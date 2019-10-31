pesikot написав:

ЛАД написав: Вам слово нравится?

Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом? Вам слово нравится?Или считаете, что если факт назвать пропагандой, то он перестанет быть фактом?

Пропаганда - это повторение одних и те же неправдивых фактов.Про талоны на питание активно педалируется в РФ.Только не талоны на питание, а для малоимущих выделяются деньги, которые перечисляются на некие банковские карточки. И потрать эти деньги можно только на продукты питания. Нечто подобное есть в РФ ? НетДа и черта бедности в США - это уровень работающего человека в РФ.К тому же, в США есть уже поколения семей, которые сидят на пособиях и не работают. И не потому что, нет работы, а потому что не хотят работать.