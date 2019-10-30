Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4461446244634464 Додано: Чет 31 жов, 2019 19:01 Starikan написав: насколько тяжела булава. насколько тяжела булава.





budivelnik написав:

Тому

Права і обовязки-взаємоповязані речі...

Як тільки людина обмежує виконання своїх обовязків по відношенню до Держави - відразу й Держава має аналогічне право зменшити свої обовязки по відношенню до людини... ТомуПрава і обовязки-взаємоповязані речі...Як тільки людина обмежує виконання своїх обовязків по відношенню до Держави - відразу й Держава має аналогічне право зменшити свої обовязки по відношенню до людини...

Беззаперечно. Цілком погоджуюся. Лише огульно не треба звинувачувати. Відповідальність повинна бути персональною. Для того і існує Його Величиність - Закон. Закон рівний для всіх.



Starikan написав: Козак-характерник написав: Starikan написав: И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать. И кроме того: хотят ли возвращения сами жители ОРДЛО? По-моему, с этого надо начинать. Ну це вже конкретна постановка питання. А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це.

П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як відновлення законності і суверенітету. Ну це вже конкретна постановка питання.А не абстрактні розмови. Записуйте! Я, моя мама, мій батько за відновлення територіальної цілісності України. Ще знаю принаймні 11 людей, що підтримують це.П.С. Маленька поправка. Всі ці люди, я в тому числі, ніколи й не прагнули від'єднання. Тому цей процес треба правильно назвати, правильний термін. Я розглядаю цей процес, не як реінтеграцію, а як

Тогда

1) никаких "особых условий"

2) что делать с 40-тысячной армией? Тогда1) никаких "особых условий"2) что делать с 40-тысячной армией?

Не знаю. Треба подумати. Але є люди, які отримують гроші, щоб думати про таке. Запропонувати то я можу своє, подумавши, але то вже технічні моменти. В мене немає ні повноважень, нічого, щоб реалізувати ті пропозиції. Просто не бачу сенсу думати над тим. Я в загальному запропонував. А механізм нехай розробляють уповноважені особи.



budivelnik написав: Якщо людина(захерченко)

Заявляє що знищить мене по дорозі до Лондона

Я повинен його любити як людину? чи вважати його поганцем і при першому-ліпшому випадку бажати йому смерті? Якщо людина(захерченко)Заявляє що знищить мене по дорозі до ЛондонаЯ повинен його любити як людину? чи вважати його поганцем і при першому-ліпшому випадку бажати йому смерті?

Ми, як християни, любимо його, як людину - Боже творіння, але ненавидимо той гріх, що є в ньому. Беззаперечно. Цілком погоджуюся.Лише огульно не треба звинувачувати. Відповідальність повинна бути персональною. Для того і існує Його Величиність - Закон. Закон рівний для всіх.Не знаю. Треба подумати. Але є люди, які отримують гроші, щоб думати про таке. Запропонувати то я можу своє, подумавши, але то вже технічні моменти. В мене немає ні повноважень, нічого, щоб реалізувати ті пропозиції. Просто не бачу сенсу думати над тим. Я в загальному запропонував. А механізм нехай розробляють уповноважені особи.Ми, як християни, любимо його, як людину - Боже творіння, але ненавидимо той гріх, що є в ньому. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26956 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17 Starikan написав: Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине. Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине.



Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России



Starikan написав: И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.

Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР. И не надо все проблемы сводить к проблемам обездоленных пенсионеров.Их мало. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР.



В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО



Starikan написав: Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец"



Вас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте?

Тем более как бы тут не пыжились влияние России будет еще очень долго сказываться на Украину. Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей РоссииВ армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛОВас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте?Тем более как бы тут не пыжились влияние России будет еще очень долго сказываться на Украину. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2232 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:21 pesikot написав: Тракторист написав: shapo написав: Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США Голодающих и нищих было полно после 1929г и в США

через 90 лет США также не стали идеальной страной: 15% населения живёт за чертой бедности и примерно 30 млн. человек получает талоны на бесплатное питание... через 90 лет США также не стали идеальной страной: 15% населения живёт за чертой бедности и примерно 30 млн. человек получает талоны на бесплатное питание...

Пропаганда на пропаганде. Пропаганда на пропаганде.

Вам слово нравится?

Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом? Вам слово нравится?Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14616 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:23 shapo написав: Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

Вот такой вот "гражданский конфликт", а РФ не при чём.



shapo написав: В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. А пенсионеры, к сожалению, обездолены не только в ОРДЛО

С хождением-нехождением на референдум это ведь никак не связано, правда ведь ? Вот такой вот "гражданский конфликт", а РФ не при чём.С хождением-нехождением на референдум это ведь никак не связано, правда ведь ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3299 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:24 Козак-характерник написав: detroytred написав:

Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.

Наше (Украины) дело (даже обязанность) предложить.

Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників. Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати. Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей.Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників.Жебракам немає чого ділити між собою і горлянки один одному рвати.

Оно-то так.

Но убедить жебракив в этом бывает очень нелегко. Оно-то так.Но убедить жебракив в этом бывает очень нелегко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14616 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:29 lapay написав: ЛАД написав: Но столько внимания и споров...

Или мы рассчитываем получить компенсацию от РФ? Но столько внимания и споров...Или мы рассчитываем получить компенсацию от РФ?

Це шана жертвам, шана загиблим родичам. Вірмени теж навряд чи дочекаються компенсації від Туреччини.

Через більші жертви, там і русифікація більша:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BD%D0%B5

В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, достигло примерно 70 процентов. …По его (министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев) словам, 10 лет назад, когда был принят Закон «О языках в РК», указанный показатель не превышал 40 процентов[37]. Це шана жертвам, шана загиблим родичам. Вірмени теж навряд чи дочекаються компенсації від Туреччини.Через більші жертви, там і русифікація більша:

Русификация там больше благодаря освоению целины и переселению тогда в Казахстан массы народа из России, Украины и др. республик.

Шана жертвам зависит от того, что мы признаем причиной их гибели национальность или "необходимость увеличения экспорта"? Русификация там больше благодаря освоению целины и переселению тогда в Казахстан массы народа из России, Украины и др. республик.Шана жертвам зависит от того, что мы признаем причиной их гибели национальность или "необходимость увеличения экспорта"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14616 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31 pesikot написав: ......

Надо же, какой чувствительный бубочка.

На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.

А бубочка за 5 месяцев устал. ......Надо же, какой чувствительный бубочка.На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.А бубочка за 5 месяцев устал.

Так сам Зе і лив тонни бруду на Пороха(і інших політиків). В кварталі у них тільки й смішного було, що обливання брудом політиків. Потім правда цей гумор надоїв(мені).

Та це ще квіточки. Ще нічого Зе такого не зробив, щоб його брудом обливати.

Що він скаже через 4 роки... Так сам Зе і лив тонни бруду на Пороха(і інших політиків). В кварталі у них тільки й смішного було, що обливання брудом політиків. Потім правда цей гумор надоїв(мені).Та це ще квіточки. Ще нічого Зе такого не зробив, щоб його брудом обливати.Що він скаже через 4 роки... andrijk777

Повідомлень: 1749 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31 ЛАД написав: Вам слово нравится?

Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом? Вам слово нравится?Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.

Про талоны на питание активно педалируется в РФ.

Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? Нет

Да и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.



К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать. Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.Про талоны на питание активно педалируется в РФ.Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? НетДа и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3299 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4461446244634464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм