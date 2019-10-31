Волгарь написав:

По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года.Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей)ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ?Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут