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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:43
zРадио написав: budivelnik написав:
В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України
Мы - это кто? Националисты, патриоты, галичане? Или это все одно и то же? По-моему, ты сейчас разжигаешь...
Ач як кірче коли московитів витіснили на околиці України і звідти намагаються їх вибити.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:46
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Козак, поки ти будеш думати толерантно вистрилити тобі,чи ні в бандита, то тебе вб"ють і ти вже програв життя, тільки життя Країни. Так гадаю більш зрозуміло, бо мати справу з самою підлою Ордою в Світі, то твою толерантність треба сховати далеко в дупу, а порох навпаки тримати сухим.
Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"?
Сколько русскоязычных дончан и луганчан расселилось по украинским городам, а не выехало в РФ! Сколько русскоязычных служит в ВСУ! Сколько коренных русскоязычных киевлян - украинские патриоты! Не заставляй их своим радикализмом усомниться в преданности Украине!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:53
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Козак, поки ти будеш думати толерантно вистрилити тобі,чи ні в бандита, то тебе вб"ють і ти вже програв життя, тільки життя Країни. Так гадаю більш зрозуміло, бо мати справу з самою підлою Ордою в Світі, то твою толерантність треба сховати далеко в дупу, а порох навпаки тримати сухим.
Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні?
П.С. Вважаю, що будь яка людина, що сіє смуту, розкол, ворожнечу, свідомо чи не свідомо підіграє агресору, ллє води на млин пуйла.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 01 лис, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:54
zРадио написав:
Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"?
А де мова йде про мову? Я сам русскоязычный, и что? Я поважаю Державну українську і справжній українець повинен її вивчити, якщо не знає, та використовувати. Чи я в чомусь неправий?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:54
Пора делать выбор г-н президент
«Наше інформаційне поле – заміноване.Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія. На мою думку, всім суспільством нам слід глибоко вдихнути, видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів». президент Зеленский.
Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:56
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Козак, поки ти будеш думати толерантно вистрилити тобі,чи ні в бандита, то тебе вб"ють і ти вже програв життя, тільки життя Країни. Так гадаю більш зрозуміло, бо мати справу з самою підлою Ордою в Світі, то твою толерантність треба сховати далеко в дупу, а порох навпаки тримати сухим.
Если бы Козак предлагал думати перед стрелять в бандита, врага -- то это было бы одно. И Ваше заперечення было уместно.
Но Козак предлагает думать при дискускуссии. И даже не с бандитом, врагом.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:59
detroytred написав: Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Окрім загарбників, найбільшою небезпекою для держави є брак толерантності серед українців один до одного. Треба вчитися не лише слухати співрозмовника, а й чути. Не лише дивитися, а й бачити.
Протилежна думка опонента - це не привід його какашками одразу закидувати.
Якщо людині не намагатися пояснити свою думку, переконати, а лише обзивати її, то ніякого результату не буде. Точніше буде лише один результат - срач. А коли срач всередині, то хтось зовні зійде з гір, та отімєєт усьо стадо.
ДумайТЕ!
Козак, поки ти будеш думати толерантно вистрилити тобі,чи ні в бандита, то тебе вб"ють і ти вже програв життя, тільки життя Країни. Так гадаю більш зрозуміло, бо мати справу з самою підлою Ордою в Світі, то твою толерантність треба сховати далеко в дупу, а порох навпаки тримати сухим.
Если бы Козак предлагал думати перед стрелять в бандита, врага -- то это было бы одно. И Ваше заперечення было уместно.
Но Козак предлагает думать при дискускуссии. И даже не с бандитом, врагом.
Ви вірно розставили акценти...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"?
А де мова йде про мову? Я сам русскоязычный, и что? Я поважаю Державну українську і справжній українець повинен її вивчити, якщо не знає, та використовувати. Чи я в чомусь неправий?
Приведите определение настоящего украинца. И откуда оно взято.
Каждый может сформировать свои критерии настоящности)))
И диктовать их остальным...
Где и кто из украинцев повинен використовувати мову уже определено. Именно повинен.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02
Козак-характерник написав:
Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні?
У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівоньці зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 01 лис, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:05
zРадио написав:
Вы опускаетесь до "внутрикорпоративных" церковных разборок, а я вам говорю о национальном интересе. Если разобраться, все церкви неканоничны и никем, кроме своей паствы, не признаны! Так что мешало развитию в реальности своей церкви??
У КП не было своего прихода, несмотря на т.н. неканоничность? Был, причем многомиллионный. Так что не нужно тут разглагольствовать о превосходстве одних бород и платьев над другими!
А Вы опустились до прямого вранья, и что?
И не Вам рассуждать о национальном интересе в вопросе веры. Есть тысячи верующих, и они и без Вас определятся, в какую церковь им ходить.
Тем более что Вы совершенно не разбираетесь в этом тонком вопросе, который пытаетесь комментировать.
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