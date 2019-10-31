Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4470447144724473> Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:33 ЛАД написав: Шотландия потребует от Британии референдум о независимости

https://comments.ua/news/world/great-britain/638232-shotlandiya-potrebuet-ot-britanii-referendum-o-nezavisimosti.html

а почему нет если они не хотят выходить из ЕС, а Великбритании так приспичило... а почему нет если они не хотят выходить из ЕС, а Великбритании так приспичило... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4261 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:37 Голод, голодомор, геноцид. Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує!



Під час Голодомору 1932–33 років загинули мільйони українських селян, які становили основу української нації та носіями української ідентичності. Але процес винищення українців був ширшим : перед і після Голодомору нищилась українська інтелігенція, партійне керівництво радянської Україні, а також українське національне духовенство. Саме це дає підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу, метою якого було знищення українців як нації.



Саме в такому – широкому – контексті, розглядаючи Великий Голод в комплексі з жорстоким наступом на українську інтелігенцію, партійні кадри і духовенство закликають історики, вважаючи що саме такий підхід дає підстави вважати Голодомор геноцидом. Адже цей наступ охоплює період перед Голодомором 1932–33 років і тривав ще роки після нього.



« З одного боку, це була війна проти селян, а з іншого боку, це була абсолютно війна проти української свідомості . Ми бачимо нищення інтелектуалів – достатньо згадати процес «Спілки визволення України» 1930 року. Достатньо згадати гоніння на українську інтелігенцію, які значно посилились наприкінці 1932-го, в 33-му і особливо в 34-му році... Достатньо згадати долю УАПЦ, яка була знищена паралельно з процесом «Спілки визволення України»… І тоді ми побачимо, що направду ці всі явища підпадають під визначення геноциду», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода доктор історичних наук Юрій Шаповал.



«Тому ця вся акція вона була, безумовно, з таким широким політико-ідеологічним підтекстом і вона була частиною нищення української нації», – додає професор Шаповал.



«Спілка визволення України» – це вигадана радянськими спецслужбами організація для дискредитації провідних діячів української культури та громадського життя. За сфабрикованими звинуваченнями в участі у цій спілці були засуджені до розстрілу – 15, до концтаборів – 192, вислані за межі України – 87, засуджені умовно – 3, звільнені від покарання – 124 особи.



Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода професор Квебекського університету в Канаді Роман Сербин також наголосив на потребі розглядати Голодомор в ширшому контекст.



Голод був проти селян, а Голодомор – це геноцид української нації .



«Слово «голодомор» увійшло у вжиток у 1980–1990-х роках, і походить під поняття «смерті від голоду». Зараз голод, Голодомор і геноцид стали синонімами, хоча вони є різними поняттями. Голод був проти селян, а Голодомор – це геноцид української нації, який розпочався наприкінці 1920-х років – і до кінця 1930-х років, до так званого Великого терору, коли докінчували нищення і української інтелігенції, і тих українських селян, частина яких повернулась із заслання, і яких ще не добили», – пояснює Роман Сербин.



Удар по інтелігенції.



В часи перед, під час і після Голодомору йшло активне згортання процесу українізації, яка тривала від 1920-х років.



В січні 1933 року за рішенням Компартії в університетах були скасовані курси з української історії та мови, що їх запровадив натхненник процесу українізації Микола Скрипник. В березні 1933-го, коли десятки тисяч людей мерли щодня від голоду, були заборонені дитячі підручники з української мови.



В 1933 році було звільнено всіх керівників обласних управлінь освіти, а також були масові звільнення професорів, а також вчителів – включно з сільськими, – а чотири тисячі з них було затавровано «класовими ворогами». Із 29 керівників педагогічних інститутів 18 було звільнено, багатьох заарештовано.



За словами професора Шаповала, найбільш потужний сигнал було дано в грудні 1932 року коли була прийнята спеціальна постанова ЦК ВКП (б) з ніби нейтральною назвою «Про хлібозаготівлю».



«І в цій постанові, яка ніби стосувалася хлібозаготівлі, ми знаходимо спеціальний блок, присвячений українізації. Українізація була частиною політики коренізації, формально запровадженою комуністичної владою у 1923 році. І ось ми бачимо кінець. В тій постанові було написано, що треба припинити «петлюрівську українізацію», – каже Шаповал.



На час початку Голодомору тиражі українських книжок сягали кількох сот тисяч, масово видавались україномовні газети і журнали, створювались підручники українською мовою і нею послуговувалось вже багато вчених і в гуманітарній, і в технічній сфері. Були помітні успіхи в літературі і театральному мистецтві (пізніше репресовані Лесь Курбас і Микола Куліш).



«І от цей маховик, розкручений в бік українізації, починає крутитися у зворотній бік. Всі ці сфери підлягають чистці, підлягають ревізії. Уявіть собі, що навесні 1933 року – ніби немає інших проблем! – коли масово люди помирають, починають змінювати словникову систему і правопис і йде пошук «шкідників» у філологічній сфері. Навіть сфера перекладів потрапляє під контрреволюцію! – пояснює Шаповал, – Така-от картина тотального наступу, тотальної руйнації. Масштаб цього був дуже-дуже солідний, це було закроєно дуже широко і це робилося спеціально».



Під потужним пресом системи опинилися українські письменники. За ними стежили, працювала цензура. Відомий письменницький будинок «Слово» в Харкові перетворився на цілодобове спостереження за письменниками з боку інформаторів. Почалися арешти.



​Микола Хвильовий, який вважався представником авангардизму в новій українській літературі, після арешту його друга Михайла Ялового не знайшов іншого вибору як застрелитись. Перед цим він проїхав сільською місцевістю, яка потерпала від голоду, і дійшов висновку, що голод був абсолютно штучним і метою його було «вирішити небезпечну українську проблему раз і назавжди».



Паралельно почались гоніння на професора історії Михайла Грушевського, одного з провідних діячів доби УНР. Йому заборонили перебувати в Україні і він помер за загадкових обставин в російському Кисловодську в 1934 році.



«Отже, комуністичний режим не лише вичавлював з України якомога більше хліба, але вичавлював українську ідентичність і історичну пам’ять і нищив тих, хто був чи міг стати українськими лідерами і провідниками» , – пояснює професор Шаповал.



«Це війна проти будь-яких спроб або згадок про українську незалежну державність, про події 1917–20 років. От так було окреслено завдання і все, що ми бачимо потім, воно цілком вписується в завдання, що його поставив Сталін в листі до Кагановича, в якому вказував перетворити Україну на «зразкову республіку», – пригадує Шаповал лист Сталіна від серпня 1932 року.



« Геноцид почали з винищення інтелігенції, щоб вона не могла очолити спротив. А без цих очільників можна було уже закінчувати той геноцид голодом на селі », – пояснює Роман Сербин.



Паралельно з репресивним тиском на інтелігенцію, відбувався і наступ на Церкву і духовенство.



Слова «Церква», «Віра», «Господь» почали писатися з малої літери, а потім і взагалі зникали



«Чому саме духовенство? Бо зміна ідеологем призвела до потреби знищення носіїв цих ідеологем. Духовенство в радянській країні не вписувалось в загальну ідеологему побудови комунізму і тих настроїв, які формулювалися партійним керівництвом. В умовах радянської влади духовенство стало тією силою, яка не тільки не сприймала нові постулати радянської влади, а намагалося нести в народ ідеї Господа, ідею Віри, ідею Церкви. А вони не були сумісними з підходами радянської влади. Самі слова «Церква», «Віра», «Господь» почали писатися з малої літери, потім і взагалі зникали або з’являлися лише в принижувальному контексті», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з історії релігії, доктор історичних наук Алла Киридон.



Між 1931 та 1936 роками було зруйновано тисячі церков в Україні – три чверті від загальної кількості. Лише в Києві на початку 30-х було знищено майже 70 церков. У 1936 році в Україні служили лише в 1116 церквах, деякі області – Полтавська, Харківська, Луганська – мали по одній відритій церкві. А деякі – Донецька, Вінницька, Миколаївська – взагалі не мали жодної відкритої церкви.



«Говорячи образно, куполи церков не вписувались в комуністичні горизонти», – каже професор Киридон.



Але удар з боку режиму більшовиків був спрямований саме проти української церкви – зокрема Української автокефальної православної церкви, заснованої на початку 1920-х років.



Були репресовані митрополит Василь Липківський та колишній прем’єр УНР і один із «батьків-засновників» УАПЦ Володимир Чехівський. Загалом в часи Голодомору було репресовано 10 тисяч священиків – причому, зазначають історики, часто під надуманими доносами з боку інформаторів ГПУ.



«В 1930-х роках бачимо вже фізичне нищення духовенства. Йшлося не лише про нищення представників духовенства, а про нищення більшого виміру, ідеологеми… Система нищила все!» – каже професор Киридон.



Комуністи хотіли повної монополії на душу і тіло людей.



«Знаєте, якщо говорити про нищення інтелектуалів і церкви, то для комуністичного режиму це була боротьба за монополію на душі людей. Вони не бачили плюралістичного суспільства – це зрозуміло, ані поліфонічного суспільства, в якому лунають різні голоси. Але вони хотіли повної монополії на душу і тіло людей. І все це було частиною цієї боротьби», – пояснює Шаповал.



Історики зауважують, що в часи Голодомору священики – особливо сільські – жили життям як і решта населення: голодали і животіли, подекуди жебракували, а репресії часто стосувались і дітей священиків або їхніх дружин.



Співрозмовники Радіо Свобода ще раз наголосили на важливості розгляду теми Голодомору в ширшому аспекті, який виходить за рамки суто Великого голоду, і саме тоді є підстави розглядати це як геноцид. Тобто був удар, як писав автор концепції геноциду Рафаель Лемкін, проти «мозку» нації – інтелігенції – і проти її «душі» – церкви.



«Доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона становить серйозну загрозу для самого серця радянської ідеї» , – пояснював Лемкін.



«Бо якщо локалізувати проблему на тому, що лише вимирали селяни, в яких забирали хліб і всі інші продукти, наносили на «чорні дошки» і робили блокаду сіл – тоді ми не зрозуміємо чому в короткий момент все виявилось з такою жорстокою силою. Бо це була частина тієї лінії, яку вела влада», – зауважує в інтерв’ю професор Юрій Шаповал.



