
Беззаперечно. Цілком погоджуюся. Лише огульно не треба звинувачувати. Відповідальність повинна бути персональною. Для того і існує Його Величиність - Закон. Закон рівний для всіх.
Starikan написав:
Козак-характерник написав:
Starikan написав: И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.
Ну це вже конкретна постановка питання. А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це. П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як відновлення законності і суверенітету.
Тогда 1) никаких "особых условий" 2) что делать с 40-тысячной армией?
Не знаю. Треба подумати. Але є люди, які отримують гроші, щоб думати про таке. Запропонувати то я можу своє, подумавши, але то вже технічні моменти. В мене немає ні повноважень, нічого, щоб реалізувати ті пропозиції. Просто не бачу сенсу думати над тим. Я в загальному запропонував. А механізм нехай розробляють уповноважені особи.
budivelnik написав:Якщо людина(захерченко) Заявляє що знищить мене по дорозі до Лондона Я повинен його любити як людину? чи вважати його поганцем і при першому-ліпшому випадку бажати йому смерті?
Ми, як християни, любимо його, як людину - Боже творіння, але ненавидимо той гріх, що є в ньому.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Starikan написав:Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.
Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России
Starikan написав:И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров. Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.
В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО
Starikan написав:Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец"
Вас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте? Тем более как бы тут не пыжились влияние России будет еще очень долго сказываться на Украину.
detroytred написав: Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.
Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати.
Оно-то так. Но убедить жебракив в этом бывает очень нелегко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, достигло примерно 70 процентов. …По его (министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев) словам, 10 лет назад, когда был принят Закон «О языках в РК», указанный показатель не превышал 40 процентов[37].
Русификация там больше благодаря освоению целины и переселению тогда в Казахстан массы народа из России, Украины и др. республик. Шана жертвам зависит от того, что мы признаем причиной их гибели национальность или "необходимость увеличения экспорта"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
pesikot написав:...... Надо же, какой чувствительный бубочка. На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался. А бубочка за 5 месяцев устал.
Так сам Зе і лив тонни бруду на Пороха(і інших політиків). В кварталі у них тільки й смішного було, що обливання брудом політиків. Потім правда цей гумор надоїв(мені). Та це ще квіточки. Ще нічого Зе такого не зробив, щоб його брудом обливати. Що він скаже через 4 роки...
ЛАД написав:Вам слово нравится? Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?
Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов. Про талоны на питание активно педалируется в РФ. Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? Нет Да и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.
К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой