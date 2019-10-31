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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:52

  Козак-характерник написав:Недарма вони церкви нищили.


Ерунда. А точнее - таргетированная реклама церкви :mrgreen:

На самом деле как раз все хорошее, что было в СССР, основано на атеистическом начале.

За 50 лет из неграмотных мракобесов в космическое первенство - это дорогого стоит.

Просто отход от религии опередил время - юридические основы гуманизма были заложены на 30 лет позднее появления СССР, уже после ВМВ. В этом и нужно искать предпосылки преступлений против человечества первых 2-х десятилетий - на момент совершения они таковыми не казались.

Что касается послевоенного периода, то, разумеется, никакой "империей зла" СССР не был. Это пропагандистский штамп в идеологической борьбе. Мораль того времени лишь в современном представлении чудовищна. Для своего же времени - повсеместная норма.

Порохоботы любят троллить подобные сравнения еще одной пропагандистской уловкой "а у вас негров линчуют", но ведь это абсолютная правда, что в 60-х в половине штатов США черных даже в автобусы для белых не пускали, не говоря уже о возможности использования избирательного права...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 01 лис, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:55

Туристи знаходять в Карпатах старий ОУНівський схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:
– Слава Ісу. Ну, які новини?
– Та війна, діду.
– Із ким воюємо?
– З москвою.
– А де саме воюємо?
– На Донбасі.
– Ну що... Нормально так хлопці просунулися...
Не моє - але має право на розгляд ,для того щоб зрозуміти в контексті історії а не сьогодення
Ми перемагаємо чи програємо.
В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:07

  budivelnik написав:Ми перемагаємо чи програємо.

Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України

Оце вже інше діло! :P А то "лугандон", ОРДЛО... :lol: Перемога - коли срачу всередині немає. І чітке усвідомлення єдності. Від східних до західних кордонів єдиної держави - Україна!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 лис, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:07

  budivelnik написав:В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України


Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:08

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.



Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:11

  zРадио написав:
  budivelnik написав:В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України


Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...

Ще провідник ОУН Степан Бандера казав: “Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:11

  Goodman написав:
  Тракторист написав:по каким показателям мы лучше России?


дышать легче, прелести RU оценили крымчане , полностью вкусив все прелести матушки и ее законодательства. В большинстве мелочей там
- хуже
- уже
- дороже
и иные -же .

это всё эмоция, а что конкретно?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:12

  Козак-характерник написав:Перемога - коли срачу всередині немає. І чітке усвідомлення єдності. Від східних до західних кордонів єдиної держави - Україна!


Согласен. Только где вы это прочитали в комментарии будивельника, отдающем ксенофобией и сепаратизмом?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:15

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Перемога - коли срачу всередині немає. І чітке усвідомлення єдності. Від східних до західних кордонів єдиної держави - Україна!


Согласен. Только где вы это прочитали в комментарии будивельника, отдающем ксенофобией и сепаратизмом?

Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє? :P Нехай розтлумачить детальніше тоді.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:21

  Козак-характерник написав:Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє? :P Нехай розтлумачить детальніше тоді.


Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.
zРадио
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