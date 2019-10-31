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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4467446844694470
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:44

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ?
Ну прямо про одне подумали ...

shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.

я розумію що вам як і шапо по не зрозумілим для мене причинам не вигідно визнавати геноцид українців але читаємо визначення терміну:
Геноци́д (від грец. γένος — рiд, плем'я та лат. caedo — вбиваю) — цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Ключевое слово - целенаправленные.

Поэтому и интересно увидеть аргументацию насчёт целенаправленности действий с целью уничтожения. И кого именно.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47

  Schmit написав:
  Волгарь написав:Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ

Смотрите канал Бармалейки - одни рывки да прорывы на паганушке.

По вот таким вот избам точно впереди.
А что же будет, когда газ батюшка да нефть матушка закончатся - страшно подумать.

По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.
Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года.
Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей)
ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ?
Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:55

  detroytred написав:Ключевое слово - целенаправленные.

Поэтому и интересно увидеть аргументацию насчёт целенаправленности действий с целью уничтожения. И кого именно.

тобто коли в населення забирають не тільки зерно для експорту а взагалі всі харчі то це випадково?
чи коли були "чорні дошки" то це також випадково?
і сталін знав яке населення проживає по селам. то ж він цілком точно знав по кому вдарить створення голоду.
mephala
 
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  #<1 ... 4467446844694470
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