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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59
Тракторист написав:
а чем Украина принципиально отличается от России?...
Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.
Українці - землероби. Менталітет хліборобів. Осідле населення. До того ж автохтонне. Недарма ж українців вважають селянською нацією. Для українця головне - земля! З неї він завжди жив. Земля - це святе. А так як земля тут найкраща в світі, то завжди було багато тих, хто цю землю в них намагався відібрати на протязі всієї історії. Тому так важко тривав процес державотворення. Жодна з сусідніх держав не була зацікавлена в існуванні поруч такої багатої держави. Це був завжди ласий шматок здобичі, який кожний володар хотів загарбати. Особливо кочовики.
Різниця цих менталітетів і є тим головним, що відрізняє українця і москаля. І москаль, і українець мають коріння в Русі. Але українці - нація, що зберегла традиції Русі, а москалі - Золотої Орди. Два різних світогляди, хоча з однієї колиски.
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Українець же будує свою хату, на своїй землі! На чуже не зазіхає.
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:18
zРадио написав:
Голодомор был, геноцид был, но притянуть к ответственности за это преступление народ/нацию/этнос невозможно. Руководство СССР - это солянка сборная. Обвинить можно разве что страну - РФ на правах преемницы СССР. Но это сегодня как с гуся вода...
Так, солянка.
Я вже колись писав тут, що і самі росіяни постраждали від геноциду. Та й багато інших народів. Те, що було - інтернаціональна банда і мафія. Хоча там було багато евреїв. Це явище - іраціональне по суті, яке потребує вивчення і осмислення. Найкраще визначення - імперія Зла. Це якийсь диявольский замисел був. Недарма вони церкви нищили. Шкода, що самі росіяни, не хочуть визволення з цієї прірви зла. Вони навіть власної республіки не мають в федерації. Бездержавна нація. Цигани.
Всі поневолені народи з цієї імперії Зла повинні побачити правду, жахнутися цієї правди, розплакатися, покаятися і жити по заповідям Божим.
І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили. Єлей
Потік у черево чернече!
А ви, святиє предотечі,
По всьому світу розійшлись
І крихту хліба понесли
Царям убогим. Буде бите
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть
Ще не зачатиє царята…
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:31
Козак-характерник написав:
Тому москалі розуміють, що для того, щоб будувати імперію, їм життєво необхідно загарбати Україну, як колиску православ'я, витоків державності, культури і духовності. Привласнити собі чужу історію, знищити ідентичність українців. Без України немає Російської імперії.
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком .
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andrein
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