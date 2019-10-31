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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4473447444754476 Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:56 zРадио написав: Козак-характерник написав: Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє? Нехай розтлумачить детальніше тоді. Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє?Нехай розтлумачить детальніше тоді.



Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х. Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.

В областях так, але в окремих головах... Це не залежно від області локації цієї голови. В областях так, але в окремих головах...Це не залежно від області локації цієї голови. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26968 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:03 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: budivelnik написав: В 1991 ми перемоггли в трьох областях

В 2004 нас було 50 на 50%

Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України В 1991 ми перемоггли в трьох областяхВ 2004 нас було 50 на 50%Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України



Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь... Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь... Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казав Libo х..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра". Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казавх..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра".



Так он не о сейчас пишет - он все 28 лет, судя по тексту, ведет внутреннюю борьбу.



К слову, из армовира только армия действительно влияет на обороноспособность. Язык вряд ли от чего то защищает - американских колонистов английский не предостерег от создания собственного государства. С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат. Стамбул сейчас задруживается с Москвой, и кто знает, какую политику будет навязывать ПЦУ Варфоломей... Так он не о сейчас пишет - он все 28 лет, судя по тексту, ведет внутреннюю борьбу.К слову, из армовира только армия действительно влияет на обороноспособность. Язык вряд ли от чего то защищает - американских колонистов английский не предостерег от создания собственного государства. С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат. Стамбул сейчас задруживается с Москвой, и кто знает, какую политику будет навязывать ПЦУ Варфоломей... zРадио

Повідомлень: 4001 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:06 shapo написав: Козак-характерник написав: Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася. Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.



Откуда такие "свежие" мысли?

Когда это русские последний раз кочевали? А волжские булгары которых татарами зовут?

Да и у кочевых народов ,о которых вы явно понятия не имеете,ареал кочевий очень четко закреплен за каждым родом или джузом у казахов.Его нарушение чревато самыми серьезными последствиями вплоть до войн.

Все империи имеют потребность расширяться.

Надеюсь ,англичан из Британской империи над которой триста лет не заходило солнце вы к кочевникам не относите?

А римляне где кочевали или французы? Откуда такие "свежие" мысли?Когда это русские последний раз кочевали? А волжские булгары которых татарами зовут?Да и у кочевых народов ,о которых вы явно понятия не имеете,ареал кочевий очень четко закреплен за каждым родом или джузом у казахов.Его нарушение чревато самыми серьезными последствиями вплоть до войн.Все империи имеют потребность расширяться.Надеюсь ,англичан из Британской империи над которой триста лет не заходило солнце вы к кочевникам не относите?А римляне где кочевали или французы?

Орда кочувала. А москалі перейняли багато чого від Орди. Тобто її ментальні спадкоємці. Менталітет формується під впливом багатьох чинників, не лише спосіб господарюваннято визначає. Але менталітет москалів та й генетика в багато чому, сформовані під впливом Орди. Орда кочувала. А москалі перейняли багато чого від Орди. Тобто її ментальні спадкоємці. Менталітет формується під впливом багатьох чинників, не лише спосіб господарюваннято визначає. Але менталітет москалів та й генетика в багато чому, сформовані під впливом Орди. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26968 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07 zРадио написав: Тракторист написав: стоит отметить что тогдашний референдум не полностью соответствовал действующему на тот момент законодательству...

стоит отметить что тогдашний референдум не полностью соответствовал действующему на тот момент законодательству...



И не мог - при распаде государств неминуемо наступает юридический вакуум. Для меня это не аргумент. Гораздо печальнее это то, что с 1991-го по 2013-й поддержка независимости Украины среди крымчан и дончан падала. Власти видели это, видели раздачу паспортов РФ, и палец о палец не стукнули. Причем все одинаково - и овощи, и люби друзи, и "самородки" 90-х... И не мог - при распаде государств неминуемо наступает юридический вакуум. Для меня это не аргумент. Гораздо печальнее это то, что с 1991-го по 2013-й поддержка независимости Украины среди крымчан и дончан падала. Власти видели это, видели раздачу паспортов РФ, и палец о палец не стукнули. Причем все одинаково - и овощи, и люби друзи, и "самородки" 90-х...

насчёт юридического вакуума я с вами не могу согласиться на 100%, так как действующее на тот момент законодательство не препятствовало выходу из состава СССР, но с соблюдением определённых процедур, но украинцы почему-то всегда спешат и не соблюдают юридические процедуры, а это рано или поздно приведёт к проблемам - 1991, 2004, 2014...



что касается крымчан и дончан, то если вы посмотрите целиком видео, которое я вставил выше, то увидите определённые закономерности по этим регионам. кроме того необходимых 2/3 от числа избирателей не было также в харьковской и одесской областях, но на это решили не обращать внимания...



что касается раздачи паспортов РФ, то последнюю с юридической точки зрения не в чем упрекнуть. кроме того почему-то никто не замечает как в западных областях раздаются паспорта Румынии, Венгрии и т.д. насчёт юридического вакуума я с вами не могу согласиться на 100%, так как действующее на тот момент законодательство не препятствовало выходу из состава СССР, но с соблюдением определённых процедур, но украинцы почему-то всегда спешат и не соблюдают юридические процедуры, а это рано или поздно приведёт к проблемам - 1991, 2004, 2014...что касается крымчан и дончан, то если вы посмотрите целиком видео, которое я вставил выше, то увидите определённые закономерности по этим регионам. кроме того необходимых 2/3 от числа избирателей не было также в харьковской и одесской областях, но на это решили не обращать внимания...что касается раздачи паспортов РФ, то последнюю с юридической точки зрения не в чем упрекнуть. кроме того почему-то никто не замечает как в западных областях раздаются паспорта Румынии, Венгрии и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4265 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: по каким показателям мы лучше России? по каким показателям мы лучше России? Еволюційно людство розвивається у всьому Світі, так от українська нація інтелектуально випередила російський затхлий скот(суспільство), який живе ще до сих пір минулим століттям, бо програма еліти ерефії дає можливість розвитку стільки, скільки потрібно, щоб населення залишалося керованим скотом. Так гадаю зрозуміло, чи теж скот? Еволюційно людство розвивається у всьому Світі, так от українська нація інтелектуально випередила російський затхлий скот(суспільство), який живе ще до сих пір минулим століттям, бо програма еліти ерефії дає можливість розвитку стільки, скільки потрібно, щоб населення залишалося керованим скотом. Так гадаю зрозуміло, чи теж скот? Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2432 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4473447444754476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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