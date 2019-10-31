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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4469447044714472>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:47

  Волгарь написав:По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.
Прошли годы.

В Росії були нафта і газ! Були 28 років назад. Між іншим не без допомоги українців.
Нафта і газ - майже єдиний конкурентноздатний експорт в Європу 28 років тому.
Ось в України його не було, а в Росії був.
Прошли годы.....
І ціна за нафту/газ тільки зросла... в рази зросла...
Все там в десять разів більше :mrgreen: :mrgreen: , але зарплати вже майже рівні. А мінімальні вже рівні без "майже".
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 01 лис, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:48

  ЛАД написав:Из Конвенции ООН:
Статья II


Визнання_Голодомору_геноцидом
Раздел "Міжнародне визнання". Можно шевеля губами.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:49

Шотландия потребует от Британии референдум о независимости
https://comments.ua/news/world/great-britain/638232-shotlandiya-potrebuet-ot-britanii-referendum-o-nezavisimosti.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:56

:wink: :twisted: :evil:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Из Конвенции ООН:
Статья II


Визнання_Голодомору_геноцидом
Раздел "Міжнародне визнання". Можно шевеля губами.

Ну и?
Хоть шевеля, хоть нет.

Кстати, я не считаю, что трагедия становится меньше или больше от того, является она геноцидом или объясняется другими причинами и каким-нибудь другим -цидом.

И не очень понимаю, что получат, например, армяне, от того, что США спустя 100 лет после событий признали геноцид.

И не считаю преступление против человечности более или менее простительны, чем геноцид.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 лис, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:01

  Тракторист написав:
  shapo написав:А активисты откуда взялись, с другой планеты или с соседнего села?

активисты всегда местные и по прошествию многих лет ничего не меняется...

А хіба це щось змінює? Колективізацію, у всіх народів, проводила місцева біднота, з присланим активом, якщо вона буксувала. Якщо були повстання, то присилали армію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-11-01.
Эпиграф - невозможно из кубиков с буквами "О" "Ж" "А "П" сложить слово "счастье"

1) Цены на газ для промышленности выросли почти на 20%
Нам, бытовым потребителям - приготовится у повышению цены на газ

2) Дату нового разведения войск на Донбассе пересмотрят, в Минобороны назвали причину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

А потом бубочка даст приказ об отводе войск и ему будет по фиг на какие-то там обстрелы.

3) Украина будет требовать от РФ долгосрочного договора на транзит газа – премьер
Какой грозный. Это тебе не достижения папередников приписывать себе.

4) Криклий о восстановлении Донбасса: украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию
«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал министр.

Где они таких только набрали.

5) ГПУ открыла уголовное производство против Федины и волонтерки Зверобой - нардеп
Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", - написал он.
К тому же нардеп выложил фото, на котором видно номер 42019000000002276.
...
Отметим, сейчас текст уголовного производства отсутствует.

Арахамия о проплаченных митингах тоже что-то в СБУ передавал. Так передавал, что дело не открыто.
Запасусь поп-корном

6) Министр экономики заявил об угрозах его заместителям
Да кому этот Милованушка нужен. Только цену себе набивает.
Как и наш черниговский "Пидрахуй" Антон Поляков.

PS. С первым снегом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:12

  ЛАД написав:
И не очень понимаю, что получат, например, армяне, от того, что США спустя 100 лет после событий признали геноцид.


Думаю, что получат - с Турцией горячо-спорных территорий нет, а вот с Азербайджаном... Предпосылки событий в Сумгаите и конфликта в Карабахе в общем то все те же, что и геноцида в Османской империи...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 01 лис, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:13

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.
Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года.
Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей)
ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ?
Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут

Да, Москва, Питер, может еще Грозный жирно живут (впрочем не далеко они от Киева убежали). Да и то вся пирушка за счет варварского грабежа ресурсов порабощенных народов. Остальная поганушка местами в еще большей сраке, чем самая далекая украинская глубинка. Ничего, скоро народы Сибири поумнеют и перестанут кормить Москву.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:16

  ЛАД написав:И не очень понимаю, что получат, например, армяне, от того, что США спустя 100 лет после событий признали геноцид.

И не считаю преступление против человечности более или менее простительны, чем геноцид.

Получение признания факта геноцидом, как исторический и юридический факт.
Расширяйте кругозор, расширяйте.

А то вы договоритесь, мол, а что получили евреи, что признан факт Холокоста ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:22

  lapay написав:
  Волгарь написав:Россия опережает Украину абсолютно во всех областях человеческой деятельности (за исключением, может быть, футбола) зачастую именно и потому, что в большинстве областей у руля стоят ПРОФЕССИОНАЛЫ

Особливо ефективно десант прохвесіоналів попрацювава в окупованих регіонах сусідів. Весь прохвесіоналізм держиться на нафтодоларах - куди вони доходять, там і прохвесіонали. :)

Випадково знайшов пару коментарів про прохвесіоналам: :)
https://el-murid.livejournal.com/4258152.html
Но профессионалы-то где были? Или их тоже по объявлению набрали?"

Работаю юристом в ГБУ ЖИЛИЩНИК одного из центральных районов Москвы. Могу констатировать полную утрату какой-либо компетенции у руководства, которое меняется как перчатки (за год уже третий директор) Налицо отсутствие понимания простейших причинно-следственных связей. Как следствие-работа в режиме "перманентный аврал", хотя 90% проблем можно было бы избежать путем простых "рационализаторских предложений", которые решаются на "летучках". Вместо этого все проблемы решаются путем административного диктата.
Система ЖКХ держится благодаря техникам на местах.
Если такие проблемы на пустом месте возникают на самом низовом уровне, который не требует каких-то особых умственных талантов, то что говорить об экономике-политике?



Ну простой пример: министр промышленности (в том числе и оборонной) Мантуров - по образованию социолог. Из девяти заместителей министра промышленности - два экономиста, один юрист, один политолог, один биолог и два востоковеда-африканиста, переводчики с арабского. И совершенно странным образом в эту компанию затесались два заместителя с техническим образованием. По недосмотру, наверное.

Сам Мантуров через год после окончания аспирантуры, не имея технического образования, не проработав ни одного дня в авиапромышленности, был назначен заместителем гендиректора стратегического предприятия «Улан-Удэнский авиационный завод». Занимался, понятно, не техническими задачами, а инвестициями. То есть, смотрящим от какого-то олигарха. И вся карьера примерно такая же.

Логично, что промышленная политика в России сводится к финансовым показателям. Натуральное производство никому неинтересно просто потому, что в нем никто ни черта не понимает из высшего руководства. Да оно ему и не надо - надо осваивать бюджетные деньги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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