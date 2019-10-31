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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4465446644674468> Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:06 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Вкладчик1234 написав: Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: женщины нардепа Яременко

Расширенная версия общения зедепутата Яременко с МНОГИМИ женщинами легкого поведения



Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело. Он же не претендует на должность кардинала или Папы Римского. Его общение с этими женщинами - проблема только его жены и его семьи. Если бы его застукали на воровстве, взяточничестве и т.п.- другое дело.



Не, проблема этого депутата Яременко не в том, что он постоянно снимал проституток, и это не только проблема его жены.

В конце концов с кем не бывает.



Проблема депутата слуги Яременко общегосударственная, руководитель комитета по внешней политике оказался тупым как пробка, за два месяца сидения под камерами с балкона и постоянными проколами депутатов по этому поводу, Яременко так и не понял, что он не являетя человеком-невидимкой, и его телефон тоже виден. Вот это настоящий зашквар. Не, проблема этого депутата Яременко не в том, что он постоянно снимал проституток, и это не только проблема его жены.В конце концов с кем не бывает.Проблема депутата слуги Яременко общегосударственная, руководитель комитета по внешней политике оказался тупым как пробка, за два месяца сидения под камерами с балкона и постоянными проколами депутатов по этому поводу, Яременко так и не понял, что он не являетя человеком-невидимкой, и его телефон тоже виден. Вот это настоящий зашквар. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13333 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3734 раз. Подякували: 5496 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:13 Re: Політичні дискусії Взагалі складається враження , що всі ці "народні обранці" не розуміють , що за ними постійно дивляться і абсолютно все фіксують . Ти ж на роботі і на людях , в залі засідань . Працюй . Ні - іди кудись в кулуари в темний куточок за зачиненими дверима ... А цей - взагалі дипломат ... Просто не вкладається в голові - про що вони там думають ... Puente Повідомлень: 1991 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:16 Re: Політичні дискусії freeze написав: Проблема депутата слуги Яременко общегосударственная, руководитель комитета по внешней политике оказался тупым как пробка, за два месяца сидения под камерами с балкона и постоянными проколами депутатов по этому поводу, Яременко так и не понял, что он не являетя человеком-невидимкой, и его телефон тоже виден. Вот это настоящий зашквар. Проблема депутата слуги Яременко общегосударственная, руководитель комитета по внешней политике оказался тупым как пробка, за два месяца сидения под камерами с балкона и постоянными проколами депутатов по этому поводу, Яременко так и не понял, что он не являетя человеком-невидимкой, и его телефон тоже виден. Вот это настоящий зашквар.

Це проблема не депутата, а фракції, в якій є такі депутати. Депутат Самопомочі сам склав мандат, коли його застукали за купівлею путівкі для відпочинку з коханкою.

http://texty.org.ua/pg/news/editorial/r ... hi_zajavyv

"Часу мені не даєш, моє серце зараз з сім'єю, ти знаєш, мені дуже важко, тобі теж, спусти поки все на гальма, плізз, я приїду поговоримо" - такий текст зафіксував на телефоні депутата Андрія Мірошника ("Самопоміч") фотокор "Українських новин" Богдан Бортаков. В СМС розмові йшлося про поїздку на Мальдіви вартістю 10 тисяч євро. Депутат писав СМС-повідомлення жінці на ім'я Оля, хоча його дружину звуть Інна. І признавався, що завищив ціну поїздки у розмові з "шефом" на 66 тисяч гривень.



Фотографії СМСок дивіться тут



Утім, депутат-бізнесмен, судячи з його декларації, може собі дозволити подібні витрати.



Після цього депутат заявив, що складає свій мандат.



«Я складаю мандат депутата Верховної Ради. Я далі вважаю, що бідний політик не побудує багатої України. Тим більше її не побудують політики, які прикидаються бідними. Я повертаюся до своєї улюбленої справи – телекомунікаційного бізнесу. Я завжди був вільною людиною і хочу надалі нею залишатися. Далі буду підтримувати важливі суспільні ініціативи, зокрема допомагати нашим славетним воїнам. Приношу вибачення усім виборцям, які вважають мою поведінку негідною честі їх представляти. Бажаю своїм колегам витримати весь тиск», – цитує слова Мірошника прес-служба «Самопомічі».



