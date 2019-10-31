Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вам слово нравится? Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?
Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.
Пропаганда - это не неправдивые факты. Пропаганда - это система действий в идеологической области, направленное на достижение определенных целей. Например, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда сепаратизма, пропаганда патриотизма, пропаганда семейных ценностей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вам слово нравится? Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?
Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.
Пропаганда - это не неправдивые факты. Пропаганда - это система действий в идеологической области, направленное на достижение определенных целей. Например, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда сепаратизма, пропаганда патриотизма, пропаганда семейных ценностей.
detroytred написав:AlexxK Вы почему-то перешли к рашке и путину.
Почему-то? Потому что оттуда идет информационная война, направленная на украинцев Юго-Востока прежде всего. Цель - превратить их в россиян ментально. Останется только паспорта вручить - и вот пожалуйста, кусок России. На оккупированных территориях смотрят рашаТВ всех мастей - и киселевых, и соловьевых, и скабеевых с поповыми. А что противопоставляем этому потоку мы?
Козак-характерник написав:Запропонувати агресору РФ прибратися з нашої землі і звільнити наших людей. Нехай хоч і якась частина з них є зазомбованою. Розберемося, у власній хаті без помічників.
Не частина, а почти все поголовно. И чем больше будет продолжаться состояние "ни войны ни мира", тем больше "зазомбованых". И с ними невозможно разобраться более-менее мирно, поскольку агрессивны.
ЗЫ. Разве может с кем-либо из оппонентов договориться предыдущий оратор? Вот проблема.
pesikot написав:...... Надо же, какой чувствительный бубочка. На Порошенко за 5 лет было вылито килотонны негатива, он держался. А бубочка за 5 месяцев устал.
Не за 5 лет. Килотонны на По лились к концу срока. И чем дальше, тем больше. В начале такие слова, как сейчас о Зе вызвали бы бурю возмущения и обвинений в кремлеботстве.
ЛАД, все 5 лет. "развязал войну", "липецкая фабрика", "наживается на войне", "Порошенко и его окружение собираются бежать". Про якобы сына Порошенко, который голову в унитаз уронил. Мальдивы. Что там ещё было К концу срока усилилось, тому що выборы. Тогда уже более часто повторялось Свинарчуки, Кузня, торговля на крови
Всё это было, но далеко не сразу. Даже после Иловайска и Дебальцево в его адрес обвинений было гораздо меньше, чем сейчас в адрес Зе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вам слово нравится? Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?
Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов. Про талоны на питание активно педалируется в РФ. Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? Нет Да и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.
К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать.
Всё так. Но факт правдивый. Черта бедности в каждой стране своя, но американский бедняк не сравнивает себя с российским, а только со своим окружением. И не все сидят на пособиях, потому что не хотят работать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.