Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4470447144724473 Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59 Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?...

Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.



Українці - землероби. Менталітет хліборобів. Осідле населення. До того ж автохтонне. Недарма ж українців вважають селянською нацією. Для українця головне - земля! З неї він завжди жив. Земля - це святе. А так як земля тут найкраща в світі, то завжди було багато тих, хто цю землю в них намагався відібрати на протязі всієї історії. Тому так важко тривав процес державотворення. Жодна з сусідніх держав не була зацікавлена в існуванні поруч такої багатої держави. Це був завжди ласий шматок здобичі, який кожний володар хотів загарбати. Особливо кочовики.



Різниця цих менталітетів і є тим головним, що відрізняє українця і москаля. І москаль, і українець мають коріння в Русі. Але українці - нація, що зберегла традиції Русі, а москалі - Золотої Орди. Два різних світогляди, хоча з однієї колиски.



Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.



Українець же будує свою хату, на своїй землі! На чуже не зазіхає.



У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля. Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.Українці - землероби. Менталітет хліборобів. Осідле населення. До того ж автохтонне. Недарма ж українців вважають селянською нацією. Для українця головне - земля! З неї він завжди жив. Земля - це святе. А так як земля тут найкраща в світі, то завжди було багато тих, хто цю землю в них намагався відібрати на протязі всієї історії. Тому так важко тривав процес державотворення. Жодна з сусідніх держав не була зацікавлена в існуванні поруч такої багатої держави. Це був завжди ласий шматок здобичі, який кожний володар хотів загарбати. Особливо кочовики.Різниця цих менталітетів і є тим головним, що відрізняє українця і москаля. І москаль, і українець мають коріння в Русі. Але українці - нація, що зберегла традиції Русі, а москалі - Золотої Орди. Два різних світогляди, хоча з однієї колиски.Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.Українець же будує свою хату, на своїй землі! На чуже не зазіхає.У чужому краюНе шукайте, не питайтеТого, що немаєІ на небі, а не тількоНа чужому полі.В своїй хаті своя й правда,І сила, і воля. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26962 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18 zРадио написав: Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода... Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода...

Так, солянка. Я вже колись писав тут, що і самі росіяни постраждали від геноциду. Та й багато інших народів. Те, що було - інтернаціональна банда і мафія. Хоча там було багато евреїв. Це явище - іраціональне по суті, яке потребує вивчення і осмислення. Найкраще визначення - імперія Зла. Це якийсь диявольский замисел був. Недарма вони церкви нищили. Шкода, що самі росіяни, не хочуть визволення з цієї прірви зла. Вони навіть власної республіки не мають в федерації. Бездержавна нація. Цигани. Всі поневолені народи з цієї імперії Зла повинні побачити правду, жахнутися цієї правди, розплакатися, покаятися і жити по заповідям Божим.



І Архімед, і Галілей

Вина й не бачили. Єлей

Потік у черево чернече!

А ви, святиє предотечі,

По всьому світу розійшлись

І крихту хліба понесли

Царям убогим. Буде бите

Царями сіянеє жито!

А люде виростуть. Умруть

Ще не зачатиє царята…

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі. Так, солянка.Я вже колись писав тут, що і самі росіяни постраждали від геноциду. Та й багато інших народів. Те, що було - інтернаціональна банда і мафія. Хоча там було багато евреїв. Це явище - іраціональне по суті, яке потребує вивчення і осмислення. Найкраще визначення - імперія Зла. Це якийсь диявольский замисел був. Недарма вони церкви нищили. Шкода, що самі росіяни, не хочуть визволення з цієї прірви зла. Вони навіть власної республіки не мають в федерації. Бездержавна нація. Цигани.Всі поневолені народи з цієї імперії Зла повинні побачити правду, жахнутися цієї правди, розплакатися, покаятися і жити по заповідям Божим.І Архімед, і ГалілейВина й не бачили. ЄлейПотік у черево чернече!А ви, святиє предотечі,По всьому світу розійшлисьІ крихту хліба понеслиЦарям убогим. Буде битеЦарями сіянеє жито!А люде виростуть. УмрутьЩе не зачатиє царята…І на оновленій земліВрага не буде, супостата,А буде син, і буде мати,І будуть люде на землі. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26962 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:31 Козак-характерник написав:

Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.





Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. andrein Повідомлень: 393 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33 Тракторист написав: Schmit написав: Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?... Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".

pesikot меня опередил Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".pesikot меня опередил а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...

по каким показателям мы лучше России? а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...по каким показателям мы лучше России? 1 Ми не кращі і не гірші - ми просто НЕ росія

2 З економіної політики

У нас відсутні газ і нафта , а тому ми не можемо бути близько економічно від росії і повторювати її економічні правила(напрямки розвитку)

3 З національної політики

Ми не заявляли про себе як основу якогось нОвОгО мІрА - ми просто хочемо в себе навести такий порядок,який буде відмінним від того що вважає порядком пуйло чи середньостатистичний виборець пуйла(а-ля дОбрИй цАрЬ)

Ми хочемо децентралізовано приймати економічні рішення, ми хуторяни-кулаки .а не великодержавні шовіністи. 1 Ми не кращі і не гірші - ми просто НЕ росія2 З економіної політикиУ нас відсутні газ і нафта , а тому ми не можемо бути близько економічно від росії і повторювати її економічні правила(напрямки розвитку)3 З національної політикиМи не заявляли про себе як основу якогось нОвОгО мІрА - ми просто хочемо в себе навести такий порядок,який буде відмінним від того що вважає порядком пуйло чи середньостатистичний виборець пуйла(а-ля дОбрИй цАрЬ)Ми хочемо децентралізовано приймати економічні рішення, ми хуторяни-кулаки .а не великодержавні шовіністи. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21568 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33 Тракторист написав: Schmit написав: Тракторист написав: а чем Украина принципиально отличается от России?... а чем Украина принципиально отличается от России?...

Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".



pesikot меня опередил Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".pesikot меня опередил

а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...



по каким показателям мы лучше России? а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...по каким показателям мы лучше России?

Нет у нас такого, потому что, мы сопротивляемся против этого всего.

НО ты тянешь нас в РФ.

Вот и вся разница. Нет у нас такого, потому что, мы сопротивляемся против этого всего.НО ты тянешь нас в РФ.Вот и вся разница. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3307 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: по каким показателям мы лучше России? по каким показателям мы лучше России?



дышать легче, прелести RU оценили крымчане , полностью вкусив все прелести матушки и ее законодательства. В большинстве мелочей там

- хуже

- уже

- дороже

и иные -же . дышать легче, прелести RU оценили крымчане , полностью вкусив все прелести матушки и ее законодательства. В большинстве мелочей там- хуже- уже- дорожеи иные -же . Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3113 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34 andrein написав: Козак-характерник написав:

Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.





Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.



Ой Богдане!



Нерозумний сину!



Подивись тепер на матір,



На свою Вкраїну,



Що, колишучи, співала



Про свою недолю,



Що, співаючи, ридала,



Виглядала волю.



Ой Богдане, Богданочку,



Якби була знала,



У колисці б задушила,



Під серцем приспала.



Степи мої запродані



Жидові, німоті,



Сини мої на чужині,



На чужій роботі.



Дніпро, брат мій, висихає,



Мене покидає,



І могили мої милі



Москаль розриває...



Нехай риє, розкопує,



Не своє шукає,



А тим часом перевертні



Нехай підростають



Та поможуть москалеві



Господарювати,



Та з матері полатану



Сорочку знімати.



Помагайте, недолюдки,



Матір катувати. Ой Богдане!Нерозумний сину!Подивись тепер на матір,На свою Вкраїну,Що, колишучи, співалаПро свою недолю,Що, співаючи, ридала,Виглядала волю.Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.Степи мої запроданіЖидові, німоті,Сини мої на чужині,На чужій роботі.Дніпро, брат мій, висихає,Мене покидає,І могили мої миліМоскаль розриває...Нехай риє, розкопує,Не своє шукає,А тим часом перевертніНехай підростаютьТа поможуть москалевіГосподарювати,Та з матері полатануСорочку знімати.Помагайте, недолюдки,Матір катувати. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 лис, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26962 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:35 andrein написав: Козак-характерник написав: Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії. Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії. Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. Є різниця

проситись в імперію

і простити допомоги тих в кого така ж віра від тих в кого віра інша... Є різницяпроситись в імперіюі простити допомоги тих в кого така ж віра від тих в кого віра інша... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21568 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4470447144724473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrein pesikot і 2 гостейМодератори: ТупУм