А Алла Киридон додає: «Якщо говорити про геноцид 1932–33 років, то активний наступ на українство був вмотивований владою і от ця мотивація полягала в нищенні не лише селянства, а й тих, хто міг нести віру для селян і переконувати їх. Геноцид не буває розсіяним, він був загальний в плані знищення українства» . Розставимо акценти.Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує!Під час Голодомору 1932–33 років загинули мільйони українських селян, які становили основу української нації та носіями української ідентичності.: перед і після Голодомору нищилась українська інтелігенція, партійне керівництво радянської Україні, а також українське національне духовенство. Саме це дає підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу, метою якого було знищення українців як нації.. Ми бачимо нищення інтелектуалів – достатньо згадати процес «Спілки визволення України» 1930 року. Достатньо згадати гоніння на українську інтелігенцію, які значно посилились наприкінці 1932-го, в 33-му і особливо в 34-му році... Достатньо згадати долю УАПЦ, яка була знищена паралельно з процесом «Спілки визволення України»… І тоді ми побачимо, що направду ці всі явища підпадають під визначення геноциду», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода доктор історичних наук Юрій Шаповал.«Тому ця вся акція вона була, безумовно, з таким широким політико-ідеологічним підтекстом і вона була частиною нищення української нації», – додає професор Шаповал.«Спілка визволення України» – це вигадана радянськими спецслужбами організація для дискредитації провідних діячів української культури та громадського життя. За сфабрикованими звинуваченнями в участі у цій спілці були засуджені до розстрілу – 15, до концтаборів – 192, вислані за межі України – 87, засуджені умовно – 3, звільнені від покарання – 124 особи.Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода професор Квебекського університету в Канаді Роман Сербин також наголосив на потребі розглядати Голодомор в ширшому контекст.«Слово «голодомор» увійшло у вжиток у 1980–1990-х роках, і походить під поняття «смерті від голоду». Зараз голод, Голодомор і геноцид стали синонімами, хоча вони є різними поняттями. Голод був проти селян, а Голодомор – це геноцид української нації, який розпочався наприкінці 1920-х років – і до кінця 1930-х років, до так званого Великого терору, коли докінчували нищення і української інтелігенції, і тих українських селян, частина яких повернулась із заслання, і яких ще не добили», – пояснює Роман Сербин.Удар по інтелігенції.В часи перед, під час і після Голодомору йшло активне згортання процесу українізації, яка тривала від 1920-х років.В січні 1933 року за рішенням Компартії в університетах були скасовані курси з української історії та мови, що їх запровадив натхненник процесу українізації Микола Скрипник. В березні 1933-го, коли десятки тисяч людей мерли щодня від голоду, були заборонені дитячі підручники з української мови.В 1933 році було звільнено всіх керівників обласних управлінь освіти, а також були масові звільнення професорів, а також вчителів – включно з сільськими, – а чотири тисячі з них було затавровано «класовими ворогами». Із 29 керівників педагогічних інститутів 18 було звільнено, багатьох заарештовано.За словами професора Шаповала, найбільш потужний сигнал було дано в грудні 1932 року коли була прийнята спеціальна постанова ЦК ВКП (б) з ніби нейтральною назвою «Про хлібозаготівлю».«І в цій постанові, яка ніби стосувалася хлібозаготівлі, ми знаходимо спеціальний блок, присвячений українізації. Українізація була частиною політики коренізації, формально запровадженою комуністичної владою у 1923 році. І ось ми бачимо кінець. В тій постанові було написано, що треба припинити «петлюрівську українізацію», – каже Шаповал.На час початку Голодомору тиражі українських книжок сягали кількох сот тисяч, масово видавались україномовні газети і журнали, створювались підручники українською мовою і нею послуговувалось вже багато вчених і в гуманітарній, і в технічній сфері. Були помітні успіхи в літературі і театральному мистецтві (пізніше репресовані Лесь Курбас і Микола Куліш).«І от цей маховик, розкручений в бік українізації, починає крутитися у зворотній бік. Всі ці сфери підлягають чистці, підлягають ревізії. Уявіть собі, що навесні 1933 року – ніби немає інших проблем! – коли масово люди помирають, починають змінювати словникову систему і правопис і йде пошук «шкідників» у філологічній сфері. Навіть сфера перекладів потрапляє під контрреволюцію! – пояснює Шаповал, – Така-от картина тотального наступу, тотальної руйнації. Масштаб цього був дуже-дуже солідний, це було закроєно дуже широко і це робилося спеціально».