Ви мені нагадуєте мазохиста, який мружиться від щастя, коли йому зроблять боляче.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:25
Re: Політичні дискусії
Ви мені нагадуєте мазохиста, який мружиться від щастя, коли йому зроблять боляче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:27
Прикольна інтерпритація
Тут відразу видаляють наступні
1 Явну брехню
2 Хамство
3 Розпалювання ненависті
По всім іншим питанням-дискутують
Як на мене то ваше повідомлення відповідає моєму пункту 1
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34
Чучело, а почему ты тогда на украинском форуме тусуешься?
Сколько раз уже писал тебе - не сравнивай несравнимое! РФ превосходит Украину по населению так же, как США - РФ. Приведи области человеческой деятельности, в которых РФ опережает США!
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