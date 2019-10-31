RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4465446644674468
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:25

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОЕЙ ПРАВОТЫ - ЭТОТ ПОСТ СРАЗУ УДАЛИЛИ!!!

Ви мені нагадуєте мазохиста, який мружиться від щастя, коли йому зроблять боляче. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:27

  Волгарь написав:ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОЕЙ ПРАВОТЫ - ЭТОТ ПОСТ СРАЗУ УДАЛИЛИ!!!
Прикольна інтерпритація
Тут відразу видаляють наступні
1 Явну брехню
2 Хамство
3 Розпалювання ненависті

По всім іншим питанням-дискутують
Як на мене то ваше повідомлення відповідає моєму пункту 1
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21566
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34

  Волгарь написав:Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ


Чучело, а потому ты тогда на украинском форуме тусуешься? :mrgreen:

Сколько раз уже писал тебе - не сравнивай несравнимое! РФ превосходит Украину по населению так же, как США - РФ. Приведи области человеческой деятельности, в которых РФ опережает США!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4465446644674468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13904)
01.11.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.