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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59
Тракторист написав:
а чем Украина принципиально отличается от России?...
Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.
Українці - землероби. Менталітет хліборобів. Осідле населення. До того ж автохтонне. Недарма ж українців вважають селянською нацією. Для українця головне - земля! З неї він завжди жив. Земля - це святе. А так як земля тут найкраща в світі, то завжди було багато тих, хто цю землю в них намагався відібрати на протязі всієї історії. Тому так важко тривав процес державотворення. Жодна з сусідніх держав не була зацікавлена в існуванні поруч такої багатої держави. Це був завжди ласий шматок здобичі, який кожний володар хотів загарбати. Особливо кочовики.
Різниця цих менталітетів і є тим головним, що відрізняє українця і москаля. І москаль, і українець мають коріння в Русі. Але українці - нація, що зберегла традиції Русі, а москалі - Золотої Орди. Два різних світогляди, хоча з однієї колиски.
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Українець же будує свою хату, на своїй землі! На чуже не зазіхає.
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18
zРадио написав:
Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода...
Так, солянка.
Я вже колись писав тут, що і самі росіяни постраждали від геноциду. Та й багато інших народів. Те, що було - інтернаціональна банда і мафія. Хоча там було багато евреїв. Це явище - іраціональне по суті, яке потребує вивчення і осмислення. Найкраще визначення - імперія Зла. Це якийсь диявольский замисел був. Недарма вони церкви нищили. Шкода, що самі росіяни, не хочуть визволення з цієї прірви зла. Вони навіть власної республіки не мають в федерації. Бездержавна нація. Цигани.
Всі поневолені народи з цієї імперії Зла повинні побачити правду, жахнутися цієї правди, розплакатися, покаятися і жити по заповідям Божим.
І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили. Єлей
Потік у черево чернече!
А ви, святиє предотечі,
По всьому світу розійшлись
І крихту хліба понесли
Царям убогим. Буде бите
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть
Ще не зачатиє царята…
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:31
Козак-характерник написав:
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.
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andrein
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33
Тракторист написав: Schmit написав: Тракторист написав:
а чем Украина принципиально отличается от России?...
Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".
pesikot меня опередил
а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...
по каким показателям мы лучше России?
1 Ми не кращі і не гірші - ми просто НЕ росія
2 З економіної політики
У нас відсутні газ і нафта , а тому ми не можемо бути близько економічно від росії і повторювати її економічні правила(напрямки розвитку)
3 З національної політики
Ми не заявляли про себе як основу якогось нОвОгО мІрА - ми просто хочемо в себе навести такий порядок,який буде відмінним від того що вважає порядком пуйло чи середньостатистичний виборець пуйла(а-ля дОбрИй цАрЬ)
Ми хочемо децентралізовано приймати економічні рішення, ми хуторяни-кулаки .а не великодержавні шовіністи.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33
Тракторист написав: Schmit написав: Тракторист написав:
а чем Украина принципиально отличается от России?...
Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".
pesikot меня опередил
а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...
по каким показателям мы лучше России?
Нет у нас такого, потому что, мы сопротивляемся против этого всего.
НО ты тянешь нас в РФ.
Вот и вся разница.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34
Тракторист написав:
по каким показателям мы лучше России?
дышать легче, прелести RU оценили крымчане , полностью вкусив все прелести матушки и ее законодательства. В большинстве мелочей там
- хуже
- уже
- дороже
и иные -же .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34
andrein написав: Козак-характерник написав:
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.
Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 01 лис, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:35
andrein написав: Козак-характерник написав:
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.
Є різниця
проситись в імперію
і простити допомоги тих в кого така ж віра від тих в кого віра інша...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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