Під потужним пресом системи опинилися українські письменники. За ними стежили, працювала цензура. Відомий письменницький будинок «Слово» в Харкові перетворився на цілодобове спостереження за письменниками з боку інформаторів. Почалися арешти.​Микола Хвильовий, який вважався представником авангардизму в новій українській літературі, після арешту його друга Михайла Ялового не знайшов іншого вибору як застрелитись. Перед цим він проїхав сільською місцевістю, яка потерпала від голоду, і дійшов висновку, що голод був абсолютно штучним і метою його було «вирішити небезпечну українську проблему раз і назавжди».Паралельно почались гоніння на професора історії Михайла Грушевського, одного з провідних діячів доби УНР. Йому заборонили перебувати в Україні і він помер за загадкових обставин в російському Кисловодську в 1934 році., – пояснює професор Шаповал.«Це війна проти будь-яких спроб або згадок про українську незалежну державність, про події 1917–20 років. От так було окреслено завдання і все, що ми бачимо потім, воно цілком вписується в завдання, що його поставив Сталін в листі до Кагановича, в якому вказував перетворити Україну на «зразкову республіку», – пригадує Шаповал лист Сталіна від серпня 1932 року.», – пояснює Роман Сербин.Паралельно з репресивним тиском на інтелігенцію, відбувався і наступ на Церкву і духовенство.Слова «Церква», «Віра», «Господь» почали писатися з малої літери, а потім і взагалі зникали«Чому саме духовенство? Бо зміна ідеологем призвела до потреби знищення носіїв цих ідеологем. Духовенство в радянській країні не вписувалось в загальну ідеологему побудови комунізму і тих настроїв, які формулювалися партійним керівництвом. В умовах радянської влади духовенство стало тією силою, яка не тільки не сприймала нові постулати радянської влади, а намагалося нести в народ ідеї Господа, ідею Віри, ідею Церкви. А вони не були сумісними з підходами радянської влади. Самі слова «Церква», «Віра», «Господь» почали писатися з малої літери, потім і взагалі зникали або з’являлися лише в принижувальному контексті», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з історії релігії, доктор історичних наук Алла Киридон.Між 1931 та 1936 роками було зруйновано тисячі церков в Україні – три чверті від загальної кількості. Лише в Києві на початку 30-х було знищено майже 70 церков. У 1936 році в Україні служили лише в 1116 церквах, деякі області – Полтавська, Харківська, Луганська – мали по одній відритій церкві. А деякі – Донецька, Вінницька, Миколаївська – взагалі не мали жодної відкритої церкви.«Говорячи образно, куполи церков не вписувались в комуністичні горизонти», – каже професор Киридон.Але удар з боку режиму більшовиків був спрямований саме проти української церкви – зокрема Української автокефальної православної церкви, заснованої на початку 1920-х років.Були репресовані митрополит Василь Липківський та колишній прем’єр УНР і один із «батьків-засновників» УАПЦ Володимир Чехівський. Загалом в часи Голодомору було репресовано 10 тисяч священиків – причому, зазначають історики, часто під надуманими доносами з боку інформаторів ГПУ.«В 1930-х роках бачимо вже фізичне нищення духовенства. Йшлося не лише про нищення представників духовенства, а про нищення більшого виміру, ідеологеми… Система нищила все!» – каже професор Киридон.Комуністи хотіли повної монополії на душу і тіло людей.«Знаєте, якщо говорити про нищення інтелектуалів і церкви, то для комуністичного режиму це була боротьба за монополію на душі людей. Вони не бачили плюралістичного суспільства – це зрозуміло, ані поліфонічного суспільства, в якому лунають різні голоси. Але вони хотіли повної монополії на душу і тіло людей. І все це було частиною цієї боротьби», – пояснює Шаповал.Історики зауважують, що в часи Голодомору священики – особливо сільські – жили життям як і решта населення: голодали і животіли, подекуди жебракували, а репресії часто стосувались і дітей священиків або їхніх дружин., – пояснював Лемкін.«Бо якщо локалізувати проблему на тому, що лише вимирали селяни, в яких забирали хліб і всі інші продукти, наносили на «чорні дошки» і робили блокаду сіл – тоді ми не зрозуміємо чому в короткий момент все виявилось з такою жорстокою силою. Бо це була частина тієї лінії, яку вела влада», – зауважує в інтерв’ю професор Юрій Шаповал.А Алла Киридон додає: Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26962 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:45 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Голод, голодомор, геноцид.

