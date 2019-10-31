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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4462446344644465
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:47

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  ЛАД написав:Вам слово нравится?
Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.


Пропаганда - это не неправдивые факты.
Пропаганда - это система действий в идеологической области, направленное на достижение определенных целей.
Например, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда сепаратизма, пропаганда патриотизма, пропаганда семейных ценностей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:53

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  freeze написав:
pesikot написав:
  ЛАД написав:Вам слово нравится?
Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.


Пропаганда - это не неправдивые факты.
Пропаганда - это система действий в идеологической области, направленное на достижение определенных целей.
Например, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда сепаратизма, пропаганда патриотизма, пропаганда семейных ценностей.


Коротко и внятно:
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:57

  detroytred написав:AlexxK
Вы почему-то перешли к рашке и путину.

Почему-то?
Потому что оттуда идет информационная война, направленная на украинцев Юго-Востока прежде всего. Цель - превратить их в россиян ментально. Останется только паспорта вручить - и вот пожалуйста, кусок России.
На оккупированных территориях смотрят рашаТВ всех мастей - и киселевых, и соловьевых, и скабеевых с поповыми.
А что противопоставляем этому потоку мы? :roll:

  Козак-характерник написав:Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників.


Не частина, а почти все поголовно. И чем больше будет продолжаться состояние "ни войны ни мира", тем больше "зазомбованых". И с ними невозможно разобраться более-менее мирно, поскольку агрессивны.

ЗЫ. Разве может с кем-либо из оппонентов договориться предыдущий оратор? :roll:
Вот проблема.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:19

Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения :)

Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: женщины нардепа Яременко

https://bykvu.com/ru/mysli/vino-kombez-i-10-tys-na-kvartiru-zhenshhiny-nardepa-jaremenko/

ТУРБОРЕЖИМ :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:45

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
Надо же, какой чувствительный бубочка.
На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался.
А бубочка за 5 месяцев устал.

Не за 5 лет.
Килотонны на По лились к концу срока. И чем дальше, тем больше.
В начале такие слова, как сейчас о Зе вызвали бы бурю возмущения и обвинений в кремлеботстве.

ЛАД, все 5 лет. "развязал войну", "липецкая фабрика", "наживается на войне", "Порошенко и его окружение собираются бежать". Про якобы сына Порошенко, который голову в унитаз уронил. Мальдивы. Что там ещё было
К концу срока усилилось, тому що выборы. Тогда уже более часто повторялось Свинарчуки, Кузня, торговля на крови

Всё это было, но далеко не сразу.
Даже после Иловайска и Дебальцево в его адрес обвинений было гораздо меньше, чем сейчас в адрес Зе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:52

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вам слово нравится?
Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.
Про талоны на питание активно педалируется в РФ.
Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? Нет
Да и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.

К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать.

Всё так. Но факт правдивый.
Черта бедности в каждой стране своя, но американский бедняк не сравнивает себя с российским, а только со своим окружением.
И не все сидят на пособиях, потому что не хотят работать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:56

  lapay написав:
  ЛАД написав:Русификация там больше благодаря освоению целины и переселению тогда в Казахстан массы народа из России, Украины и др. республик.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B0
І де там таке?

Не понял вопрос. Объясните, пожалуйста.
  ЛАД написав:Шана жертвам зависит от того, что мы признаем причиной их гибели национальность или "необходимость увеличения экспорта"?

Шанувати можна тільки євреїв і жертв УПА, а все інше - наклеп на радянську владу.

Шанувати можно бойцов (например, против нацизма). Жертв можно (и нужно) только помнить и жалеть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:46

  Вкладчик1234 написав:Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения :)

Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: женщины нардепа Яременко

https://bykvu.com/ru/mysli/vino-kombez-i-10-tys-na-kvartiru-zhenshhiny-nardepa-jaremenko/

ТУРБОРЕЖИМ :lol:

как гласит народная мудрость "яблочко от яблоньки не далеко падает" - у папы антисемита вряд ли вырастит сын без изъяна... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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