До проходження у парламент 34-річний Артем Мірошник працював на посаді директора департаменту бізнесу фіксованого зв’язку однієї з найбільших українських IT-компаній «Датагруп».



На зміну Мірошнику депутатом може стати 31-річний Андрій Немировський з Дніпропетровська, який займав 31 місце у виборчому списку «Самопомочі». Немировський потрапив у список як представник партії «Воля», яка, нагадаємо, вирішила формувати у парламенті самостійну групу депутатів. Втім, у кінці березня 2015 року Немировський вийшов з «Волі» і тому, очевидно, займе місце Мірошника у сесійній залі Верховної Ради. Це проблема не депутата, а фракції, в якій є такі депутати. Депутат Самопомочі сам склав мандат, коли його застукали за купівлею путівкі для відпочинку з коханкою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8716 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:19 detroytred написав:

Здесь же шло обсуждение данного поднятого вопроса. И не более. Более-менее объективное обсуждение.

Здесь же шло обсуждение данного поднятого вопроса. И не более. Более-менее объективное обсуждение.

И тут пришел я и все испортил!



detroytred написав:

А не борьба с рашпропагандой или переубеждение обманутых ею жителей юго-востока. А не борьба с рашпропагандой или переубеждение обманутых ею жителей юго-востока.

Рашапропаганда идет всегда, в т.ч. и на этом форуме. Буквально вчера коллега Волгарь заявил на полном серьезе, что Голодомор не является голодомором, потому что, дескать, не 7 миллионов, а 2 или 3. Обсуждали …надцать страниц. Это и есть борьба с рашапропагандой.

А что касается жителей юго-востока, так тут каждый второй из завсегдатаев ветки примерил на себя лавры советника Сивохи в рекомендациях – как нам вернуть ОРДЛО и жителей. Коллега Старикан предлагает отгородиться железным занавесом. Коллега КХ – всех вернуть, но ответственность определять персонально по каждому, правда, не объясняет, как это осуществить практически. Я указал на то, что по прошествии определенного времени возвращать будет некого. Будет такой себе вариант Косово – украинской территории, населенной преимущественно россиянами – с паспортами и оружием. К сожалению, нет простых решений. И тут пришел я и все испортил!Рашапропаганда идет всегда, в т.ч. и на этом форуме. Буквально вчера коллега Волгарь заявил на полном серьезе, что Голодомор не является голодомором, потому что, дескать, не 7 миллионов, а 2 или 3. Обсуждали …надцать страниц. Это и есть борьба с рашапропагандой.А что касается жителей юго-востока, так тут каждый второй из завсегдатаев ветки примерил на себя лавры советника Сивохи в рекомендациях – как нам вернуть ОРДЛО и жителей. Коллега Старикан предлагает отгородиться железным занавесом. Коллега КХ – всех вернуть, но ответственность определять персонально по каждому, правда, не объясняет, как это осуществить практически. Я указал на то, что по прошествии определенного времени возвращать будет некого. Будет такой себе вариант Косово – украинской территории, населенной преимущественно россиянами – с паспортами и оружием. К сожалению, нет простых решений. AlexxK Повідомлень: 70 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:29 lapay написав: Ще про Голодомор в Казахстані, чому це був саме геноцид:

http://www.matritca.kz/news/44450-golod ... yh-gg.html

Хотя Казахстан не входил в число крупнейших зерновых районов СССР, основные репрессии пришлись на степную республику. Почему? Это основное несоответствие советской версии – в Казахстане не было большого зерна, чтобы вести политику «черной доски»: казахское население, которое затронул голод, в основном было скотоводческое. Имеется натянутый ответ: из-за мяса для городов. Но ведь скот был не только в Казахстане.



Основная масса «обобществленного» скота в республике пала из-за отсутствия корма и помещений, что привело к сокращению поголовья скота в 10 (!) раз. Если падеж скота был бы в отдельных районах, это можно отнести к «перегибам» коллективизации. Но это произошло во многих районах, почти повсеместно, что наводит на мысль о целенаправленной ликвидации скота и скотоводства, чтобы вызвать голод по всему Казахстану. Ведь местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании».



Казахстану была уготовлена незавидная роль. Богатые природные ресурсы предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая сила должна быть извне, из центральных регионов России и Украины.



