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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4464446544664467> Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:11 AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно.

Це не є так, повірте! Це не є так, повірте! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26958 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:13 shapo написав: Starikan написав: Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине. Преступник или нет - не мне решать. Я говорю о своем личном мнении. Но именно такие персоны выходили с иконами против атовцев и воспитывали в своих детях нелюбовь к Украине. Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России Мне рассказывали знакомые которые работали тогда в Донецке что никто из местных не выходил ни на какие референдумы и пр., был завоз людей автобусами из соседних областей России

Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.

То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.



shapo написав: Starikan написав: Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР. Гораздо больше здоровых лбов обоего пола, голосующих на своих выборах за плотницких, воспитывающих в этом духе своих детей и записывающихся в армию ДНР-ЛНР. В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать.

Бедняжки. Расплакался.



shapo написав: Starikan написав: Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" Насчет упоминания России - некоторые на моем месте написали бы: "вот ты и засветился, ольгинец" Вас так сильно волнует что о вас кто-то что-то скажет, в таком возрасте? Вас так сильно волнует что, в таком возрасте?

Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла. Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.То, что многое делалось там под влиянием и руководством России - с этим спорить, разумеется, не буду. Но люди должны отвечать за свои поступки.Бедняжки. Расплакался.Перечитайте, шевеля губами (с). Россию упоминали вы, о мне речь не шла. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16355 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:28 Козак-характерник написав: AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно. Це не є так, повірте! Це не є так, повірте!

Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.



И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.



Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?



По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.

И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16355 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:43 Starikan написав: Козак-характерник написав: AlexxK написав: Не частина, а почти все поголовно. Не частина, а почти все поголовно. Це не є так, повірте! Це не є так, повірте!

Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.



И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.



Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?



По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.

И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции. Если взять за точку отсчета начало событий - вы, вероятно, правы.И я вовсе не настроен против всех жителей Донбасса. Уже рассказывал, что в 2017 году мы с женой доверили ее жизнь бригаде кардиохирургов, переехавших вместе с оборудованием из Донецка. Есть еще ряд примеров.Но те, кто пошли за путиным и его ставленниками - ничего, кроме презрения, у меня не вызывают. И если они вольются в наше общество - что я могу от них ожидать?По поводу прощения - знал несколько пожилых евреев, которые не простили немцев и выбрали для эмиграции не комфортабельную и спокойную Германию, а Израиль, отнюдь не из-за патриотизма. Тот же Эйнштейн тоже не простил немцев, хотя и поддерживал контакты с немецкими учеными - антинацистами.И вспомните, какое отношение к коллаборантам было в послевоенной Франции.

Що тут сказати? Маєте право на таку думку. Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність. Що тут сказати? Маєте право на таку думку.Просто в запалі емоцій, завжди треба пам'ятати, що люди різні. І ніколи не треба узагальнювати, грісти всіх під одну гребінку. В приватній розмові, це природньо, припустимо. Але з точки зору державної політики, кожна дія, кожне слово, вони дуже важливі, повинні бути вивіреними до досконалості. Ми ж не проповідуємо совковий погляд на події, що ліс рублять - щіпки літять. В центрі кожної дії ми повинні бачити конкретну людину, а не узагальнений матеріал. Кожний повинен відповідати лише за своє, а не нести колективну відповідальність. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26958 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:11 freeze написав: fler написав: м.Шулявська зараз на продаж 24,85



П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу.



В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.

Третьи говорят о других.

Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство. В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.Третьи говорят о других.Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.







Удалил свое сообщение,

так как оно не имеет никакого отношения к ветке политические дискуссии,

оно было в тему нескольким страницам

дискуссии на валютной ветке, прогноз по валютным курсам.



Удалил свое сообщение,так как оно не имеет никакого отношения к ветке политические дискуссии,оно было в тему нескольким страницамдискуссии на валютной ветке, прогноз по валютным курсам. Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 01 лис, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 475 З нами з: 09.11.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:36 Вкладчик1234 написав: Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: женщины нардепа Яременко

Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. А так - я бы скорее говорил об аморальности журналистов, которые суют свои морды в чью-то личную переписку. Это как минимум неэтично. Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. А так - я бы скорее говорил об аморальности журналистов, которые суют свои морды в чью-то личную переписку. Это как минимум неэтично. Tegularius Повідомлень: 997 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 04:56 Starikan написав: Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.





shapo написав: В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать. В армию ДНР-ЛНР молодые записываются от того, что там больше негде заработать.

Бедняжки. Расплакался.

