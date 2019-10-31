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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4470447144724473
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59

  Тракторист написав:а чем Украина принципиально отличается от России?...

Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.

Українці - землероби. Менталітет хліборобів. Осідле населення. До того ж автохтонне. Недарма ж українців вважають селянською нацією. Для українця головне - земля! З неї він завжди жив. Земля - це святе. А так як земля тут найкраща в світі, то завжди було багато тих, хто цю землю в них намагався відібрати на протязі всієї історії. Тому так важко тривав процес державотворення. Жодна з сусідніх держав не була зацікавлена в існуванні поруч такої багатої держави. Це був завжди ласий шматок здобичі, який кожний володар хотів загарбати. Особливо кочовики. :P

Різниця цих менталітетів і є тим головним, що відрізняє українця і москаля. І москаль, і українець мають коріння в Русі. Але українці - нація, що зберегла традиції Русі, а москалі - Золотої Орди. Два різних світогляди, хоча з однієї колиски.

Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.

Українець же будує свою хату, на своїй землі! На чуже не зазіхає.

У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18

  zРадио написав:Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода...

Так, солянка. :P Я вже колись писав тут, що і самі росіяни постраждали від геноциду. Та й багато інших народів. Те, що було - інтернаціональна банда і мафія. Хоча там було багато евреїв. Це явище - іраціональне по суті, яке потребує вивчення і осмислення. Найкраще визначення - імперія Зла. Це якийсь диявольский замисел був. Недарма вони церкви нищили. Шкода, що самі росіяни, не хочуть визволення з цієї прірви зла. Вони навіть власної республіки не мають в федерації. Бездержавна нація. Цигани. :P Всі поневолені народи з цієї імперії Зла повинні побачити правду, жахнутися цієї правди, розплакатися, покаятися і жити по заповідям Божим.

І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили. Єлей
Потік у черево чернече!
А ви, святиє предотечі,
По всьому світу розійшлись
І крихту хліба понесли
Царям убогим. Буде бите
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть
Ще не зачатиє царята…
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:31

  Козак-характерник написав:

Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.


Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33

  Тракторист написав:
  Schmit написав:
  Тракторист написав:а чем Украина принципиально отличается от России?...
Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".
pesikot меня опередил
а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...
по каким показателям мы лучше России?
1 Ми не кращі і не гірші - ми просто НЕ росія
2 З економіної політики
У нас відсутні газ і нафта , а тому ми не можемо бути близько економічно від росії і повторювати її економічні правила(напрямки розвитку)
3 З національної політики
Ми не заявляли про себе як основу якогось нОвОгО мІрА - ми просто хочемо в себе навести такий порядок,який буде відмінним від того що вважає порядком пуйло чи середньостатистичний виборець пуйла(а-ля дОбрИй цАрЬ)
Ми хочемо децентралізовано приймати економічні рішення, ми хуторяни-кулаки .а не великодержавні шовіністи.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:33

  Тракторист написав:
  Schmit написав:
  Тракторист написав:а чем Украина принципиально отличается от России?...

Ну книгу Кучмы почитайте для начала "Україна — не Росія".

pesikot меня опередил

а что в Украине нет варварского разграбления ресурсов и ограбления народа? или может быть у нас страна живёт в сответствии с законами и уважением прав и свобод граждан?...

по каким показателям мы лучше России?

Нет у нас такого, потому что, мы сопротивляемся против этого всего.
НО ты тянешь нас в РФ.
Вот и вся разница.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:по каким показателям мы лучше России?


дышать легче, прелести RU оценили крымчане , полностью вкусив все прелести матушки и ее законодательства. В большинстве мелочей там
- хуже
- уже
- дороже
и иные -же .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34

  andrein написав:
  Козак-характерник написав:

Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.


Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. :)


Ой Богдане!

Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,

На свою Вкраїну,

Що, колишучи, співала

Про свою недолю,

Що, співаючи, ридала,

Виглядала волю.

Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 лис, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:35

  andrein написав:
  Козак-характерник написав:Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. :)
Є різниця
проситись в імперію
і простити допомоги тих в кого така ж віра від тих в кого віра інша...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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