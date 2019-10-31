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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4463446444654466 Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:11 AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно.

Це не є так, повірте! Це не є так, повірте! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26958 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:13 shapo написав: Starikan написав: Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине. Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине. Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.

То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.



shapo написав: Starikan написав: Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР. В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать.

Бедняжки. Расплакался.



shapo написав: Starikan написав: Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" Вас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте? Вас так сильно волнует что, в таком возрасте?

Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла. Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.Бедняжки. Расплакался.Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16355 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:28 Козак-характерник написав: AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно. Це не є так, повірте! Це не є так, повірте!

Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.



И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.



Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?



По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.

И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16355 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:43 Starikan написав: Козак-характерник написав: AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно. Це не є так, повірте! Це не є так, повірте!

Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.



И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.



Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?



По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.

И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции.

Що тут сказати? Маєте право на таку думку. Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність. Що тут сказати? Маєте право на таку думку.Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26958 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4463446444654466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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