Це не є так, повірте!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:11
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:13
Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.
То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.
Бедняжки. Расплакался.
Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:28
Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.
И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.
Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?
По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.
И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:43
Що тут сказати? Маєте право на таку думку. Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
|