Действительно, для строительства промышленных предприятий в предвоенные годы в Казахстан было переселено 1 млн. 300 тысяч человек, в основном из европейской части. Это не считая сосланных 250 тысяч крестьян из центральных районов во время коллективизации. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в будущую систему «социалистического Казахстана».



Поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые вызвали полный развал казахского хозяйства и вымирание целого народа, т.е. был широкомасштабный геноцид (История Республики Казахстан – «Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане).



Филипп Исаевич Голощекин (Шая Ицкович), ученик Якова Свердлова, участник расстрела царской семьи, «философствовал»: «изъятие самого необходимого из одежды и домашней утвари, полное лишение продовольствия порождает сочувственное отношение к кулацким семьям середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Здесь Голощекин столкнулся с развитой системой степного гражданского общества: члены рода, аула материально поддерживали друг друга, поэтому для ликвидации кулаков он сморил с голода «заодно» и остальных.



Чтобы исключить «прокормление», проводилось тотальное изъятие скота и продовольствия у сельского населения, среди которого распространилось трупопоедание и каннибализм, и было много больных и сумасшедших.



Вот описание очевидца: «Голодный люд начал стекаться в Акмолинск. Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок по степи близ Акмолинска всюду видели трупы умерших от голода людей. Пытались их хоронить, но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма – переходили к следующей». Голодные бунты жестоко подавлялись: голодных людей расстреливали без суда и следствия.



Вы когда-нибудь слышали о голодных бунтах бедняков в казахской Степи досоветского времени? Нет. Ибо родовые отношения не позволяли человеку умереть с голоду – любой человек без средств к существованию мог наняться к баю на различных условиях: единовременной безвозмездной помощи, помощи на возвратной основе, кормиться за счет «арендного» ухода за скотом хозяина и т.д. Ще про Голодомор в Казахстані, чому це був саме геноцид:Хотя Казахстан не входил в число крупнейших зерновых районов СССР, основные репрессии пришлись на степную республику. Почему? Это основное несоответствие советской версии – в Казахстане не было большого зерна, чтобы вести политику «черной доски»: казахское население, которое затронул голод, в основном было скотоводческое. Имеется натянутый ответ: из-за мяса для городов. Но ведь скот был не только в Казахстане.Основная масса «обобществленного» скота в республике пала из-за отсутствия корма и помещений, что привело к сокращению поголовья скота в 10 (!) раз. Если падеж скота был бы в отдельных районах, это можно отнести к «перегибам» коллективизации. Но это произошло во многих районах, почти повсеместно, что наводит на мысль о целенаправленной ликвидации скота и скотоводства, чтобы вызвать голод по всему Казахстану. Ведь местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании».Казахстану была уготовлена незавидная роль.Поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые вызвали полный развал казахского хозяйства и вымирание целого народа, т.е. был широкомасштабный геноцид (История Республики Казахстан – «Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане).«философствовал»: «изъятие самого необходимого из одежды и домашней утвари, полное лишение продовольствия порождает сочувственное отношение к кулацким семьям середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Здесь Голощекин столкнулся с развитой системой степного гражданского общества: члены рода, аула материально поддерживали друг друга, поэтому для ликвидации кулаков он сморил с голода «заодно» и остальных.Чтобы исключить «прокормление», проводилось тотальное изъятие скота и продовольствия у сельского населения, среди которого распространилось трупопоедание и каннибализм, и было много больных и сумасшедших.Вот описание очевидца: «Голодный люд начал стекаться в Акмолинск. Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок по степи близ Акмолинска всюду видели трупы умерших от голода людей. Пытались их хоронить, но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма – переходили к следующей». Голодные бунты жестоко подавлялись: голодных людей расстреливали без суда и следствия.Вы когда-нибудь слышали о голодных бунтах бедняков в казахской Степи досоветского времени? Нет. Ибо родовые отношения не позволяли человеку умереть с голоду – любой человек без средств к существованию мог наняться к баю на различных условиях: единовременной безвозмездной помощи, помощи на возвратной основе, кормиться за счет «арендного» ухода за скотом хозяина и т.д.



