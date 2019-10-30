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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4461446244634464
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:01

  Starikan написав:насколько тяжела булава.



  budivelnik написав:
Тому
Права і обовязки-взаємоповязані речі...
Як тільки людина обмежує виконання своїх обовязків по відношенню до Держави - відразу й Держава має аналогічне право зменшити свої обовязки по відношенню до людини...

Беззаперечно. Цілком погоджуюся. :P Лише огульно не треба звинувачувати. Відповідальність повинна бути персональною. Для того і існує Його Величиність - Закон. Закон рівний для всіх.

  Starikan написав:
  Козак-характерник написав:
  Starikan написав: И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать.
Ну це вже конкретна постановка питання. :P А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це.
П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як відновлення законності і суверенітету.

Тогда
1) никаких "особых условий"
2) что делать с 40-тысячной армией?

Не знаю. Треба подумати. Але є люди, які отримують гроші, щоб думати про таке. Запропонувати то я можу своє, подумавши, але то вже технічні моменти. В мене немає ні повноважень, нічого, щоб реалізувати ті пропозиції. Просто не бачу сенсу думати над тим. Я в загальному запропонував. А механізм нехай розробляють уповноважені особи.

  budivelnik написав:Якщо людина(захерченко)
Заявляє що знищить мене по дорозі до Лондона
Я повинен його любити як людину? чи вважати його поганцем і при першому-ліпшому випадку бажати йому смерті?

Ми, як християни, любимо його, як людину - Боже творіння, але ненавидимо той гріх, що є в ньому.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17

  Starikan написав:Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.


Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

  Starikan написав:И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.
Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.


В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО

  Starikan написав:Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" :mrgreen:


Вас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте?
Тем более как бы тут не пыжились влияние России будет еще очень долго сказываться на Украину.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:21

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США

через 90 лет США также не стали идеальной страной: 15% населения живёт за чертой бедности и примерно 30 млн. человек получает талоны на бесплатное питание...

Пропаганда на пропаганде.

Вам слово нравится?
Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:23

  shapo написав:Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

Вот такой вот "гражданский конфликт", а РФ не при чём.

  shapo написав:В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО

С хождением-нехождением на референдум это ведь никак не связано, правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:24

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:
Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.

Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. :P Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. 8) Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати. :P

Оно-то так.
Но убедить жебракив в этом бывает очень нелегко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но столько внимания и споров...
Или мы рассчитываем получить компенсацию от РФ?

Це шана жертвам, шана загиблим родичам. Вірмени теж навряд чи дочекаються компенсації від Туреччини.
Через більші жертви, там і русифікація більша:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BD%D0%B5
В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, достигло примерно 70 процентов. …По его (министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев) словам, 10 лет назад, когда был принят Закон «О языках в РК», указанный показатель не превышал 40 процентов[37].

Русификация там больше благодаря освоению целины и переселению тогда в Казахстан массы народа из России, Украины и др. республик.
Шана жертвам зависит от того, что мы признаем причиной их гибели национальность или "необходимость увеличения экспорта"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31

  pesikot написав:......
Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.

Так сам Зе і лив тонни бруду на Пороха(і інших політиків). В кварталі у них тільки й смішного було, що обливання брудом політиків. Потім правда цей гумор надоїв(мені).
Та це ще квіточки. Ще нічого Зе такого не зробив, щоб його брудом обливати.
Що він скаже через 4 роки...
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31

  ЛАД написав:Вам слово нравится?
Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.
Про талоны на питание активно педалируется в РФ.
Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? Нет
Да и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.

К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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