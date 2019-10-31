Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:03

Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: budivelnik написав: В 1991 ми перемоггли в трьох областях

В 2004 нас було 50 на 50%

Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України В 1991 ми перемоггли в трьох областяхВ 2004 нас було 50 на 50%Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України



Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь... Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь... Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казав Libo х..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра". Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казавх..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра".

Так он не о сейчас пишет - он все 28 лет, судя по тексту, ведет внутреннюю борьбу.К слову, из армовира только армия действительно влияет на обороноспособность. Язык вряд ли от чего то защищает - американских колонистов английский не предостерег от создания собственного государства. С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат. Стамбул сейчас задруживается с Москвой, и кто знает, какую политику будет навязывать ПЦУ Варфоломей...