На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю.

https://www.fergananews.com/articles/10218

В царское время речь обычно шла о сельскохозяйственной колонизации Средней Азии русскими и украинскими крестьянами из центральных районов, однако большевики не одобряли этого процесса, а зажиточных «кулаков» нередко считали своими противниками. Резервом для колонизации в 1920-е назвали местные кадры: кочевых казахов и киргизов, обедневших и потерявших свой скот в результате конфликтов, начавшихся еще в 1916 году.

Из четырех миллионов казахов один миллион обеднел настолько, что ни скотоводами, ни крестьянами они быть уже не смогут. Представители этого беднейшего миллиона трудились в угольных шахтах, добывали соль, нанимались рыбаками на Арале и Каспии, но в будущем из таких казахов-«пролетариев» предполагалось сделать проводников государственной «промышленной колонизации». Для этого предлагалось построить в Средней Азии фабрики и заводы и направить туда обедневших кочевников, которые должны были стать настоящим рабочим классом своих наций.



Затем, летом 1930 года, Политбюро потребовало конфисковать почти четверть скота казахов, чтобы накормить промышленные центры и крупные города СССР. По данным Пьянчолы, в 1931 году 80% мяса Москва и Ленинград получили из Казахстана. Кроме того, половину всего скота в Казахстане в 1930-1931 годах погубили эпизоотии. Они поражали животных, которых собирали в немногочисленных гигантских колхозах и вагонами отправляли в Россию.



Такого рода грабительские поставки мяса и скота продолжались до лета 1932 года. По мнению Пьянчолы, советская власть осознанно пожертвовала казахской скотоводческой экономикой (и значительной частью населения республики), чтобы накормить социальные группы, находившиеся наверху сталинской пирамиды потребления: рабочих и горожан. На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю.В царское время речь обычно шла о сельскохозяйственной колонизации Средней Азии русскими и украинскими крестьянами из центральных районов, однако большевики не одобряли этого процесса, а зажиточных «кулаков» нередко считали своими противниками. Резервом для колонизации в 1920-е назвали местные кадры: кочевых казахов и киргизов, обедневших и потерявших свой скот в результате конфликтов, начавшихся еще в 1916 году.Из четырех миллионов казахов один миллион обеднел настолько, что ни скотоводами, ни крестьянами они быть уже не смогут. Представители этого беднейшего миллиона трудились в угольных шахтах, добывали соль, нанимались рыбаками на Арале и Каспии, но в будущем из таких казахов-«пролетариев» предполагалось сделать проводников государственной «промышленной колонизации». Для этого предлагалось построить в Средней Азии фабрики и заводы и направить туда обедневших кочевников, которые должны были стать настоящим рабочим классом своих наций.Затем, летом 1930 года, Политбюро потребовало конфисковать почти четверть скота казахов, чтобы накормить промышленные центры и крупные города СССР. По данным Пьянчолы, в 1931 году 80% мяса Москва и Ленинград получили из Казахстана. Кроме того, половину всего скота в Казахстане в 1930-1931 годах погубили эпизоотии. Они поражали животных, которых собирали в немногочисленных гигантских колхозах и вагонами отправляли в Россию.Такого рода грабительские поставки мяса и скота продолжались до лета 1932 года. По мнению Пьянчолы, советская власть осознанно пожертвовала казахской скотоводческой экономикой (и значительной частью населения республики), чтобы накормить социальные группы, находившиеся наверху сталинской пирамиды потребления: рабочих и горожан. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2235 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:55 Re: Політичні дискусії shapo написав: На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю. На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю.

Ага, "ви всьо врьотє".

https://helpiks.org/5-104711.html



Укрепление тоталитарной системы в Казахстане связано с именем Ф. Голощекина, избранного осенью 1925г. руководителем краевой партийной организации. Профессиональный революционер, один из организаторов расстрела царской семьи, Голощекин сразу после прибытия в Кызыл-Орду заявил об отсутствии в казахском ауле Советской власти и необходимости "пройтись по аулу Малым Октябрем". Основной задачей провозглашалось разрушение традиционной общины через ликвидацию социальной дифференциации. Следующим шагом должен был стать массовый переход казахов к оседлости. В результате этих мер у людей отнимали скот, имущество и под конвоем милиции направляли в «точки оседания». Скот, реквизируемый для нужд колхозов, забивали, так как невозможно прокормить собранное в одну точку большое количество скота. К 1933 г. из 40 млн. голов скота осталась примерно одна десятая часть. От таких действий в первую очередь пострадали казахи, так как скот был единственным источником пропитания казахов. Прекрасно понимая, что эти мероприятия вызовут протест со стороны местных коммунистов, Голощекин начал борьбу с теми партийными лидерами, которые не разделяли его взглядов. Академик М.Козыбаев, раскрывая политический портрет Голощёкина,отмечает следующие моменты:



- Голощёкин в течение 8 лет пытался осуществить политику «Малого Октября» в убеждении отсутствия революционных преобразований в казахском ауле.



