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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:03
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: budivelnik написав:
В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України
Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...
Нічого він не розпалює, або ти українець, або як казав Libo
х..вий ти українець, визначається по реакції на допис, бо зараз часи такі настали, головне - "Армія, мова, віра".
Так он не о сейчас пишет - он все 28 лет, судя по тексту, ведет внутреннюю борьбу.
К слову, из армовира только армия действительно влияет на обороноспособность. Язык вряд ли от чего то защищает - американских колонистов английский не предостерег от создания собственного государства. С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат. Стамбул сейчас задруживается с Москвой, и кто знает, какую политику будет навязывать ПЦУ Варфоломей...
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:06
shapo написав: Козак-характерник написав:
Москалі - це уламок Орди, тобто кочовики. Менталітет кочовиків, що прагнуть завжди нових пасовищ. Тому і маніакальне намагання розширити територію, створити величезну імперію. Більшість навіть того усвідомити з них цього не може. Це в підсвідомості. Земля не була чимось святим, лише як пасовище розглядалася.
Откуда такие "свежие" мысли?
Когда это русские последний раз кочевали? А волжские булгары которых татарами зовут?
Да и у кочевых народов ,о которых вы явно понятия не имеете,ареал кочевий очень четко закреплен за каждым родом или джузом у казахов.Его нарушение чревато самыми серьезными последствиями вплоть до войн.
Все империи имеют потребность расширяться.
Надеюсь ,англичан из Британской империи над которой триста лет не заходило солнце вы к кочевникам не относите?
А римляне где кочевали или французы?
Орда кочувала. А москалі перейняли багато чого від Орди. Тобто її ментальні спадкоємці. Менталітет формується під впливом багатьох чинників, не лише спосіб господарюваннято визначає. Але менталітет москалів та й генетика в багато чому, сформовані під впливом Орди.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07
Тракторист написав:
по каким показателям мы лучше России?
Еволюційно людство розвивається у всьому Світі, так от українська нація інтелектуально випередила російський затхлий скот(суспільство), який живе ще до сих пір минулим століттям, бо програма еліти ерефії дає можливість розвитку стільки, скільки потрібно, щоб населення залишалося керованим скотом. Так гадаю зрозуміло, чи теж скот?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:16
Тракторист написав:
что касается раздачи паспортов РФ, то последнюю с юридической точки зрения не в чем упрекнуть. кроме того почему-то никто не замечает как в западных областях раздаются паспорта Румынии, Венгрии и т.д
Он як, протиставити країни які не воюють з Україною і країну, яка окупувала частину території і спонсорує терористів. Різницю відчутно? Чи дебіла будемо вмикати.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:18
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати, навішувати ярлики.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:27
Козак-характерник написав:
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Козак, поки ти будеш думати толерантно вистрилити тобі,чи ні в бандита, то тебе вб"ють і ти вже програв життя, тільки життя Країни. Так гадаю більш зрозуміло, бо мати справу з самою підлою Ордою в Світі, то твою толерантність треба сховати далеко в дупу, а порох навпаки тримати сухим.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32
zРадио написав:
Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат.
Совершенно не полноценный. Потому что неканонический. УПЦ КП не признана ни одной канонической православной церковью в мире.
По свидетельству митрополита Сасимского Геннадия (Лимуриса), члена Синода и представителя Константинопольского патриархата во ВСЦ (2015), «в нашей Церкви мы не называем Киевский патриархат Киевским патриархатом. Мы называем их раскольниками, чтобы не было впечатления, что мы их признаем. Они могут себя называть, как хотят, но их не признаёт ни одна Церковь».
Перед вручением томоса был аннулирован акт о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату 1686 года. Поэтому статус ПЦУ и был понижен до домосковского уровня.
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AlexxK
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:33
Тракторист написав:
насчёт юридического вакуума я с вами не могу согласиться на 100%, так как действующее на тот момент законодательство не препятствовало выходу из состава СССР, но с соблюдением определённых процедур, но украинцы почему-то всегда спешат и не соблюдают юридические процедуры, а это рано или поздно приведёт к проблемам - 1991, 2004, 2014...
Не вижу никаких юридических проблем с "поспешным" объявлением независимости в 1991-м. Наоборот - окно возможностей было небольшим, нужно было оперативно им воспользоваться. Поспешили разве что с принятием решения о сдаче ядерного оружия. Пусть бы у нас осталось всего 10 боеголовок (средства для это нашли бы - мы большая страна), РФ не сунулась бы в 2014-м, а сами справились бы с сепаратистами даже без кровопролития.
Тракторист написав:
что касается раздачи паспортов РФ, то последнюю с юридической точки зрения не в чем упрекнуть. кроме того почему-то никто не замечает как в западных областях раздаются паспорта Румынии, Венгрии и т.д.
Это о чем говорит - о том, что нужно реагировать на все угрозы, а не о том, что на российскую угрозу не нужно было обращать внимание
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:39
AlexxK написав: zРадио написав:
Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат.
Совершенно не полноценный. Потому что неканонический. УПЦ КП не признана ни одной канонической православной церковью в мире.
По свидетельству митрополита Сасимского Геннадия (Лимуриса), члена Синода и представителя Константинопольского патриархата во ВСЦ (2015), «в нашей Церкви мы не называем Киевский патриархат Киевским патриархатом. Мы называем их раскольниками, чтобы не было впечатления, что мы их признаем. Они могут себя называть, как хотят, но их не признаёт ни одна Церковь».
Перед вручением томоса был аннулирован акт о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату 1686 года. Поэтому статус ПЦУ и был понижен до домосковского уровня.
Вы опускаетесь до "внутрикорпоративных" церковных разборок, а я вам говорю о национальном интересе. Если разобраться, все церкви неканоничны и никем, кроме своей паствы, не признаны! Так что мешало развитию в реальности своей церкви??
У КП не было своего прихода, несмотря на т.н. неканоничность? Был, причем многомиллионный. Так что не нужно тут разглагольствовать о превосходстве одних бород и платьев над другими!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:40
pesikot написав: ЛАД написав:
И не очень понимаю, что получат, например, армяне, от того, что США спустя 100 лет после событий признали геноцид.
И не считаю преступление против человечности более или менее простительны, чем геноцид.
Получение признания факта геноцидом, как исторический и юридический факт.
Расширяйте кругозор, расширяйте.
А то вы договоритесь, мол, а что получили евреи, что признан факт Холокоста ?
"Получение признания" это существенно.
А евреи получили - создание Израиля во многом произошло благодаря этому.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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