Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Вот как раз под это определение подходит - политическая мотивировка имеется. Не подходит под этническую чистку.
Скорее тогда уже подходят репрессии 37 года. Смертность же от голода вряд-ли зависила от политических взглядов и принадлежности.
Направлена агрессия была в отношении противников коллективизации. Логично заключить, что последние не были фанатами власти советов, а, следовательно, это была политическая расправа. Классовая принадлежность жертв агрессии превалировала над национальной. Возможно, для обозначения этого преступления следовало бы изобрести другой термин, но за неимением такового по совокупности факторов и количеству жертв его (преступление), полагаю, можно считать геноцидом...
Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ? Ну прямо про одне подумали ...
shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Вот как раз под это определение подходит - политическая мотивировка имеется. Не подходит под этническую чистку.
Скорее тогда уже подходят репрессии 37 года. Смертность же от голода вряд-ли зависила от политических взглядов и принадлежности.
Направлена агрессия была в отношении противников коллективизации. Логично заключить, что последние не были фанатами власти советов, а, следовательно, это была политическая расправа. Классовая принадлежность жертв агрессии превалировала над национальной. Возможно, для обозначения этого преступления следовало бы изобрести другой термин, но за неимением такового по совокупности факторов и количеству жертв его (преступление), полагаю, можно считать геноцидом...
Звучит как моветон. Мысль такая - по умыслу это геноцидом не было, а по относительным людским потерям - было по крайней мере в отношении 2-х народов. Украинцев и казахов (относительные потери - >15% населения). Еще, вероятно, были малые народы РСФСР, проживающие в Поволжье, Кубани, Западной Сибири, на Урале и Северном Кавказе, где относительные потери были не меньшими, но я не готов назвать эти народы - не владею вопросом профессионально
Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ? Ну прямо про одне подумали ...
shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.
Да shapo сложно высказывать свою позицию т.к. его посты тут же удаляются как не соответствующие "линии партии"
Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ? Ну прямо про одне подумали ...
shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.
shapo написав:То какой это геноцид? Геноцид был у армян. евреев, тутси и т.д. когда убивают за принадлежность к конкретной национальности или группе. Голод на определенной территории, будь то Украина или Казахстан не есть геноцид.
Так про це і говоримо . Штучний голод , коли вимирає велика частина населення - навіть різних національностей - Ви геноцидом не вважаєте .
Вообще-то, исходя из смысла слова, именно геноцидом это не является. Из Вики:
Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — форма коллективного насилия[1], действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[2] группу как таковую путём:
убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.