Розставимо акценти. Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує! Голод, голодомор, геноцид.Розставимо акценти.Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує!

Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой. Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой. Schmit

Повідомлень: 693 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:47 Schmit написав: Козак-характерник написав: Голод, голодомор, геноцид.

Розставимо акценти. Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує! Голод, голодомор, геноцид.Розставимо акценти.Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує!

Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой. Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой.

++++++.... ++++++.... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8724 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:48 Schmit написав: Волгарь написав: По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.

Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года.

Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей)

ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ?

Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут По избам не знаю. А 28 лет назад РФ и Украина были в одинаковой ж (пардон). Только у России при нулевых ЗВР было еще 80 млрд. долларов внешнего госдолга СССР, принятого на себя за все СССР. На тот момент российская экономика была втрое больше украинской.Прошли годы. Экономика России ВДЕСЯТЕРО БОЛЬШЕ украинской. ЗВР Украины 18 млрд. долларов, РФ В ТРИДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Российский рубль на 70 коп обеспечен золотом. В РСФСР строилось в 3,5 раза больше жилья, чем в УССР, в РФ - В ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем на Украине. Объем розничной торговли в РСФСР был в 3,2 раза, а сумма банковских депозитов в 2,9 раза больше, чем в УССР, сейчас первый превышает этот показатель для Украины в 14, второй - в 24!!! раза. Госдолг РФ составляет 11% ее ВВП, госдолг Украины 60%, при этом внешний госдолг РФ на 1/3 меньше, чем в январе...1991-го года.Наконец, 28 лет назад соотношение населения республик было 2,85 к 1, стало (наличное население) ПЯТЬ К ОДНОМУ. Тогда же смертность в УССР была выше российской на 6% (11,4 против 10,8 на 1000), сейчас - на 62% (18,5 против 11,4 на 1000 жителей)ХВАТИТ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ? ЭТИ ЦИФРЫ, ПО-МОЕМУ ДАЮТ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС КТО И КЕМ УПРАВЛЯЕТ, НИ?Даю 10 к 1, что этот пост не провисит на форуме и 10-ти минут

Да, Москва, Питер, может еще Грозный жирно живут (впрочем не далеко они от Киева убежали). Да и то вся пирушка за счет варварского грабежа ресурсов порабощенных народов. Остальная поганушка местами в еще большей сраке, чем самая далекая украинская глубинка. Ничего, скоро народы Сибири поумнеют и перестанут кормить Москву. Да, Москва, Питер, может еще Грозный жирно живут (впрочем не далеко они от Киева убежали). Да и то вся пирушкапорабощенных народов. Остальная поганушка местами в еще большей сраке, чем самая далекая украинская глубинка. Ничего, скоро народы Сибири поумнеют и перестанут кормить Москву.

а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4261 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:54 Schmit написав: Козак-характерник написав: Голод, голодомор, геноцид.

Розставимо акценти. Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує! Голод, голодомор, геноцид.Розставимо акценти.Все давно вже розжували. Якщо не сліпий - побачить! Якщо не глухий - почує!

Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой. Голодомор и прочие репрессии - это была расплата украинского народа за то, что просрали свое государство в 20-е годы прошлого века, потому что такие как Козак Характерник хотели мира любой ценой.

Sad but true Sad but true "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3307 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:56 Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?...

Почитайте книгу Л.Д. Кучмы "Украина - не Россия" Почитайте книгу Л.Д. Кучмы "Украина - не Россия" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3307 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:59 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?...

Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".



pesikot меня опередил Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".pesikot меня опередил Schmit

Повідомлень: 693 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:10 Козак-характерник



С определением "геноцид" в отношении Голодомора соглашаюсь, но откровенное вранье в аргументы то зачем вставлять? Украинцев в руководстве СССР целенаправленно никто не уничтожал ни в одном из периодов в течение всех 70 лет. Более того, половина обвиненных СБУ в организации Голодомора - украинцы. Во время сталинских зверств под репрессии украинцев попадало пропорционально не больше, чем представителей других народов.



Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода... zРадио

Повідомлень: 3994 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:20 Schmit написав: Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?...

Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".



pesikot меня опередил Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".pesikot меня опередил

а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...



по каким показателям мы лучше России? а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...по каким показателям мы лучше России? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4261 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4470447144724473> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrein pesikot і 1 гістьМодератори: ТупУм