Ну да, а в наших солдат стреляют бойцы Таманской Краснознаменной дивизии под командованием самого Шойгу. Не надо верить сказкам, в 2014 мы всё видели.Бедняжки. Расплакался.



1)Что вы видели, картинку которую вам показали по тв? Или вы находились в это время в Донецке и Луганске

2) Если у ваших детей не было и нет такого выбора, то это значит, что им просто повезло 1)Что вы видели, картинку которую вам показали по тв? Или вы находились в это время в Донецке и Луганске2) Если у ваших детей не было и нет такого выбора, то это значит, что им просто повезло Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2235 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:51 Re: Політичні дискусії

http://www.matritca.kz/news/44450-golod ... yh-gg.html

Хотя Казахстан не входил в число крупнейших зерновых районов СССР, основные репрессии пришлись на степную республику. Почему? Это основное несоответствие советской версии – в Казахстане не было большого зерна, чтобы вести политику «черной доски»: казахское население, которое затронул голод, в основном было скотоводческое. Имеется натянутый ответ: из-за мяса для городов. Но ведь скот был не только в Казахстане.



Основная масса «обобществленного» скота в республике пала из-за отсутствия корма и помещений, что привело к сокращению поголовья скота в 10 (!) раз. Если падеж скота был бы в отдельных районах, это можно отнести к «перегибам» коллективизации. Но это произошло во многих районах, почти повсеместно, что наводит на мысль о целенаправленной ликвидации скота и скотоводства, чтобы вызвать голод по всему Казахстану. Ведь местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании».



Казахстану была уготовлена незавидная роль. Богатые природные ресурсы предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая сила должна быть извне, из центральных регионов России и Украины.



Действительно, для строительства промышленных предприятий в предвоенные годы в Казахстан было переселено 1 млн. 300 тысяч человек, в основном из европейской части. Это не считая сосланных 250 тысяч крестьян из центральных районов во время коллективизации. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в будущую систему «социалистического Казахстана».



Поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые вызвали полный развал казахского хозяйства и вымирание целого народа, т.е. был широкомасштабный геноцид (История Республики Казахстан – «Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане).



Филипп Исаевич Голощекин (Шая Ицкович), ученик Якова Свердлова, участник расстрела царской семьи, «философствовал»: «изъятие самого необходимого из одежды и домашней утвари, полное лишение продовольствия порождает сочувственное отношение к кулацким семьям середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Здесь Голощекин столкнулся с развитой системой степного гражданского общества: члены рода, аула материально поддерживали друг друга, поэтому для ликвидации кулаков он сморил с голода «заодно» и остальных.



Чтобы исключить «прокормление», проводилось тотальное изъятие скота и продовольствия у сельского населения, среди которого распространилось трупопоедание и каннибализм, и было много больных и сумасшедших.



Вот описание очевидца: «Голодный люд начал стекаться в Акмолинск. Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок по степи близ Акмолинска всюду видели трупы умерших от голода людей. Пытались их хоронить, но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма – переходили к следующей». Голодные бунты жестоко подавлялись: голодных людей расстреливали без суда и следствия.



