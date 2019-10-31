Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:shapo сперечається про голодомори в СРСР ? Чому ? Тому , що виявляється геноцид був достатньо масовим явищем - можливо не так чітко окресленим і явним , як геноцид євреїв ? Ну прямо про одне подумали ...
shapo сперечається не про голодомори, а про iх причини - чи то нацiональнi, чи то класовi чи економiчнi. Наслiдки однаковi (загибель людей), але геноцидом можна назвати тiльки в першому випадку.
Волгарь написав:Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ
Смотрите канал Бармалейки - одни рывки да прорывы на паганушке.
По вот таким вот избам точно впереди. А что же будет, когда газ батюшка да нефть матушка закончатся - страшно подумать.
По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской. Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года. Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей) ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ? Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут
detroytred написав:Ключевое слово - целенаправленные.
Поэтому и интересно увидеть аргументацию насчёт целенаправленности действий с целью уничтожения. И кого именно.
тобто коли в населення забирають не тільки зерно для експорту а взагалі всі харчі то це випадково? чи коли були "чорні дошки" то це також випадково? і сталін знав яке населення проживає по селам так як в 1926 році був перепис. то ж він цілком точно знав по кому вдарить створення голоду.
detroytred написав:Ключевое слово - целенаправленные.
Поэтому и интересно увидеть аргументацию насчёт целенаправленности действий с целью уничтожения. И кого именно.
тобто коли в населення забирають не тільки зерно для експорту а взагалі всі харчі то це випадково? чи коли були "чорні дошки" то це також випадково? і сталін знав яке населення проживає по селам так як в 1926 році був перепис. то ж він цілком точно знав по кому вдарить створення голоду.
Вот это уже убедительные аргументы. В отличие от ссылки коллеги lapay, согласно которой миллионы бедняков должны были помогать раскулачиванию кулаков (которых, я так понимаю, отнюдь не миллионы).
Ещё более точно должны дать ответы архивные документы с зафиксированными намерениями вождей:
В 2010 году постановлением Апелляционного суда города Киева доказан геноцидный характер Голодомора: намерение Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Чубаря, Хатаевича, Косиора уничтожить часть украинской нации.
Интересно о какой части украинской нации говорилось (говорится)? И какая ее численность? Был в намерениях.
detroytred написав:...... Ключевое слово - целенаправленные.
Поэтому и интересно увидеть аргументацию насчёт целенаправленности действий с целью уничтожения. И кого именно.
Из Конвенции ООН:
Статья II В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:тобто коли в населення забирають не тільки зерно для експорту а взагалі всі харчі то це випадково?
У бабусіної хати стеля була в замазаних дірках - активісти пробивали стелю, у пошуках зерна, залізними прутами.
Не желая терять Украину, советский режим выстроил план истребления части украинской нации, что был замаскирован под планы сдачи хлеба государству. Шла речь о полном изъятия всех запасов зерна, а потом конфискации других продуктов питания и имущества в качестве штрафов за невыполнение плана сдачи хлеба.
Всё-таки интересны документальные объективные ссылки о реальных намерениях истреблении части украинской нации. И по какому главное признаку определена эта часть. И какова она численно.
Ключевое слово *части* постоянно употребляется в ссылке.
mephala написав:тобто коли в населення забирають не тільки зерно для експорту а взагалі всі харчі то це випадково?
У бабусіної хати стеля була в замазаних дірках - активісти пробивали стелю, у пошуках зерна, залізними прутами.
А мой дед рассказывал, что даже в печки заглядывали и забирали. Деревня в 70-ти км от Киева. А его мать работала не в колхозе, а рядом в городке Остер. За неделю слухи пошли, что начнут забирать, что осталось у селян. Они перезакпали картошку и тем спаслись. Деду было 15 лет, он попробовал в Киев к родичам пробраться. Так, вот в Киев солдаты не пускали, посты были. Его поймали накормили , дали немного хлеба и домой отправили со словами: " Беги, парень, а то на Беломор попадешь. А слодат нагнали с России, с Брянска те были. Вот, такие дела ... малята