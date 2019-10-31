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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:56
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє?
Нехай розтлумачить детальніше тоді.
Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.
В областях так, але в окремих головах...
Це не залежно від області локації цієї голови.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:03
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: budivelnik написав:
В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України
Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...
Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казав Libo
х..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра".
Так он не о сейчас пишет - он все 28 лет, судя по тексту, ведет внутреннюю борьбу.
К слову, из армовира только армия действительно влияет на обороноспособность. Язык вряд ли от чего то защищает - американских колонистов английский не предостерег от создания собственного государства. С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат. Стамбул сейчас задруживается с Москвой, и кто знает, какую политику будет навязывать ПЦУ Варфоломей...
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:06
shapo написав: Козак-характерник написав:
Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.
Откуда такие "свежие" мысли?
Когда это русские последний раз кочевали? А волжские булгары которых татарами зовут?
Да и у кочевых народов ,о которых вы явно понятия не имеете,ареал кочевий очень четко закреплен за каждым родом или джузом у казахов.Его нарушение чревато самыми серьезными последствиями вплоть до войн.
Все империи имеют потребность расширяться.
Надеюсь ,англичан из Британской империи над которой триста лет не заходило солнце вы к кочевникам не относите?
А римляне где кочевали или французы?
Орда кочувала. А москалі перейняли багато чого від Орди. Тобто її ментальні спадкоємці. Менталітет формується під впливом багатьох чинників, не лише спосіб господарюваннято визначає. Але менталітет москалів та й генетика в багато чому, сформовані під впливом Орди.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07
zРадио написав: Тракторист написав:
стоит отметить что тогдашний референдум не полностью соответствовал действующему на тот момент законодательству...
И не мог - при распаде государств неминуемо наступает юридический вакуум. Для меня это не аргумент. Гораздо печальнее это то, что с 1991-го по 2013-й поддержка независимости Украины среди крымчан и дончан падала. Власти видели это, видели раздачу паспортов РФ, и палец о палец не стукнули. Причем все одинаково - и овощи, и люби друзи, и "самородки" 90-х...
насчёт юридического вакуума я с вами не могу согласиться на 100%, так как действующее на тот момент законодательство не препятствовало выходу из состава СССР, но с соблюдением определённых процедур, но украинцы почему-то всегда спешат и не соблюдают юридические процедуры, а это рано или поздно приведёт к проблемам - 1991, 2004, 2014...
что касается крымчан и дончан, то если вы посмотрите целиком видео, которое я вставил выше, то увидите определённые закономерности по этим регионам. кроме того необходимых 2/3 от числа избирателей не было также в харьковской и одесской областях, но на это решили не обращать внимания...
что касается раздачи паспортов РФ, то последнюю с юридической точки зрения не в чем упрекнуть. кроме того почему-то никто не замечает как в западных областях раздаются паспорта Румынии, Венгрии и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07
Тракторист написав:
по каким показателям мы лучше России?
Еволюційно людство розвивається у всьому Світі, так от українська нація інтелектуально випередила російський затхлий скот(суспільство), який живе ще до сих пір минулим століттям, бо програма еліти ерефії дає можливість розвитку стільки, скільки потрібно, щоб населення залишалося керованим скотом. Так гадаю зрозуміло, чи теж скот?
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