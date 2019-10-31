Це не є так, повірте!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:11
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:13
Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.
То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.
Бедняжки. Расплакался.
Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:28
Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.
И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.
Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?
По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.
И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:43
Що тут сказати? Маєте право на таку думку. Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:11
Удалил свое сообщение,
так как оно не имеет никакого отношения к ветке политические дискуссии,
оно было в тему нескольким страницам
дискуссии на валютной ветке, прогноз по валютным курсам.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 01 лис, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:36
Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. А так - я бы скорее говорил об аморальности журналистов, которые суют свои морды в чью-то личную переписку. Это как минимум неэтично.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 04:56
1)Что вы видели, картинку которую вам показали по тв? Или вы находились в это время в Донецке и Луганске
2) Если у ваших детей не было и нет такого выбора, то это значит, что им просто повезло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:51
Re: Політичні дискусії
Ще про Голодомор в Казахстані, чому це був саме геноцид:
Хотя Казахстан не входил в число крупнейших зерновых районов СССР, основные репрессии пришлись на степную республику. Почему? Это основное несоответствие советской версии – в Казахстане не было большого зерна, чтобы вести политику «черной доски»: казахское население, которое затронул голод, в основном было скотоводческое. Имеется натянутый ответ: из-за мяса для городов. Но ведь скот был не только в Казахстане.
Основная масса «обобществленного» скота в республике пала из-за отсутствия корма и помещений, что привело к сокращению поголовья скота в 10 (!) раз. Если падеж скота был бы в отдельных районах, это можно отнести к «перегибам» коллективизации. Но это произошло во многих районах, почти повсеместно, что наводит на мысль о целенаправленной ликвидации скота и скотоводства, чтобы вызвать голод по всему Казахстану. Ведь местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании».
Казахстану была уготовлена незавидная роль. Богатые природные ресурсы предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая сила должна быть извне, из центральных регионов России и Украины.
Действительно, для строительства промышленных предприятий в предвоенные годы в Казахстан было переселено 1 млн. 300 тысяч человек, в основном из европейской части. Это не считая сосланных 250 тысяч крестьян из центральных районов во время коллективизации. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в будущую систему «социалистического Казахстана».
Поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые вызвали полный развал казахского хозяйства и вымирание целого народа, т.е. был широкомасштабный геноцид (История Республики Казахстан – «Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане).
Филипп Исаевич Голощекин (Шая Ицкович), ученик Якова Свердлова, участник расстрела царской семьи, «философствовал»: «изъятие самого необходимого из одежды и домашней утвари, полное лишение продовольствия порождает сочувственное отношение к кулацким семьям середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Здесь Голощекин столкнулся с развитой системой степного гражданского общества: члены рода, аула материально поддерживали друг друга, поэтому для ликвидации кулаков он сморил с голода «заодно» и остальных.
Чтобы исключить «прокормление», проводилось тотальное изъятие скота и продовольствия у сельского населения, среди которого распространилось трупопоедание и каннибализм, и было много больных и сумасшедших.
Вот описание очевидца: «Голодный люд начал стекаться в Акмолинск. Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок по степи близ Акмолинска всюду видели трупы умерших от голода людей. Пытались их хоронить, но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма – переходили к следующей». Голодные бунты жестоко подавлялись: голодных людей расстреливали без суда и следствия.
Вы когда-нибудь слышали о голодных бунтах бедняков в казахской Степи досоветского времени? Нет. Ибо родовые отношения не позволяли человеку умереть с голоду – любой человек без средств к существованию мог наняться к баю на различных условиях: единовременной безвозмездной помощи, помощи на возвратной основе, кормиться за счет «арендного» ухода за скотом хозяина и т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:58
1. На работе нужно работать, ему за это платят деньги. Если хочет развлекаться - мандат на стол, и пусть идёт развлекается
2. Сначала в "лучших традициях" пытался вешать лапшу на уши про "умышленную провокацию", или "много-ходов-очку". И если бы журналисты не выложили расширенную версию - ему бы и ложь, и эти занятия сошли бы с рук, а журналисты и его избиратели оказались бы в дураках.
Если человек занимается не понятно чем, и потом отмазывается как 5-классник, и думает, что умнее всех - ему не место в парламенте
Клинтон отхватил за Левински не за то, что "что-то было", а за то, что он пытался это скрыть, и за ложь по этому поводу.
А сказал бы честно, типа "я имею такую слабость, простите" - может и негодования было бы меньше
И тем более - депутат это публичная особа. Проверять его - это обязанность органов, журналистов и общества. А вдруг он пересылает путену секретные данные?
Какая, блд, "частная переписка со шлюхами на работе"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05
Re: Політичні дискусії
А шо, тільки Ківі можна? Нехай "звільняють" з роботи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|