Вы когда-нибудь слышали о голодных бунтах бедняков в казахской Степи досоветского времени? Нет. Ибо родовые отношения не позволяли человеку умереть с голоду – любой человек без средств к существованию мог наняться к баю на различных условиях: единовременной безвозмездной помощи, помощи на возвратной основе, кормиться за счет «арендного» ухода за скотом хозяина и т.д. Ще про Голодомор в Казахстані, чому це був саме геноцид:Хотя Казахстан не входил в число крупнейших зерновых районов СССР, основные репрессии пришлись на степную республику. Почему? Это основное несоответствие советской версии – в Казахстане не было большого зерна, чтобы вести политику «черной доски»: казахское население, которое затронул голод, в основном было скотоводческое. Имеется натянутый ответ: из-за мяса для городов. Но ведь скот был не только в Казахстане.Основная масса «обобществленного» скота в республике пала из-за отсутствия корма и помещений, что привело к сокращению поголовья скота в 10 (!) раз. Если падеж скота был бы в отдельных районах, это можно отнести к «перегибам» коллективизации. Но это произошло во многих районах, почти повсеместно, что наводит на мысль о целенаправленной ликвидации скота и скотоводства, чтобы вызвать голод по всему Казахстану. Ведь местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании».Казахстану была уготовлена незавидная роль. Богатые природные ресурсы предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая сила должна быть извне, из центральных регионов России и Украины.Действительно, для строительства промышленных предприятий в предвоенные годы в Казахстан было переселено 1 млн. 300 тысяч человек, в основном из европейской части. Это не считая сосланных 250 тысяч крестьян из центральных районов во время коллективизации. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в будущую систему «социалистического Казахстана».Поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые вызвали полный развал казахского хозяйства и вымирание целого народа, т.е. был широкомасштабный геноцид (История Республики Казахстан – «Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане).Филипп Исаевич Голощекин (Шая Ицкович), ученик Якова Свердлова, участник расстрела царской семьи, «философствовал»: «изъятие самого необходимого из одежды и домашней утвари, полное лишение продовольствия порождает сочувственное отношение к кулацким семьям середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Здесь Голощекин столкнулся с развитой системой степного гражданского общества: члены рода, аула материально поддерживали друг друга, поэтому для ликвидации кулаков он сморил с голода «заодно» и остальных.Чтобы исключить «прокормление», проводилось тотальное изъятие скота и продовольствия у сельского населения, среди которого распространилось трупопоедание и каннибализм, и было много больных и сумасшедших.Вот описание очевидца: «Голодный люд начал стекаться в Акмолинск. Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок по степи близ Акмолинска всюду видели трупы умерших от голода людей. Пытались их хоронить, но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма – переходили к следующей». Голодные бунты жестоко подавлялись: голодных людей расстреливали без суда и следствия.Вы когда-нибудь слышали о голодных бунтах бедняков в казахской Степи досоветского времени? Нет. Ибо родовые отношения не позволяли человеку умереть с голоду – любой человек без средств к существованию мог наняться к баю на различных условиях: единовременной безвозмездной помощи, помощи на возвратной основе, кормиться за счет «арендного» ухода за скотом хозяина и т.д. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8710 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:58 Tegularius написав: Вкладчик1234 написав: Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: женщины нардепа Яременко

Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. А так - я бы скорее говорил об аморальности журналистов, которые суют свои морды в чью-то личную переписку. Это как минимум неэтично. Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. А так - я бы скорее говорил об аморальности журналистов, которые суют свои морды в чью-то личную переписку. Это как минимум неэтично.

1. На работе нужно работать, ему за это платят деньги. Если хочет развлекаться - мандат на стол, и пусть идёт развлекается

2. Сначала в "лучших традициях" пытался вешать лапшу на уши про "умышленную провокацию", или "много-ходов-очку". И если бы журналисты не выложили расширенную версию - ему бы и ложь, и эти занятия сошли бы с рук, а журналисты и его избиратели оказались бы в дураках.



Если человек занимается не понятно чем, и потом отмазывается как 5-классник, и думает, что умнее всех - ему не место в парламенте



Клинтон отхватил за Левински не за то, что "что-то было", а за то, что он пытался это скрыть, и за ложь по этому поводу.



А сказал бы честно, типа "я имею такую слабость, простите" - может и негодования было бы меньше



И тем более - депутат это публичная особа. Проверять его - это обязанность органов, журналистов и общества. А вдруг он пересылает путену секретные данные?

Какая, блд, "частная переписка со шлюхами на работе"? 1. На работе нужно работать, ему за это платят деньги. Если хочет развлекаться - мандат на стол, и пусть идёт развлекается2. Сначала в "лучших традициях" пытался вешать лапшу на уши про "умышленную провокацию", или "много-ходов-очку". И если бы журналисты не выложили расширенную версию - ему бы и ложь, и эти занятия сошли бы с рук, а журналисты и его избиратели оказались бы в дураках.Если человек занимается не понятно чем, и потом отмазывается как 5-классник, и думает, что умнее всех - ему не место в парламентеКлинтон отхватил за Левински не за то, что "что-то было", а за то, что он пытался это скрыть, и за ложь по этому поводу.А сказал бы честно, типа "я имею такую слабость, простите" - может и негодования было бы меньшеИ тем более - депутат это публичная особа. Проверять его - это обязанность органов, журналистов и общества. А вдруг он пересылает путену секретные данные?Какая, блд, "частная переписка со шлюхами на работе"? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9625 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6349 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Какая, блд, "частная переписка со шлюхами на работе"? Какая, блд, "частная переписка со шлюхами на работе"?

А шо, тільки Ківі можна? Нехай "звільняють" з роботи. А шо, тільки Ківі можна? Нехай "звільняють" з роботи. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8710 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4464446544664467> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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