- Объективное свойство скотовода, кочевой образ жизни, пытался теоретически обосновать как бытовую привычку казахов, от которой их легко отучить при помощи определённых мер.



- Обосновал теорию о том, что процесс перевода кочевника к оседлости не может осуществляться без жертв.



- Выдумал положение о том, что при переводе экстенсивного скотоводческого хозяйств на более высокий уровень общественного развития, сокращения поголовья скота являются объективной закономерностью.



- Пытался формировать мнения о том, что уровень развития Казахстана ничем не отличается от такового в Союзе, отсюда вытекает, что в республике нет никаких особенностей, которые необходимо было бы учитывать при строительстве социализма. Данная теоретическая база необходима была ему для того, чтобы установить высокие темпы коллективизации в крае.





Голощекин следовал теоретическому заключению Сталина о том, что во время преобразований, особенно в условиях аула, когда происходит ломка полуфеодальных производственных отношений, «классовая борьба на высоком уровне неизбежна». Тем самым он дал обоснование имеющим место репрессивным мерам.



...



Казахстан за исторически короткий срок из отсталого феодального края превратился в аграрно-индустриальную республику, поднялся её удельный вес (39,5%) в промышленном производстве страны. Выполнение заданий второго пятилетнего плана (1933-1938 гг.) превратило страну из аграрной в мощную индустриальную державу, экономически независимую от других стран.



В годы второй пятилетки в народное хозяйство Казахстана вкладывались капиталовложения в объеме 721 млн. рублей, форсированными темпами сооружались Балхашский медеплавильный завод, Актюбинский химкомбинат и др. В республике было построено 120 крупных промышленных предприятий, введено в действие более тысячи километров новых железнодорожных путей.



