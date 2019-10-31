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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4467446844694470>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:12

  Tegularius написав:
  zРадио написав:Вот как раз под это определение подходит - политическая мотивировка имеется. Не подходит под этническую чистку.

Скорее тогда уже подходят репрессии 37 года. Смертность же от голода вряд-ли зависила от политических взглядов и принадлежности.


Направлена агрессия была в отношении противников коллективизации. Логично заключить, что последние не были фанатами власти советов, а, следовательно, это была политическая расправа. Классовая принадлежность жертв агрессии превалировала над национальной. Возможно, для обозначения этого преступления следовало бы изобрести другой термин, но за неимением такового по совокупности факторов и количеству жертв его (преступление), полагаю, можно считать геноцидом...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:21

  Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ?
Ну прямо про одне подумали ...

shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:24

  zРадио написав:
  Tegularius написав:
  zРадио написав:Вот как раз под это определение подходит - политическая мотивировка имеется. Не подходит под этническую чистку.

Скорее тогда уже подходят репрессии 37 года. Смертность же от голода вряд-ли зависила от политических взглядов и принадлежности.


Направлена агрессия была в отношении противников коллективизации. Логично заключить, что последние не были фанатами власти советов, а, следовательно, это была политическая расправа. Классовая принадлежность жертв агрессии превалировала над национальной. Возможно, для обозначения этого преступления следовало бы изобрести другой термин, но за неимением такового по совокупности факторов и количеству жертв его (преступление), полагаю, можно считать геноцидом...

То есть геноцид кулаков?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31

  detroytred написав:То есть геноцид кулаков?


Звучит как моветон. Мысль такая - по умыслу это геноцидом не было, а по относительным людским потерям - было по крайней мере в отношении 2-х народов. Украинцев и казахов (относительные потери - >15% населения). Еще, вероятно, были малые народы РСФСР, проживающие в Поволжье, Кубани, Западной Сибири, на Урале и Северном Кавказе, где относительные потери были не меньшими, но я не готов назвать эти народы - не владею вопросом профессионально
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31

  ЛАД написав:
  Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ?
Ну прямо про одне подумали ...

shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.


Да shapo сложно высказывать свою позицию т.к. его посты тут же удаляются как не соответствующие "линии партии"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:31

  ЛАД написав:
  Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ?
Ну прямо про одне подумали ...

shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.

я розумію що вам як і шапо по не зрозумілим для мене причинам не вигідно визнавати геноцид українців але читаємо визначення терміну:
Геноци́д (від грец. γένος — рiд, плем'я та лат. caedo — вбиваю) — цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 01 лис, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:33



Тогда будьте объективными и перечисляйте все группы населения погибшие от голода в Украине и Казахстане 1932-1933гг, в т.ч. и по социальным мотивам не перечисленным в вашем определении
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 01 лис, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34

AlexxK
Так Волгарю бы и писали о путине и пр.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:35

  Puente написав:
  shapo написав:То какой это геноцид?
Геноцид был у армян. евреев, тутси и т.д. когда убивают за принадлежность к конкретной национальности или группе.
Голод на определенной территории, будь то Украина или Казахстан не есть геноцид.


Так про це і говоримо . Штучний голод , коли вимирає велика частина населення - навіть різних національностей - Ви геноцидом не вважаєте .

Вообще-то, исходя из смысла слова, именно геноцидом это не является.
Из Вики:
Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — форма коллективного насилия[1], действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[2] группу как таковую путём:

убийства членов этой группы;
причинения тяжкого вреда их здоровью;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
изъятия детей из семьи;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:36

  Tegularius написав:но снимать и выкладывать личную переписку - недопустимо

обоснуйте кто и что конкретно нарушил делая сьёмку в публичном месте? хотите больше приватности - зачем балатироваться в депутаты?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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