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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4473447444754476>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.

Він має на увазі перемогу Чорновола, на виборах, у трьох областях. Референдум, в основі своїй, був голосуванням за тодішю і майбутню халяву, як і голосування за Зеленського, зараз. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:27

  lapay написав:
  Тракторист написав:активисты всегда местные и по прошествию многих лет ничего не меняется...

А хіба це щось змінює? Колективізацію, у всіх народів, проводила місцева біднота, з присланим активом, якщо вона буксувала. Якщо були повстання, то присилали армію.


Еще как меняет.
Ведь получается что как минимум эту социальную группу - бедноту- никто не морил голодом хоть они и были теми же украинцами.
Сравнение с юденратами в гетто или капо в концлагерях на которые сейчас начнут указывать пальцами не проходит.
И в гетто, и в концлагерях евреи оказались не по своей воле - их туда загнали.
А кто гнал бедноту из одного села ходить разорять соседей, мифические активы ?
Или у них за спинами заградотряды стояли которые расстреливали бы в случае отказа искать спрятанное зерно?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:33

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Файне місто Тернопіль


Згоден
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:33

  Козак-характерник написав:Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.


Откуда такие "свежие" мысли?
Когда это русские последний раз кочевали? А волжские булгары которых татарами зовут?
Да и у кочевых народов ,о которых вы явно понятия не имеете,ареал кочевий очень четко закреплен за каждым родом или джузом у казахов.Его нарушение чревато самыми серьезными последствиями вплоть до войн.
Все империи имеют потребность расширяться.
Надеюсь ,англичан из Британской империи над которой триста лет не заходило солнце вы к кочевникам не относите?
А римляне где кочевали или французы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:35

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє? :P Нехай розтлумачить детальніше тоді.


Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.

стоит отметить что тогдашний референдум не полностью соответствовал действующему на тот момент законодательству...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:38

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Файне місто Тернопіль


Згоден


А то, что в мае и сейчас стоят разные люди до корреспондентов zik не дошло не говоря о количестве присутствующих ?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39

  lapay написав:
  zРадио написав:Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.

Він має на увазі перемогу Чорновола, на виборах, у трьох областях. Референдум, в основі своїй, був голосуванням за тодішю і майбутню халяву, як і голосування за Зеленського, зараз. :)


Соответствено, я предположил правильно - все 28 лет в головах будивельников (сделаем это имя нарицательным - оно явно заслужило :mrgreen:) происходит борьба со своими же. В 1991-м "они" были только на Западе, в 2004-м - уже в Киеве, сегодня - на Востоке...

То есть существуют некие "мы" и "они", и все это в пределах Украины! В сумасшедший дом нужно определять подобных разжигателей, это даже недостойно юридической оценки...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:46

  Тракторист написав:стоит отметить что тогдашний референдум не полностью соответствовал действующему на тот момент законодательству...


И не мог - при распаде государств неминуемо наступает юридический вакуум. Для меня это не аргумент. Гораздо печальнее это то, что с 1991-го по 2013-й поддержка независимости Украины среди крымчан и дончан падала. Власти видели это, видели раздачу паспортов РФ, и палец о палец не стукнули. Причем все одинаково - и овощи, и люби друзи, и "самородки" 90-х...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:47

  zРадио написав:
  budivelnik написав:В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України


Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...
Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казав Libo х..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 01 лис, 2019 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:49

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А кто гнал бедноту из одного села ходить разорять соседей, мифические активы ?
Или у них за спинами заградотряды стояли которые расстреливали бы в случае отказа искать спрятанное зерно?

Ну так, євреїв, на землі, було 6%, але навіть по них прокотилось червоне колесо.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/09/26/56636/

За даними перепису 1926 р., в УРСР мешкали 1 574 428 євреїв (5,4% загального населення), а в Криму - 45 922. У 1937 р. ці цифри складали відповідно 1 470 484 (5,2% загального населення УРСР) і 60 857 (5,8% населення Криму).

За 10 років єврейське населення УРСР зменшилося на 104 тис.осіб, або на 6,6% (для порівняння, українське населення за ці роки зменшилось на 4,3%).

Таке зменшення чисельності пояснювали голодом, який на початку 1930-х рр. спустошив українське село, а отже й єврейські містечка, а також значним виїздом євреїв до міст і великих промислових центрів, де вони швидко припиняли вживати їдиш, хоча він вважався рідною мовою для близько 40% міського єврейського населення, 36% у Криму і набагато більшої кількості в західному регіоні: 81% - у Кам'янець-Подільському районі, 73% - у Вінницькій області, 71% - у Житомирі. Попри цей усе ще високий відсоток на 1939 р., традиційна єврейська культура швидко зникала.
...
Основні єврейські господарства постали в Україні й Криму. Сільське населення України неприязно поставилося до поселення "чужинців, які займали землі, що їм не належать". До певної міри таку думку поділяла Рада народних комісарів України, вважаючи, що з огляду на нестачу землі в Україні доцільно було б надавати українським євреям наділи на Кавказі, в Криму і навіть на Далекому Сході, в Біробіджані.

Наприкінці 1920-х рр. в сільському господарстві були зайняті 100 тис. українських євреїв. Прискорення процесу колективізації сільських господарств і жорстоке вилучення продовольчих продуктів призвели до нищівного голоду, який торкнувся всієї України. Невдовзі єврейські сільськогосподарські поселення було ліквідовано. У 1938 р. "Джойнт" припинив надавати фінансову й матеріальну допомогу.

Життя євреїв у 1920-1930-ті рр., зокрема, громадське життя й культуру, характеризує перехід від надії, що живилася радянською утопією, до розчарування, а далі й до відчаю. Після революції й громадянської війни Ленін і більшовицька комуністична партія відкинули на певний час гасла із закликами до боротьби з буржуазним націоналізмом.
...
Залучення до керівних органів місцевих кадрів, які добре знали мову і звичаї населення, сприяло масовому напливу євреїв у державні органи.Після звільнення чиновників, що прихильно ставилися до царського режиму, або після їхнього зникнення у вирі революції багато посад часто обіймали євреї, культурний рівень яких, у цілому, був вищий, ніж у решти радянського народу. У 1923 р. частка євреїв у народних комісаріатах України становила 26%, росіян - 47% і українців - 12%.
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