Вместе с тем индустриализация имела и негативные последствия. Она потребовала огромных средств, и эти средства добывались за счет их перекачки из сельского хозяйства и внутреннего займа. Промышленность Казахстана имела сырьевую направленность. Отсутствовали предприятия по переработкенефти, газа, металлов; предприятия машиностроения, станкостроения, приборостроения, автомобилестроения. Увеличился миграционный поток в Казахстан. Это были переселенцы из России, Украины, Белоруссии и других регионов страны. В 1928-1939 годах механический прирост населения городов Казахстана за счет миграции составил 1,8 млн. человек. В результате голода 20-30-х годов и миграционных процессов доля казахов в общей массе населения Казахстана сократилась в 1939 году до 38%. Ага, "ви всьо врьотє".Укрепление тоталитарной системы в Казахстане связано с именем Ф. Голощекина, избранного осенью 1925г. руководителем краевой партийной организации. Профессиональный революционер, один из организаторов расстрела царской семьи, Голощекин сразу после прибытия в Кызыл-Орду заявил об отсутствии в казахском ауле Советской власти и необходимости "пройтись по аулу Малым Октябрем". Основной задачей провозглашалось разрушение традиционной общины через ликвидацию социальной дифференциации. Следующим шагом должен был стать массовый переход казахов к оседлости. В результате этих мер у людей отнимали скот, имущество и под конвоем милиции направляли в «точки оседания». Скот, реквизируемый для нужд колхозов, забивали, так как невозможно прокормить собранное в одну точку большое количество скота. К 1933 г. из 40 млн. голов скота осталась примерно одна десятая часть. От таких действий в первую очередь пострадали казахи, так как скот был единственным источником пропитания казахов. Прекрасно понимая, что эти мероприятия вызовут протест со стороны местных коммунистов, Голощекин начал борьбу с теми партийными лидерами, которые не разделяли его взглядов. Академик М.Козыбаев, раскрывая политический портрет Голощёкина,отмечает следующие моменты:- Голощёкин в течение 8 лет пытался осуществить политику «Малого Октября» в убеждении отсутствия революционных преобразований в казахском ауле.- Объективное свойство скотовода, кочевой образ жизни, пытался теоретически обосновать как бытовую привычку казахов, от которой их легко отучить при помощи определённых мер.- Обосновал теорию о том, что процесс перевода кочевника к оседлости не может осуществляться без жертв.- Выдумал положение о том, что при переводе экстенсивного скотоводческого хозяйств на более высокий уровень общественного развития, сокращения поголовья скота являются объективной закономерностью.- Пытался формировать мнения о том, что уровень развития Казахстана ничем не отличается от такового в Союзе, отсюда вытекает, что в республике нет никаких особенностей, которые необходимо было бы учитывать при строительстве социализма. Данная теоретическая база необходима была ему для того, чтобы установить высокие темпы коллективизации в крае.Голощекин следовал теоретическому заключению Сталина о том, что во время преобразований, особенно в условиях аула, когда происходит ломка полуфеодальных производственных отношений, «классовая борьба на высоком уровне неизбежна». Тем самым он дал обоснование имеющим место репрессивным мерам....Казахстан за исторически короткий срок из отсталого феодального края превратился в аграрно-индустриальную республику, поднялся её удельный вес (39,5%) в промышленном производстве страны. Выполнение заданий второго пятилетнего плана (1933-1938 гг.) превратило страну из аграрной в мощную индустриальную державу, экономически независимую от других стран.В годы второй пятилетки в народное хозяйство Казахстана вкладывались капиталовложения в объеме 721 млн. рублей, форсированными темпами сооружались Балхашский медеплавильный завод, Актюбинский химкомбинат и др. В республике было построено 120 крупных промышленных предприятий, введено в действие более тысячи километров новых железнодорожных путей.Вместе с тем индустриализация имела и негативные последствия. Она потребовала огромных средств, и эти средства добывались за счет их перекачки из сельского хозяйства и внутреннего займа. Промышленность Казахстана имела сырьевую направленность. Отсутствовали предприятия по переработкенефти, газа, металлов; предприятия машиностроения, станкостроения, приборостроения, автомобилестроения. Увеличился миграционный поток в Казахстан. Это были переселенцы из России, Украины, Белоруссии и других регионов страны. В 1928-1939 годах механический прирост населения городов Казахстана за счет миграции составил 1,8 млн. человек. В результате голода 20-30-х годов и миграционных процессов доля казахов в общей массе населения Казахстана сократилась в 1939 году до 38%. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8716 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:04 shapo написав: На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю. На этот раз казахский Вятрович решил переписать историю.

я оце читаю кожен раз що ви пишете і в мене складається стійке враження що ви ціленаправленно будуєте інформаційне середовище так що тільки у євреїв може бути геноцид. я оце читаю кожен раз що ви пишете і в мене складається стійке враження що ви ціленаправленно будуєте інформаційне середовище так що тільки у євреїв може бути геноцид. mephala Повідомлень: 5808 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:06 Re: Політичні дискусії shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ?

Ну прямо про одне подумали ... Puente Повідомлень: 1991 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:45 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ

Особливо ефективно десант прохвесіоналів попрацювава в окупованих регіонах сусідів. Весь прохвесіоналізм держиться на нафтодоларах - куди вони доходять, там і прохвесіонали. Особливо ефективно десант прохвесіоналів попрацювава в окупованих регіонах сусідів. Весь прохвесіоналізм держиться на нафтодоларах - куди вони доходять, там і прохвесіонали. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8716 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:21 lapay написав: Волгарь написав: Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ

Особливо ефективно десант прохвесіоналів попрацювава в окупованих регіонах сусідів. Весь прохвесіоналізм держиться на нафтодоларах - куди вони доходять, там і прохвесіонали. Особливо ефективно десант прохвесіоналів попрацювава в окупованих регіонах сусідів. Весь прохвесіоналізм держиться на нафтодоларах - куди вони доходять, там і прохвесіонали.

ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОЕЙ ПРАВОТЫ - ЭТОТ ПОСТ СРАЗУ УДАЛИЛИ!!! ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОЕЙ ПРАВОТЫ - ЭТОТ ПОСТ СРАЗУ УДАЛИЛИ!!! Волгарь Повідомлень: 7263 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4465446644674468> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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